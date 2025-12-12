https://sarabic.ae/20251212/الجيش-الإيراني-لم-نلجأ-قط-إلى-أسلحة-لا-إنسانية-1108072682.html

الجيش الإيراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية

الجيش الإيراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية

صرح نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس، أن "في إيران الإسلامية، معيارنا وأساسنا هو الأخلاق الدينية. وانطلاقا من هذا الأساس، لم نلجأ قط إلى... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الخميس، بأن تصريحات العميد محمد حسين دادرس، جاءت على هامش المؤتمر الوطني الثاني للتقنيات الناشئة في المجال الدفاعي.وأشار العميد محمد حسين دادرس إلى دور التكنولوجيا في تعزيز قدرة إيران على ردع الأعداء، قائلا: "إن ذكاء الإيرانيين وقدراتهم وإبداعهم على مستوى يؤهلهم لإنجاز مهام صعبة في العالم، فضلا عن تبوّء مناصب أكاديمية مرموقة. ويمكن لذكاء الإيرانيين وإيمانهم أن يحلا مشاكل البلاد".وأضاف أن "ما تعرض له بلدنا أخيرا من عدوان العدو كان مريرا، لكنه عرّفنا باحتياجاتنا المستقبلية، وباستخدام معايير ومؤشرات دقيقة، تمكّنا من تحديد احتياجات البلاد المستقبلية، ووضعنا قاعدة بيانات للاحتياجات. واليوم، نسعى جاهدين لتلبية هذه الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى، وإذا كنا قد احتجنا إلى معدات، فقد تمكّنا من الوصول إليها بفضل إمكانياتنا".وشدد العميد دادرس على أن لقادة إيران رأي واضح بشأن أسلحة الدمار الشامل، يتلخص في أن "التزامنا الاخلاقي، رغم أنه يقيدنا في بعض المجالات، إلا أنه يولد فينا شغفا لحماية مجتمعنا وشعبنا الحبيب".وأكد أن تلبية احتياجات إيران تتم بالاعتماد على القدرات المحلية، وطهران تسعى إلى تنظيم قدراتها للقضاء على التهديدات.في السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، الخميس قبل الماضي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا بشجاعة رجالها في حماية الاستقلال والأمن البحري للبلاد.جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن "هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية"، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وشدد على أن القوات البحرية للجيش لا يقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.

