المجر: مصادرة الأصول الروسية إعلان حرب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أي خطوة لمصادرة الأصول الروسية ستعد إعلانا للحرب، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

ونشر المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، مقطع فيديو لخطاب أوربان على منصة "إكس": "التلاعب بالأصول الروسية، والاستيلاء عليها، سيكون بمثابة إعلان حرب".واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا: "إذا سمح لهم بسحب جزء صغير من أموالهم، فسوف يفتح الباب أمام نهب كامل للدولة المعنية".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية سيكون قريبًا، وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حاليا تنفيذ خطوات ملموسة". وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع "يوروكلير البلجيكية"، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق. ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم. الخارجية الروسية حول تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية: "سرقة مكشوفة" ورد موسكو لن يتأخرالبنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع

