عربي
https://sarabic.ae/20251213/المجر-مصادرة-الأصول-الروسية-إعلان-حرب-بين-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-1108133976.html
المجر: مصادرة الأصول الروسية إعلان حرب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
المجر: مصادرة الأصول الروسية إعلان حرب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أي خطوة لمصادرة الأصول الروسية ستعد إعلانا للحرب، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T18:50+0000
2025-12-13T18:50+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
ونشر المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، مقطع فيديو لخطاب أوربان على منصة "إكس": "التلاعب بالأصول الروسية، والاستيلاء عليها، سيكون بمثابة إعلان حرب".واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا: "إذا سمح لهم بسحب جزء صغير من أموالهم، فسوف يفتح الباب أمام نهب كامل للدولة المعنية".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية سيكون قريبًا، وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حاليا تنفيذ خطوات ملموسة". وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع "يوروكلير البلجيكية"، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق. ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم. الخارجية الروسية حول تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية: "سرقة مكشوفة" ورد موسكو لن يتأخرالبنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع
https://sarabic.ae/20251213/إعلام-غربي-يكشف-عن-4-دول-تعارص-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لنقل-الأصول-الروسية-لأوكرانيا--1108125361.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, العالم, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, روسيا, العالم, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: مصادرة الأصول الروسية إعلان حرب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

18:50 GMT 13.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أي خطوة لمصادرة الأصول الروسية ستعد إعلانا للحرب، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة.
ونشر المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، مقطع فيديو لخطاب أوربان على منصة "إكس": "التلاعب بالأصول الروسية، والاستيلاء عليها، سيكون بمثابة إعلان حرب".

وأضاف أن الاستيلاء على مئات المليارات من اليورو، العائدة لأي دولة، لم يمر دون رد.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا: "إذا سمح لهم بسحب جزء صغير من أموالهم، فسوف يفتح الباب أمام نهب كامل للدولة المعنية".
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
إعلام غربي يكشف عن 4 دول تعارص خطة الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية لأوكرانيا
14:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية سيكون قريبًا، وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حاليا تنفيذ خطوات ملموسة".

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت، في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.

وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع "يوروكلير البلجيكية"، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
الخارجية الروسية حول تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية: "سرقة مكشوفة" ورد موسكو لن يتأخر
البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع
