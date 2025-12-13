عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام غربي يكشف عن 4 دول تعارص خطة الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية لأوكرانيا
وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن وثائق داخلية، أن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا قد توحدت جهودها لمعارضة خطة الاتحاد الأوروبي لنقل أصول روسية مجمدة بقيمة تقارب 210 مليارات يورو إلى أوكرانيا.وأشار المقال إلى أن انتقاد هذه الدول العلني لخطة الاتحاد الأوروبي يضعف آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية سيكون قريبًا، وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حاليا تنفيذ خطوات ملموسة".وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت، في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداعالدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية
https://sarabic.ae/20251213/دميترييف-محاولات-فون-دير-لاين-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-تقوض-النظام-المالي-العالمي-1108119346.html
https://sarabic.ae/20251213/خبير-مصادرة-أوروبا-للأصول-الروسية-يؤكد-فقدانها-القدرة-على-دعم-أوكرانيا-من-ميزانيتها-الخاصة-1108114911.html
أفادت وسائل إعلام غربية بأن 4 دول في الاتحاد الأوروبي، تعارض خطة نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، ما يضعف فرص التوصل إلى اتفاق قريب بين أعضاء الاتحاد.
وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن وثائق داخلية، أن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا قد توحدت جهودها لمعارضة خطة الاتحاد الأوروبي لنقل أصول روسية مجمدة بقيمة تقارب 210 مليارات يورو إلى أوكرانيا.

ونقل موقع "بوليتيكو" مقتطفا من الوثيقة: "ندعو المفوضية والمجلس إلى مواصلة استكشاف ومناقشة خيارات بديلة، تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، ذات معايير واضحة ومخاطر أقل بكثير، لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا من خلال خط ائتمان من الاتحاد الأوروبي أو حلول مؤقتة".

رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
دميترييف: محاولات فون دير لاين الاستيلاء على الأصول الروسية تقوض النظام المالي العالمي
11:30 GMT
وأشار المقال إلى أن انتقاد هذه الدول العلني لخطة الاتحاد الأوروبي يضعف آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية سيكون قريبًا، وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حاليا تنفيذ خطوات ملموسة".
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة
10:32 GMT
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت، في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.

وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع "يوروكلير البلجيكية"، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.

ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع
الدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية
