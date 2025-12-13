https://sarabic.ae/20251213/موسكو-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-عنصر-مهم--في-خطة-السلام-1108123317.html

موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام

موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من إقليم الدونباس هو عنصر مهم في خطة السلام. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، إنه "حتى الآن، لا يوجد شيء من هذا القبيل يتعلق بموافقة واضحة، على انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، معتبرا هذا عنصر بالغ الأهمية في خطة السلام بأكملها".في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية، د. حسن الدعجة، أن "كييف لم يعد أمامها خيارات كبيرة بعد رفع الغطاء الأمريكي عن زيلينسكي وعن أوكرانيا نفسها فيما يتعلق بالأزمة مع روسيا".وأضاف أن طكل هذه الأمور تفهمتها إدارة ترامب التي تضغط على أوروبا و زيلينسكي، لإنهاء هذه الأزمة بأقل الخسائر لجميع الأطراف"، على حد قوله.وثيقة مسربة تكشف عن اقتراح أمريكي لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبيقال موقع أمريكي متخصص في شؤون الدفاع، إنه اطلع على وثيقة مسربة تكشف عن اقتراح أمريكي لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي، كجزء من استراتيجية جديدة بعنوان "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".وأوضحت الوثيقة السرية التي نشرتها موقع "ديفنس وان"، أن ترامب يعتزم سحب النمسا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وتقريبها من دائرة نفوذ واشنطن، وهو ما سارع البيت الأبيض في نفيه.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التحول حدث مع وصول ترامب للبيت الأبيض، وإدراك واشنطن بأن موازين القوى لم تعد لصالح أمريكا وأوروبا".وذكر أن "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تعني تخلي واشنطن عن دعم الأوروبيين و"الناتو"، والابتعاد عن الأزمات الدولية، بعد الفشل في تحقيق السلام في المشاكل الدولية".الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عن لقاء مرتقب مع طرفي الصراع السوداني في جنيفأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن طرفي الصراع في السودان، سيجتمعان في جنيف، من دون تحديد موعد لهذا اللقاء المرتقب.وقال غوتيريش إن "عقد اجتماعات جنيف من أجل إقناع كلا الجانبين باحترام القانون الدولي الإنساني”.ولم يعلق الأمين العام للأمم المتحدة آمالا كبيرة على تحقيق اختراق خلال الاجتماع، نظرا " لخيبات الأمل العديدة التي واجهتها الجهود الدولية في السودان”، بحسب غوتيرش.وطالب إبراهيم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الأمين العام للأمم المتحدة أن "يلجأ إلى مجلس الأمن لاستخدام القوة"، لافتا إلى أن "هناك أطرافا في مجلس الأمن ربما تجهض أي قرار محتمل في هذا الصدد".ورجّح الصحفي السوداني أن "يتناول الاجتماع الحديث عن هدنة إنسانية، فضلا عن إيقاف الحرب لكن تركيز الأمم المتحدة عادة ما يكون على الجانب الإنساني والإغاثي".الجزائر تستأنف معالجة مواقع "التجارب النووية" الفرنسية و تحذيرات من مخاطر يمكن أن تمتد لخارج الحدودأعلنت هيئة رئاسية جزائرية بدء العمل على إيجاد حلول علمية لتطهير مواقع التفجيرات النووية، وسط رفض فرنسا تسليم الخرائط الطبوغرافية المتعلقة بمواقع الدفن.وقال منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، إن هذه الخرائط “مهمة جدا لأنها تمثل البيانات الأصلية التي استخدمتها فرنسا خلال التفجيرات، ومن حق الجزائر الاطلاع عليها لتجنب أي أضرار مستقبلية”.وأشار جمعة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "باريس تستخدم هذه الورقة للمناورة مع الجزائر، لافتا إلى أن الرئيس تبون ربط العلاقة مع فرنسا بتحمل المسئولية في ملف التجارب النووية، علما أن العلاقة مع فرنسا تمر بأسوأ أحوالها تاريخيا".تقارير إعلامية تؤكد أن واشنطن تناقش فكرة إنشاء تجمع دولي بديل لمجموعة السبع يضم روسيا والصين والهند والياباننقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، أن واشنطن تناقش إمكانية تأسيس تجمع دولي بديل لمجموعة السبع، يضم الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واليابان.وأشارت إلى أن "هذا الأسبوع في واشنطن، تُبحث فكرة تبدو غير مألوفة، تتمثل في إنشاء الولايات المتحدة لمجموعة جديدة باسم "Core 5" تشمل الصين وروسيا، ما سيخلق تباينا واضحا مع مجموعة "G7" الحالية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "من المستغرب فعلا أن تفكر واشنطن في تجمع يضمها مع خصوم تقليديين مثل الصين وروسيا"، لافتا إلى أن "هذا يدل على اعتراف أمريكي صريح بمكانة كل من روسيا والصين في التفاعلات الدولية، وذلك خلافا لوجهة النظر الأوربية حلفاء واشنطن التقليديين الذين يقف ترامب على الجهة الأخرى منهم تماما فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا والصين".

