ماناغوا تدين تصرفات الجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي
وقال أورتيغا خلال حفل تخريج الدفعة الثلاثين من مركز "الجنرال خوسيه دولوريسا إسترادا" العالي للدراسات العسكرية: "تقصف الولايات المتحدة زوارق وقوارب يزعم أنها تحمل مخدرات، دون أن تعلم ما إذا كانت تحتوي بالفعل على مخدرات، إنهم يرون قارباً ويغرقونه، فلا يبقون على أحد".وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".وقال ترامب في تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الاتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات".
أفاد الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، اليوم الخميس، بأن واشنطن تزعزع استقرار الوضع في منطقة الكاريبي، وتقوم باستخدام أساليب لمكافحة تهريب المخدرات تهدد أمن سكان المنطقة.
وقال أورتيغا خلال حفل تخريج الدفعة الثلاثين من مركز "الجنرال خوسيه دولوريسا إسترادا" العالي للدراسات العسكرية: "تقصف الولايات المتحدة زوارق وقوارب يزعم أنها تحمل مخدرات، دون أن تعلم ما إذا كانت تحتوي بالفعل على مخدرات، إنهم يرون قارباً ويغرقونه، فلا يبقون على أحد".
وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي
تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".
وأشار إلى أن "نيكاراغوا تكافح تهريب المخدرات بفعالية، حيث أنشأت "جدارًا رادعًا" يمنع الجماعات الإجرامية من اختراق أراضيها".
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بشن عمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وقال ترامب في تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض
، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الاتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".
وأشار ترامب إلى أن "الأهداف التي يتم تدميرها في البحر، تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك، بسبب الجرعات الزائدة".
وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي
بـ"محاربة تهريب المخدرات".