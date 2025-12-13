https://sarabic.ae/20251213/اليونيسف-تحذر-من-تفشي-الأمراض-بين-أطفال-غزة-1108106326.html

وأكدت المنظمة أن الحاجة باتت ملحّة لتسريع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، ولا سيما الملابس والخيام، محذّرة من أن تأخر وصول الإمدادات الأساسية، بالتزامن مع تأثيرات المنخفض الجوي، يفاقم التهديدات الصحية ويعرض حياة الأطفال لمخاطر متزايدة.وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها يونيسف وشركاؤها في غزة خلال الشهر الماضي وجود 9300 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.ودعت المنظمة إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع، بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "آلاف الأطفال دون سن الخامسة لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، ويفتقر الكثيرون إلى المأوى المناسب وخدمات الصرف الصحي والحماية من برد الشتاء".وأضافت أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون الجوع والمرض والتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة في ظروف تُعرّض حياتهم للخطر الشديد.وأشارت "اليونيسف" إلى أن العديد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الأغذية الحيوانية المصدر، لا تزال غير متوفرة أو مرتفعة التكلفة بشكل لا يستطيع معظم السكان تحمله.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

