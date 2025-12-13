https://sarabic.ae/20251213/إعلام-غربي-يكشف-عن-4-دول-تعارص-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لنقل-الأصول-الروسية-لأوكرانيا--1108125361.html

إعلام غربي يكشف عن 4 دول تعارص خطة الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية لأوكرانيا

إعلام غربي يكشف عن 4 دول تعارص خطة الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية بأن 4 دول في الاتحاد الأوروبي، تعارض خطة نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، ما يضعف فرص التوصل إلى اتفاق قريب بين أعضاء الاتحاد. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن وثائق داخلية، أن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا قد توحدت جهودها لمعارضة خطة الاتحاد الأوروبي لنقل أصول روسية مجمدة بقيمة تقارب 210 مليارات يورو إلى أوكرانيا.وأشار المقال إلى أن انتقاد هذه الدول العلني لخطة الاتحاد الأوروبي يضعف آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رد موسكو على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية سيكون قريبًا، وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حاليا تنفيذ خطوات ملموسة".وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت، في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداعالدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية

