عربي
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يصادق على اتفاقية بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر القوات على أراضي البلدين
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون يصادق على الاتفاقية الحكومية المشتركة بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر التشكيلات العسكرية ودخول... 15.12.2025
وجاء في الوثيقة، التي نشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية، أنّ "الاتفاقية تهدف إلى تحديد إجراءات نشر التشكيلات العسكرية، ودخول السفن الحربية إلى الموانئ، واستخدام الطائرات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية والهند للمجال الجوي والبنية التحتية للمطارات".و"تُوفر الاتفاقية الدعم اللوجستي للتشكيلات العسكرية للبلدين خلال التدريبات المشتركة، والمساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة في أعقاب الكوارث الطبيعية والبشرية، وفي حالات أخرى يتم الاتفاق عليها".وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بأنها"زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهندالكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدوليةالخارجية: زيارة بوتين للهند "ناجحة للغاية"
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون يصادق على الاتفاقية الحكومية المشتركة بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر التشكيلات العسكرية ودخول السفن الحربية والطائرات العسكرية إلى أراضي البلدين.
وجاء في الوثيقة، التي نشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية، أنّ "الاتفاقية تهدف إلى تحديد إجراءات نشر التشكيلات العسكرية، ودخول السفن الحربية إلى الموانئ، واستخدام الطائرات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية والهند للمجال الجوي والبنية التحتية للمطارات".
و"تُوفر الاتفاقية الدعم اللوجستي للتشكيلات العسكرية للبلدين خلال التدريبات المشتركة، والمساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة في أعقاب الكوارث الطبيعية والبشرية، وفي حالات أخرى يتم الاتفاق عليها".
وأكدت الوثيقة أن: "التصديق على الاتفاقية سيسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين روسيا والهند في المجال العسكري، ووضع إجراءات إخطار مبسطة لدخول السفن الحربية لأساطيل روسيا والهند إلى موانئ الدولتين، وكذلك استخدام المجال الجوي والبنية التحتية للمطارات من قبل الطائرات العسكرية لكلا الدولتين".
بوتين يصل إلى القصر الرئاسي في دلهي ضمن زيارة دولة إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة
5 ديسمبر, 07:44 GMT
وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بأنها"زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند تتطور بنجاح على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، مشيؤا إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول قبل 15 عامًا، تم اعتماد بيان مشترك، إيذانا بتطور العلاقات بين روسيا والهند إلى مستوى جديد وأكثر تطورا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة.

وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.
بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهند
الكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدولية
الخارجية: زيارة بوتين للهند "ناجحة للغاية"
