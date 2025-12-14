https://sarabic.ae/20251214/القسام-عملية-اغتيال-رائد-سعد-خرق-فاضح-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1108154219.html

"القسام": عملية اغتيال رائد سعد خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار

"القسام": عملية اغتيال رائد سعد خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل رائد سعيد سعد، قائد ركن التصنيع العسكري وعضو المجلس العسكري العام، إثر غارة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T15:21+0000

2025-12-14T15:21+0000

2025-12-14T15:21+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg

ووصفت "القسام"، في بيان رسمي، العملية بأنها "خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي "تجاوز كل الخطوط الحمراء باغتياله قادتها واستمراره في عدوانه على المدنيين".وأضاف البيان: "حقنا في الرد مكفول، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا بشتى الوسائل"، محملة الوسطاء والإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التجاوزات.كما أعلنت كتائب القسام، أن قيادتها "كلفت قائداً جديداً للمهام التي كان يشغلها رائد سعد"، مشددة على استمرارية المقاومة رغم الخسائر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "استهدف رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251213/نتنياهو-ووزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصدران-بيانا-بعد-اغتيال-القيادي-في-حماس-رائد-سعد--1108129546.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي