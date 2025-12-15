خبير سوري يحذر من هجمات إرهابية محتملة بعد نشاط ملحوظ لتنظيم "داعش" الإرهابي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سوري يحذر من هجمات إرهابية محتملة بعد نشاط ملحوظ لتنظيم "داعش" الإرهابي
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السياسي السوري أحمد المسالمة، بأن "التهديدات الإرهابية مستمرة ولن تتوقف، وعودة سوريا إلى مكانتها يقلق الكثير من الدول، وخصوصًا في الإقليم، وبعضها لا... 15.12.2025
وأضاف المسالمة في حديث مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "التهديدات سترتفع مع ثبات الدولة السورية وتمكين نفسها خلال الفترة غير المستقرة".وحول المناطق المعرضة لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، أوضح المسالمة أنها "تتمثل في منطقة البادية والجنوب السوري"، وأن "الأماكن الأكثر عرضة للإرهاب هي مناطق البادية، نظرًا لطبيعتها الجغرافية المفتوحة، وكانت تشكل مناطق نفوذ للتنظيم في فترات سابقة، كما ينشط فيها ويعيد تمدده".ولفت إلى أن "الجنوب السوري، وما يعانيه من فراغ عسكري يبقيه عرضة للأعمال الإرهابية، خاصة مع التوغلات الإسرائيلية هناك".وتابع المحلل السياسي السوري: "حواضن تنظيم "داعش" في مناطق شمال شرق سوريا، حيث المخيمات، وفي البادية السورية لأنها مناطق نفوذ سابقة، ومساحات مفتوحة في الجنوب السوري، الذي يمثل بيئة غير مستقرة جاذبة للتنظيمات".وفي سياق متصل، كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "خطوطا حمراء" تتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا.ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرا من "أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة".وتأتي زيارة باراك إلى إسرائيل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.
حصري, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

خبير سوري يحذر من هجمات إرهابية محتملة بعد نشاط ملحوظ لتنظيم "داعش" الإرهابي

10:26 GMT 15.12.2025
حصري
صرح المحلل السياسي السوري أحمد المسالمة، بأن "التهديدات الإرهابية مستمرة ولن تتوقف، وعودة سوريا إلى مكانتها يقلق الكثير من الدول، وخصوصًا في الإقليم، وبعضها لا تريد لسوريا الاستقرار والنهوض مجددًا".
وأضاف المسالمة في حديث مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "التهديدات سترتفع مع ثبات الدولة السورية وتمكين نفسها خلال الفترة غير المستقرة".
وحول المناطق المعرضة لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، أوضح المسالمة أنها "تتمثل في منطقة البادية والجنوب السوري"، وأن "الأماكن الأكثر عرضة للإرهاب هي مناطق البادية، نظرًا لطبيعتها الجغرافية المفتوحة، وكانت تشكل مناطق نفوذ للتنظيم في فترات سابقة، كما ينشط فيها ويعيد تمدده".
ولفت إلى أن "الجنوب السوري، وما يعانيه من فراغ عسكري يبقيه عرضة للأعمال الإرهابية، خاصة مع التوغلات الإسرائيلية هناك".
وتابع المحلل السياسي السوري: "حواضن تنظيم "داعش" في مناطق شمال شرق سوريا، حيث المخيمات، وفي البادية السورية لأنها مناطق نفوذ سابقة، ومساحات مفتوحة في الجنوب السوري، الذي يمثل بيئة غير مستقرة جاذبة للتنظيمات".
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "خطوطا حمراء" تتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا.
وأوضحت مصادر لقناة "i24 News" الإسرائيلية، أن "أمريكا تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام في سوريا، في وقت تعمل فيه أيضا على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني".
ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرا من "أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة".
وأشاد بجهود الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "لبناء علاقة طويلة الأمد ومثمرة بين البلدين".
وتأتي زيارة باراك إلى إسرائيل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.
