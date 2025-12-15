https://sarabic.ae/20251215/حماس-تحذر-من-مخطط-إسرائيل-بشأن-أراضي-مشروع-مطار-قلنديا-وتعتبره-اعتداء-على-القدس--1108196661.html

"حماس" تحذر من مخطط إسرائيل بشأن أراضي مشروع مطار قلنديا وتعتبره اعتداء على القدس

"حماس" تحذر من مخطط إسرائيل بشأن أراضي مشروع مطار قلنديا وتعتبره اعتداء على القدس

حذرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخطط إسرائيل بشأن أراضي مشروع مطار "قلنديا"، معتبرة إياه اعتداء على القدس. 15.12.2025

وأكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة "حماس"، هارون ناصر الدين، أن "مخطط الاحتلال الاستيطاني الجديد الذي يستهدف أراضي مطار قلنديا لإقامة نحو 9 آلاف وحدة استيطانية، وما تزامن معه من إقدام المستوطنين على نصب وإشعال شمعدان "عيد الحانوكا" عند باب القطانين، أحد الأبواب التاريخية للمسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحامهم لساحة حائط البراق، يمثل حلقة جديدة في مشهد التصعيد التهويدي الاستفزازي الخطير الذي يمارسه الاحتلال بحق الأقصى، ويشكل اعتداء مباشرا على حرمة المقدسات الإسلامية ومدينة القدس".وأوضح ناصر الدين أن "هذه الممارسات العدوانية الاستيطانية، التي تُنفذ برعاية وحماية كاملة من قوات الاحتلال، تندرج في سياق نهج الاحتلال الاستيطاني، ونهج المستوطنين القائم على استغلال مواسم الأعياد المزعومة لفرض وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى ومحيطه، وتهدف إلى تغيير طابعه الديني والتاريخي، وفرض سيادة الاحتلال عليه بالقوة، في انتهاك صارخ لقدسيته ولكافة القوانين والقرارات الدولية".ودعا ناصر الدين "لأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، والعمل الجاد لوقف سياسة التهويد والاقتحامات، وحماية القبلة الأولى من هذه المخاطر المتصاعدة، وأكد أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في القدس، متمسكاً بحقوقه ومقدساته، وأن هذه الاعتداءات والجرائم لن تمنح الاحتلال أي شرعية فوق أرضنا ومقدساتنا، ولن تغيّر من هوية الأقصى العربية الإسلامية مهما طال الزمن".وتشهد الضفة الغربية والقدس توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات، وتتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، وفق إحصائيات رسمية.مقتل وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزةنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يصدران بيانا بعد اغتيال القيادي في "حماس" رائد سعد

