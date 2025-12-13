بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/بعد-عقدين-من-الحضور-الأممي-العراق-يودع-بعثة-يونامي-بحضور-غوتيريش-1108128871.html
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
سبوتنيك عربي
على وقع تحولات سياسية وأمنية لافتة، دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في خطوة تعكس تغيرا... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T16:30+0000
2025-12-13T16:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
منظمة الأمم المتحدة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108127913_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_46b23f69eded7149621efb3237e33fad.jpg
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العراق، للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".وأشاد غوتيريش، بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم، ينعم بأمن وأمان، كما قال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني: "شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب"، مؤكدا أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن "دعم العراق وحكومته، في مواجهة التحديات".وتعد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بعثة سياسية خاصة، أنشئت عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، استجابة لطلب الحكومة العراقية، بهدف دعم البلاد في مرحلة ما بعد عام 2003.وفي أيار/مايو 2024، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة، التي باشرت عملها منذ أكثر من عقدين، لفترة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية.دور الأمم المتحدة في العراق كان محورياًأكد الخبير في الشأن السياسي عبد الرسول الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الأمم المتحدة، من خلال ممثليها في العراق، أدت دورا كبيرا ومؤثرا في دعم وتعزيز العديد من القطاعات الحيوية، ولم يقتصر حضورها على الجانب السياسي أو الأمني فقط، بل امتد ليشمل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الأسدي، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق كان لها حضور بارز خلال السنوات الماضية، وأسهمت في مرافقة العراق في مراحل حساسة من تاريخه، سواء على مستوى الأمن أو إعادة بناء المؤسسات أو دعم الحضور الدولي للعراق في المحافل المختلفة. وتابع الأسدي، قائلاً: إن ترشيح شخصية عراقية، برهم صالح، لتولي منصب رفيع في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها العراق دوليا، ويدل على تنامي دوره وتأثيره في السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي.وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، قد وجه، في 21 أيار/مايو 2024، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب فيها إنهاء ولاية بعثة "يونامي" بشكل نهائي اعتبارا من نهاية عام 2025، على أن تقتصر مهامها خلال الفترة المتبقية على استكمال أعمالها في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وسائر الجوانب التنموية.المجتمع الدولي يفتح أبوابه أمام العراقوفي السياق ذاته، قال عبد الكريم العبودي، مدير تحرير جريدة "الشرق"، إن العراق يشهد اليوم حالة واضحة من الاستقرار الأمني والاجتماعي في مختلف المجالات، ما يعكس تحولات إيجابية تمهّد لمرحلة نهضة شاملة على المستويين الداخلي والخارجي.وبحسب كلامه فإن العراق لم يعد ساحة للأزمات، بل أصبح طرفا مؤثرا في معالجة الخلافات الإقليمية، ونجح في أداء أدوار مهمة في التقريب بين وجهات النظر وتهدئة التوترات بين دول الجوار، وهو ما يعكس مكانته المتنامية ودوره الدبلوماسي المتقدم.وختم العبودي، بالقول إن ما يشهده العراق اليوم هو ثمرة صبر طويل وإيمان عميق بإمكاناته، معربا عن تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل، وأن الأيام المقبلة ستؤكد أن العراق يسير بخطى واثقة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.وشهدت بعثة "يونامي" توسعا ملحوظا في مهامها، لا سيما عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1770 عام 2007، الذي عزز تفويضها ليشمل تقديم المشورة والدعم لحكومة وشعب العراق في عدد من الملفات، من أبرزها دعم الحوار السياسي الشامل، وتعزيز المصالحة الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.كما تؤدي البعثة دورا محوريا في تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية العراقية ومنظمات المجتمع المدني من جهة، ووكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة من جهة أخرى، بما يسهم في تنظيم العمل الإنساني والإنمائي داخل البلاد.وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "اليونامي" في العراق يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار
https://sarabic.ae/20251213/وزير-الخارجية-العراقي-إنهاء-مهام-بعثة-اليونامي-في-العراق-يعكس-ما-تحقق-من-تقدم-واستقرار-1108115148.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108127913_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_15d026acfaa8e0e0b7ce5ef377d3af31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش

16:30 GMT 13.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
على وقع تحولات سياسية وأمنية لافتة، دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في خطوة تعكس تغيرا نوعيا في موقع البلاد على الخارطة الإقليمية والدولية.
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العراق، للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".
وأشاد غوتيريش، بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم، ينعم بأمن وأمان، كما قال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني: "شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب"، مؤكدا أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن "دعم العراق وحكومته، في مواجهة التحديات".
© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتعد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بعثة سياسية خاصة، أنشئت عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، استجابة لطلب الحكومة العراقية، بهدف دعم البلاد في مرحلة ما بعد عام 2003.
© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي أيار/مايو 2024، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة، التي باشرت عملها منذ أكثر من عقدين، لفترة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية.
دور الأمم المتحدة في العراق كان محورياً
أكد الخبير في الشأن السياسي عبد الرسول الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الأمم المتحدة، من خلال ممثليها في العراق، أدت دورا كبيرا ومؤثرا في دعم وتعزيز العديد من القطاعات الحيوية، ولم يقتصر حضورها على الجانب السياسي أو الأمني فقط، بل امتد ليشمل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأوضح الأسدي، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق كان لها حضور بارز خلال السنوات الماضية، وأسهمت في مرافقة العراق في مراحل حساسة من تاريخه، سواء على مستوى الأمن أو إعادة بناء المؤسسات أو دعم الحضور الدولي للعراق في المحافل المختلفة.

وأشار إلى أن قرار الأمم المتحدة سحب ممثليها من العراق يُعد محطة مهمة تعكس تطور الواقع العراقي، لافتا إلى أن انتهاء مهام البعثة اليوم يمثل ختام مرحلة، وبداية مرحلة جديدة يؤكد فيها العراق قدرته على إدارة شؤونه واستكمال مسار النهوض والاستقرار.

© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتابع الأسدي، قائلاً: إن ترشيح شخصية عراقية، برهم صالح، لتولي منصب رفيع في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها العراق دوليا، ويدل على تنامي دوره وتأثيره في السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وختم الأسدي حديثه بالتأكيد أن العراق يشهد اليوم مرحلة تعاف واضحة، مدعومة بنمو الاستثمارات وحضور الشركات العالمية، ومنها الأمريكية، مؤكدا أن العراق، بما يمتلكه من تاريخ وحضارة وإمكانات، ماض نحو استعادة دوره الطبيعي والفاعل في المجتمع الدولي.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "اليونامي" في العراق يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار
10:52 GMT
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، قد وجه، في 21 أيار/مايو 2024، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب فيها إنهاء ولاية بعثة "يونامي" بشكل نهائي اعتبارا من نهاية عام 2025، على أن تقتصر مهامها خلال الفترة المتبقية على استكمال أعمالها في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وسائر الجوانب التنموية.
المجتمع الدولي يفتح أبوابه أمام العراق
وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم العبودي، مدير تحرير جريدة "الشرق"، إن العراق يشهد اليوم حالة واضحة من الاستقرار الأمني والاجتماعي في مختلف المجالات، ما يعكس تحولات إيجابية تمهّد لمرحلة نهضة شاملة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح العبودي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن مؤشرات هذا التحسن تتجسد في انفتاح المجتمع الدولي على العراق، وعودة الثقة به، وفتح الأبواب أمام العراقيين في مختلف المحافل، مشيرا إلى أن العراق يتجه ليكون دولة فاعلة وإيجابية، تمتلك دورا محوريا في محيطها الإقليمي وبين دول الجوار.

© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبحسب كلامه فإن العراق لم يعد ساحة للأزمات، بل أصبح طرفا مؤثرا في معالجة الخلافات الإقليمية، ونجح في أداء أدوار مهمة في التقريب بين وجهات النظر وتهدئة التوترات بين دول الجوار، وهو ما يعكس مكانته المتنامية ودوره الدبلوماسي المتقدم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقا أفضل على مختلف الصعد، مع استمرار الدعم الدولي للعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا الدعم لم يأت من فراغ، بل نتيجة قناعة دولية راسخة بقدرة العراق على ترسيخ الاستقرار وبناء مستقبل أكثر إشراقا.

وختم العبودي، بالقول إن ما يشهده العراق اليوم هو ثمرة صبر طويل وإيمان عميق بإمكاناته، معربا عن تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل، وأن الأيام المقبلة ستؤكد أن العراق يسير بخطى واثقة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
© Sputnik . HASSAN NABILبعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة يونامي بحضور غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش
© Sputnik . HASSAN NABIL
وشهدت بعثة "يونامي" توسعا ملحوظا في مهامها، لا سيما عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1770 عام 2007، الذي عزز تفويضها ليشمل تقديم المشورة والدعم لحكومة وشعب العراق في عدد من الملفات، من أبرزها دعم الحوار السياسي الشامل، وتعزيز المصالحة الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.
كما تؤدي البعثة دورا محوريا في تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية العراقية ومنظمات المجتمع المدني من جهة، ووكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة من جهة أخرى، بما يسهم في تنظيم العمل الإنساني والإنمائي داخل البلاد.
وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "اليونامي" في العراق يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала