الجيش الإيراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/الجيش-الإيراني-لم-نلجأ-قط-إلى-أسلحة-لا-إنسانية-1108072682.html
الجيش الإيراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية
الجيش الإيراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية
الجيش الإيراني: لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية

08:14 GMT 12.12.2025
© AP Photoالقوات البرية في الجيش الإيراني
القوات البرية في الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس، أن "في إيران الإسلامية، معيارنا وأساسنا هو الأخلاق الدينية. وانطلاقا من هذا الأساس، لم نلجأ قط إلى أسلحة لا إنسانية".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الخميس، بأن تصريحات العميد محمد حسين دادرس، جاءت على هامش المؤتمر الوطني الثاني للتقنيات الناشئة في المجال الدفاعي.
تدشين أول رادار طيران محلي الصنع في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط
أمس, 07:02 GMT
وأشار العميد محمد حسين دادرس إلى دور التكنولوجيا في تعزيز قدرة إيران على ردع الأعداء، قائلا: "إن ذكاء الإيرانيين وقدراتهم وإبداعهم على مستوى يؤهلهم لإنجاز مهام صعبة في العالم، فضلا عن تبوّء مناصب أكاديمية مرموقة. ويمكن لذكاء الإيرانيين وإيمانهم أن يحلا مشاكل البلاد".
وأضاف أن "ما تعرض له بلدنا أخيرا من عدوان العدو كان مريرا، لكنه عرّفنا باحتياجاتنا المستقبلية، وباستخدام معايير ومؤشرات دقيقة، تمكّنا من تحديد احتياجات البلاد المستقبلية، ووضعنا قاعدة بيانات للاحتياجات. واليوم، نسعى جاهدين لتلبية هذه الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى، وإذا كنا قد احتجنا إلى معدات، فقد تمكّنا من الوصول إليها بفضل إمكانياتنا".
وشدد العميد دادرس على أن لقادة إيران رأي واضح بشأن أسلحة الدمار الشامل، يتلخص في أن "التزامنا الاخلاقي، رغم أنه يقيدنا في بعض المجالات، إلا أنه يولد فينا شغفا لحماية مجتمعنا وشعبنا الحبيب".
وأكد أن تلبية احتياجات إيران تتم بالاعتماد على القدرات المحلية، وطهران تسعى إلى تنظيم قدراتها للقضاء على التهديدات.
في السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، الخميس قبل الماضي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا بشجاعة رجالها في حماية الاستقلال والأمن البحري للبلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن "هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية"، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
وشدد على أن القوات البحرية للجيش لا يقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.
