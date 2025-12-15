https://sarabic.ae/20251215/بوتين-يصادق-على-اتفاقية-بين-روسيا-والهند-بشأن-إجراءات-نشر-القوات-على-أراضي-البلدين-1108192874.html

بوتين يصادق على اتفاقية بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر القوات على أراضي البلدين

بوتين يصادق على اتفاقية بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر القوات على أراضي البلدين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون يصادق على الاتفاقية الحكومية المشتركة بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر التشكيلات العسكرية ودخول... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في الوثيقة، التي نشرت على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية، أنّ "الاتفاقية تهدف إلى تحديد إجراءات نشر التشكيلات العسكرية، ودخول السفن الحربية إلى الموانئ، واستخدام الطائرات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية والهند للمجال الجوي والبنية التحتية للمطارات".و"تُوفر الاتفاقية الدعم اللوجستي للتشكيلات العسكرية للبلدين خلال التدريبات المشتركة، والمساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة في أعقاب الكوارث الطبيعية والبشرية، وفي حالات أخرى يتم الاتفاق عليها".وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيارة رسمية إلى الهند، في أول زيارة منذ العام 2021، فيما وصفها مسؤولون من كلا الجانبين بأنها"زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة" بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والهند، تطورا شاملا يعكس طابع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، والتي تعود جذورها إلى عام 1947، ويستند التعاون الحديث إلى اتفاقية الصداقة والتعاون عام 1993، وإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2000، ويستمر في التوسع عبر حوارات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة على مدار السنوات الأخيرة.بوتين: روسيا تقدر بصدق صداقتها القوية مع الهندالكرملين: روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدوليةالخارجية: زيارة بوتين للهند "ناجحة للغاية"

