أول وفاة بمرض رئوي مرتبطة بالعمل في أسطح المطابخ الحجرية
أول وفاة بمرض رئوي مرتبطة بالعمل في أسطح المطابخ الحجرية
في وقت باتت فيه أسطح المطابخ الحجرية عنوانا للفخامة والحداثة داخل المنازل الأمريكية، كشفت السلطات الصحية في ولاية ماساتشوستس، عن تحذير صحي خطير، بعد تسجيل أول...
2025-12-15T14:01+0000
2025-12-15T14:01+0000
2025-12-15T14:01+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108186981_0:101:1073:704_1920x0_80_0_0_9b50091d8057637cb70e88742545027f.jpg
وأفادت مديرية الصحة العامة في الولاية بأن الضحية رجل يبلغ من العمر 40 عاما، أمضى نحو 14 عاما في تصنيع وتركيب أسطح المطابخ الحجرية، قبل أن يُشخَّص بداء السيليكوز، وهو مرض رئوي خطير يهدد الحياة.ويعد داء "السيليكوز"، من الأمراض التي يصعب علاجها بعد الإصابة بها، وتشمل أعراضه السعال المزمن، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والإجهاد المستمر، كما قد يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل سرطان الرئة والسل، وصولًا إلى الوفاة.ويعرف داء السيليكوز، بأنه مرض رئوي مزمن وغير قابل للشفاء، ينجم عن استنشاق السيليكا البلورية الموجودة طبيعيًا في الجرانيت وأنواع أخرى من الأحجار. ويسبب المرض التهابًا وتليفًا في أنسجة الرئة، ما يقلل من قدرتها على امتصاص الأكسجين، وقد يؤدي إلى إعاقة دائمة أو الوفاة. وغالبًا ما يكون مرتبطًا ببيئات العمل الصناعية.وبحسب إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، فإن جزيئات غبار "السيليكا"، تستقر داخل الرئتين، مسببة أضرارا طويلة الأمد، وترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى.وتوجد السيليكا البلورية عادة في معدن الكوارتز، الموجود في الجرانيت والحجر الرملي والكوارتزيت. وتؤدي عمليات القطع والطحن والصنفرة والتلميع إلى إطلاق غبار السيليكا في الهواء، ما يشكل خطرا كبيرا عند غياب وسائل الحماية.ويمكن الحد من المخاطر عبر استخدام أنظمة رش المياه، والأدوات التي يتم التحكم بها عن بعد، إضافة إلى الالتزام بارتداء معدات الوقاية التنفسية المناسبة.وتُظهر الإحصاءات أن غالبية المصابين من العمال الشباب نسبيا، ومعظمهم من الرجال ومن أصول إسبانية أو لاتينية، وهو ما يعكس التركيبة السكانية السائدة في هذا القطاع.
أول وفاة بمرض رئوي مرتبطة بالعمل في أسطح المطابخ الحجرية
في وقت باتت فيه أسطح المطابخ الحجرية عنوانا للفخامة والحداثة داخل المنازل الأمريكية، كشفت السلطات الصحية في ولاية ماساتشوستس، عن تحذير صحي خطير، بعد تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بمرض رئوي قاتل مرتبط بالعمل في هذا المجال.
وأفادت مديرية الصحة العامة في الولاية بأن الضحية رجل يبلغ من العمر 40 عاما، أمضى نحو 14 عاما في تصنيع وتركيب أسطح المطابخ الحجرية، قبل أن يُشخَّص بداء السيليكوز، وهو مرض رئوي خطير يهدد الحياة.
وأوضح التقرير أن طبيعة عمله كانت تتضمن تقطيع وصقل وتلميع الحجر، وهي عمليات تُطلق غبارًا دقيقًا يحتوي على جزيئات السيليكا البلورية. ويؤدي استنشاق هذا الغبار مع مرور الوقت إلى تندّب الرئتين وتدهور وظائفهما بشكل تدريجي قد ينتهي بالوفاة.
ويعد داء "السيليكوز"، من الأمراض التي يصعب علاجها بعد الإصابة بها
، وتشمل أعراضه السعال المزمن، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والإجهاد المستمر، كما قد يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل سرطان الرئة والسل، وصولًا إلى الوفاة.
وشددت المديرية على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة واتباع إجراءات السلامة المهنية عند التعامل مع الأسطح الحجرية، مؤكدة أن معظم حالات الإصابة ترتبط بالتعرض المهني لغبار السيليكا.
ويعرف داء السيليكوز، بأنه مرض رئوي مزمن وغير قابل للشفاء، ينجم عن استنشاق السيليكا البلورية الموجودة طبيعيًا في الجرانيت وأنواع أخرى من الأحجار. ويسبب المرض التهابًا وتليفًا في أنسجة الرئة، ما يقلل من قدرتها على امتصاص الأكسجين، وقد يؤدي إلى إعاقة دائمة أو الوفاة. وغالبًا ما يكون مرتبطًا ببيئات العمل الصناعية.
وبحسب إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، فإن جزيئات غبار "السيليكا"، تستقر داخل الرئتين، مسببة أضرارا طويلة الأمد
، وترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى.
وقال مفوض الصحة العامة في ماساتشوستس، الدكتور روبي غولدشتاين، إن: "داء السيليكوز، مرض مدمر يمكن الوقاية منه بالكامل"، مؤكدًا أن "مسؤولية حماية العمال من الغبار الضار تقع على عاتق أصحاب العمل، ولا ينبغي لأي عامل أن يفقد حياته بسبب مخاطر يمكن تجنبها".
وتوجد السيليكا البلورية عادة في معدن الكوارتز، الموجود في الجرانيت والحجر الرملي والكوارتزيت. وتؤدي عمليات القطع والطحن والصنفرة والتلميع إلى إطلاق غبار السيليكا في الهواء، ما يشكل خطرا كبيرا عند غياب وسائل الحماية.
ويمكن الحد من المخاطر
عبر استخدام أنظمة رش المياه، والأدوات التي يتم التحكم بها عن بعد، إضافة إلى الالتزام بارتداء معدات الوقاية التنفسية المناسبة.
وتشير البيانات إلى أن معظم المصابين بداء "السيليكوز" في الولايات المتحدة تعرضوا لغبار "السيليكا" لأكثر من عشر سنوات أثناء عملهم. وتم تسجيل أول حالة مرتبطة بالحجر المصنّع عام 2014 في ولاية تكساس، ومنذ ذلك الحين أُبلغ عن مئات الإصابات وعشرات الوفيات، خاصة في ولاية كاليفورنيا.
وتُظهر الإحصاءات أن غالبية المصابين
من العمال الشباب نسبيا، ومعظمهم من الرجال ومن أصول إسبانية أو لاتينية، وهو ما يعكس التركيبة السكانية السائدة في هذا القطاع.