موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251213/موسكو-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-عنصر-مهم--في-خطة-السلام-1108123317.html
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام

13:42 GMT 13.12.2025
راديو
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من إقليم الدونباس هو عنصر مهم في خطة السلام.
وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، إنه "حتى الآن، لا يوجد شيء من هذا القبيل يتعلق بموافقة واضحة، على انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، معتبرا هذا عنصر بالغ الأهمية في خطة السلام بأكملها".
في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية، د. حسن الدعجة، أن "كييف لم يعد أمامها خيارات كبيرة بعد رفع الغطاء الأمريكي عن زيلينسكي وعن أوكرانيا نفسها فيما يتعلق بالأزمة مع روسيا".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "واشنطن تريد تهدئة الأوضاع في العالم و في أوكرانيا تحديدا، من خلال إزالة المخاطر التي تهدد الاتحاد الروسي بمحاولات أوكرانيا الانضمام لـ"الناتو"، وكذلك محاولاتها العودة لامتلاك السلاح النووي".
وأضاف أن طكل هذه الأمور تفهمتها إدارة ترامب التي تضغط على أوروبا و زيلينسكي، لإنهاء هذه الأزمة بأقل الخسائر لجميع الأطراف"، على حد قوله.
وثيقة مسربة تكشف عن اقتراح أمريكي لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي
قال موقع أمريكي متخصص في شؤون الدفاع، إنه اطلع على وثيقة مسربة تكشف عن اقتراح أمريكي لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي، كجزء من استراتيجية جديدة بعنوان "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".
وأوضحت الوثيقة السرية التي نشرتها موقع "ديفنس وان"، أن ترامب يعتزم سحب النمسا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وتقريبها من دائرة نفوذ واشنطن، وهو ما سارع البيت الأبيض في نفيه.
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، د. حامد الصراف، إن "هناك تغيير واضح منذ سنوات يشمل أوروبا باتجاه نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ينهي الاتحاد الأوروبي و"الناتو".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التحول حدث مع وصول ترامب للبيت الأبيض، وإدراك واشنطن بأن موازين القوى لم تعد لصالح أمريكا وأوروبا".
وذكر أن "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تعني تخلي واشنطن عن دعم الأوروبيين و"الناتو"، والابتعاد عن الأزمات الدولية، بعد الفشل في تحقيق السلام في المشاكل الدولية".
الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عن لقاء مرتقب مع طرفي الصراع السوداني في جنيف
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن طرفي الصراع في السودان، سيجتمعان في جنيف، من دون تحديد موعد لهذا اللقاء المرتقب.
وقال غوتيريش إن "عقد اجتماعات جنيف من أجل إقناع كلا الجانبين باحترام القانون الدولي الإنساني”.
ولم يعلق الأمين العام للأمم المتحدة آمالا كبيرة على تحقيق اختراق خلال الاجتماع، نظرا " لخيبات الأمل العديدة التي واجهتها الجهود الدولية في السودان”، بحسب غوتيرش.

وتعليقا على هذا، قال الكاتب الصحفي السوداني، عبد الواحد إبراهيم، إن "دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاجتماع كهذا يعبر في حد ذاته عن الخطورة التي وصلت إليها هذه الأزمة تفوق الحد الطبيعي للأزمات العالمية، كما يعبر عن إخفاق الأمم المتحدة عن إيقاف هذه الحرب العبثية".

وطالب إبراهيم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الأمين العام للأمم المتحدة أن "يلجأ إلى مجلس الأمن لاستخدام القوة"، لافتا إلى أن "هناك أطرافا في مجلس الأمن ربما تجهض أي قرار محتمل في هذا الصدد".
ورجّح الصحفي السوداني أن "يتناول الاجتماع الحديث عن هدنة إنسانية، فضلا عن إيقاف الحرب لكن تركيز الأمم المتحدة عادة ما يكون على الجانب الإنساني والإغاثي".
الجزائر تستأنف معالجة مواقع "التجارب النووية" الفرنسية و تحذيرات من مخاطر يمكن أن تمتد لخارج الحدود
أعلنت هيئة رئاسية جزائرية بدء العمل على إيجاد حلول علمية لتطهير مواقع التفجيرات النووية، وسط رفض فرنسا تسليم الخرائط الطبوغرافية المتعلقة بمواقع الدفن.
وقال منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، إن هذه الخرائط “مهمة جدا لأنها تمثل البيانات الأصلية التي استخدمتها فرنسا خلال التفجيرات، ومن حق الجزائر الاطلاع عليها لتجنب أي أضرار مستقبلية”.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، عبد القادر جمعة، إن "باريس تتنصل من مسئوليتها التي نصت عليها الاتفاقيات بين باريس والجزائر، فيما يتعلق بموضوع التجارب النووية خوفا من تطور الأمر حتى لا يصل للمطالبة بالاعتذار ومن ثم تعويضات مالية كبيرة".
وأشار جمعة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "باريس تستخدم هذه الورقة للمناورة مع الجزائر، لافتا إلى أن الرئيس تبون ربط العلاقة مع فرنسا بتحمل المسئولية في ملف التجارب النووية، علما أن العلاقة مع فرنسا تمر بأسوأ أحوالها تاريخيا".
تقارير إعلامية تؤكد أن واشنطن تناقش فكرة إنشاء تجمع دولي بديل لمجموعة السبع يضم روسيا والصين والهند واليابان
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، أن واشنطن تناقش إمكانية تأسيس تجمع دولي بديل لمجموعة السبع، يضم الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واليابان.
وأشارت إلى أن "هذا الأسبوع في واشنطن، تُبحث فكرة تبدو غير مألوفة، تتمثل في إنشاء الولايات المتحدة لمجموعة جديدة باسم "Core 5" تشمل الصين وروسيا، ما سيخلق تباينا واضحا مع مجموعة "G7" الحالية".
في هذا الموضوع، أكد الباحث بالشأن الأمريكي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. عمرو عبد العاطي، على "ضرورة قراءة هذا التجمع أو التفكير في هذا التجمع في ضوء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تختلف عن سابقاتها".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "من المستغرب فعلا أن تفكر واشنطن في تجمع يضمها مع خصوم تقليديين مثل الصين وروسيا"، لافتا إلى أن "هذا يدل على اعتراف أمريكي صريح بمكانة كل من روسيا والصين في التفاعلات الدولية، وذلك خلافا لوجهة النظر الأوربية حلفاء واشنطن التقليديين الذين يقف ترامب على الجهة الأخرى منهم تماما فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا والصين".
