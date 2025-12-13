https://sarabic.ae/20251213/بعد-عقدين-من-الحضور-الأممي-العراق-يودع-بعثة-يونامي-بحضور-غوتيريش-1108128871.html

بعد عقدين من الحضور الأممي… العراق يودع بعثة "يونامي" بحضور غوتيريش

على وقع تحولات سياسية وأمنية لافتة، دخل العراق مرحلة جديدة مع الإعلان الرسمي عن قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في خطوة تعكس تغيرا...

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العراق، للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".وأشاد غوتيريش، بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم، ينعم بأمن وأمان، كما قال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني: "شهدنا شجاعة العراق وثباته وإصراره في التغلب على الإرهاب"، مؤكدا أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن "دعم العراق وحكومته، في مواجهة التحديات".وتعد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بعثة سياسية خاصة، أنشئت عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، استجابة لطلب الحكومة العراقية، بهدف دعم البلاد في مرحلة ما بعد عام 2003.وفي أيار/مايو 2024، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة، التي باشرت عملها منذ أكثر من عقدين، لفترة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية.دور الأمم المتحدة في العراق كان محورياًأكد الخبير في الشأن السياسي عبد الرسول الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الأمم المتحدة، من خلال ممثليها في العراق، أدت دورا كبيرا ومؤثرا في دعم وتعزيز العديد من القطاعات الحيوية، ولم يقتصر حضورها على الجانب السياسي أو الأمني فقط، بل امتد ليشمل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الأسدي، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق كان لها حضور بارز خلال السنوات الماضية، وأسهمت في مرافقة العراق في مراحل حساسة من تاريخه، سواء على مستوى الأمن أو إعادة بناء المؤسسات أو دعم الحضور الدولي للعراق في المحافل المختلفة. وتابع الأسدي، قائلاً: إن ترشيح شخصية عراقية، برهم صالح، لتولي منصب رفيع في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها العراق دوليا، ويدل على تنامي دوره وتأثيره في السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي.وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، قد وجه، في 21 أيار/مايو 2024، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلب فيها إنهاء ولاية بعثة "يونامي" بشكل نهائي اعتبارا من نهاية عام 2025، على أن تقتصر مهامها خلال الفترة المتبقية على استكمال أعمالها في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وسائر الجوانب التنموية.المجتمع الدولي يفتح أبوابه أمام العراقوفي السياق ذاته، قال عبد الكريم العبودي، مدير تحرير جريدة "الشرق"، إن العراق يشهد اليوم حالة واضحة من الاستقرار الأمني والاجتماعي في مختلف المجالات، ما يعكس تحولات إيجابية تمهّد لمرحلة نهضة شاملة على المستويين الداخلي والخارجي.وبحسب كلامه فإن العراق لم يعد ساحة للأزمات، بل أصبح طرفا مؤثرا في معالجة الخلافات الإقليمية، ونجح في أداء أدوار مهمة في التقريب بين وجهات النظر وتهدئة التوترات بين دول الجوار، وهو ما يعكس مكانته المتنامية ودوره الدبلوماسي المتقدم.وختم العبودي، بالقول إن ما يشهده العراق اليوم هو ثمرة صبر طويل وإيمان عميق بإمكاناته، معربا عن تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل، وأن الأيام المقبلة ستؤكد أن العراق يسير بخطى واثقة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.وشهدت بعثة "يونامي" توسعا ملحوظا في مهامها، لا سيما عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1770 عام 2007، الذي عزز تفويضها ليشمل تقديم المشورة والدعم لحكومة وشعب العراق في عدد من الملفات، من أبرزها دعم الحوار السياسي الشامل، وتعزيز المصالحة الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.كما تؤدي البعثة دورا محوريا في تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية العراقية ومنظمات المجتمع المدني من جهة، ووكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة من جهة أخرى، بما يسهم في تنظيم العمل الإنساني والإنمائي داخل البلاد.وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "اليونامي" في العراق يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار

