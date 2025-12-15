https://sarabic.ae/20251215/أول-وفاة-بمرض-رئوي-مرتبطة-بالعمل-في-أسطح-المطابخ-الحجرية-1108186643.html

أول وفاة بمرض رئوي مرتبطة بالعمل في أسطح المطابخ الحجرية

أول وفاة بمرض رئوي مرتبطة بالعمل في أسطح المطابخ الحجرية

وأفادت مديرية الصحة العامة في الولاية بأن الضحية رجل يبلغ من العمر 40 عاما، أمضى نحو 14 عاما في تصنيع وتركيب أسطح المطابخ الحجرية، قبل أن يُشخَّص بداء السيليكوز، وهو مرض رئوي خطير يهدد الحياة.ويعد داء "السيليكوز"، من الأمراض التي يصعب علاجها بعد الإصابة بها، وتشمل أعراضه السعال المزمن، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والإجهاد المستمر، كما قد يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل سرطان الرئة والسل، وصولًا إلى الوفاة.ويعرف داء السيليكوز، بأنه مرض رئوي مزمن وغير قابل للشفاء، ينجم عن استنشاق السيليكا البلورية الموجودة طبيعيًا في الجرانيت وأنواع أخرى من الأحجار. ويسبب المرض التهابًا وتليفًا في أنسجة الرئة، ما يقلل من قدرتها على امتصاص الأكسجين، وقد يؤدي إلى إعاقة دائمة أو الوفاة. وغالبًا ما يكون مرتبطًا ببيئات العمل الصناعية.وبحسب إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، فإن جزيئات غبار "السيليكا"، تستقر داخل الرئتين، مسببة أضرارا طويلة الأمد، وترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى.وتوجد السيليكا البلورية عادة في معدن الكوارتز، الموجود في الجرانيت والحجر الرملي والكوارتزيت. وتؤدي عمليات القطع والطحن والصنفرة والتلميع إلى إطلاق غبار السيليكا في الهواء، ما يشكل خطرا كبيرا عند غياب وسائل الحماية.ويمكن الحد من المخاطر عبر استخدام أنظمة رش المياه، والأدوات التي يتم التحكم بها عن بعد، إضافة إلى الالتزام بارتداء معدات الوقاية التنفسية المناسبة.وتُظهر الإحصاءات أن غالبية المصابين من العمال الشباب نسبيا، ومعظمهم من الرجال ومن أصول إسبانية أو لاتينية، وهو ما يعكس التركيبة السكانية السائدة في هذا القطاع.

