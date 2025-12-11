ماناغوا تدين تصرفات الجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي

عربي
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/ماناغوا-تدين-تصرفات-الجيش-الأمريكي-في-منطقة-الكاريبي-1108039099.html
ماناغوا تدين تصرفات الجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي
ماناغوا تدين تصرفات الجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، اليوم الخميس، بأن واشنطن تزعزع استقرار الوضع في منطقة الكاريبي، وتقوم باستخدام أساليب لمكافحة تهريب المخدرات تهدد أمن... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T08:33+0000
2025-12-11T08:33+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102663/48/1026634851_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4917194892445ff64023bd19c72cd977.jpg
وقال أورتيغا خلال حفل تخريج الدفعة الثلاثين من مركز "الجنرال خوسيه دولوريسا إسترادا" العالي للدراسات العسكرية: "تقصف الولايات المتحدة زوارق وقوارب يزعم أنها تحمل مخدرات، دون أن تعلم ما إذا كانت تحتوي بالفعل على مخدرات، إنهم يرون قارباً ويغرقونه، فلا يبقون على أحد".وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".وقال ترامب في تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الاتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات".
https://sarabic.ae/20251211/فنزويلا-تتهم-أمريكا-بارتكاب-سرقة-سافرة-بعد-احتجاز-ناقلة-نفط-في-البحر-الكاريبي-1108036711.html
https://sarabic.ae/20251204/البحرية-الأمريكية-تؤكد-انضمام-مدمرة-جديدة-إلى-مجموعتها-في-البحر-الكاريبي-1107824584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102663/48/1026634851_22:0:822:600_1920x0_80_0_0_259e73cd44b806baa829df87b8b6612a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, العالم

ماناغوا تدين تصرفات الجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي

08:33 GMT 11.12.2025
© Sputnik . Taras Litvinenkoقوات بحرية أمريكية
قوات بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . Taras Litvinenko
تابعنا عبر
أفاد الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، اليوم الخميس، بأن واشنطن تزعزع استقرار الوضع في منطقة الكاريبي، وتقوم باستخدام أساليب لمكافحة تهريب المخدرات تهدد أمن سكان المنطقة.
وقال أورتيغا خلال حفل تخريج الدفعة الثلاثين من مركز "الجنرال خوسيه دولوريسا إسترادا" العالي للدراسات العسكرية: "تقصف الولايات المتحدة زوارق وقوارب يزعم أنها تحمل مخدرات، دون أن تعلم ما إذا كانت تحتوي بالفعل على مخدرات، إنهم يرون قارباً ويغرقونه، فلا يبقون على أحد".
وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".

وأشار إلى أن "نيكاراغوا تكافح تهريب المخدرات بفعالية، حيث أنشأت "جدارًا رادعًا" يمنع الجماعات الإجرامية من اختراق أراضيها".

ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
فنزويلا تتهم أمريكا بارتكاب "سرقة سافرة" بعد احتجاز ناقلة نفط في البحر الكاريبي
05:18 GMT

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بشن عمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وقال ترامب في تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الاتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".

وأشار ترامب إلى أن "الأهداف التي يتم تدميرها في البحر، تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك، بسبب الجرعات الزائدة".

حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي
4 ديسمبر, 22:28 GMT

وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала