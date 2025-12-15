https://sarabic.ae/20251215/خبير-سوري-يحذر-من-هجمات-إرهابية-محتملة-بعد-نشاط-ملحوظ-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1108175404.html

خبير سوري يحذر من هجمات إرهابية محتملة بعد نشاط ملحوظ لتنظيم "داعش" الإرهابي

خبير سوري يحذر من هجمات إرهابية محتملة بعد نشاط ملحوظ لتنظيم "داعش" الإرهابي

صرح المحلل السياسي السوري أحمد المسالمة، بأن "التهديدات الإرهابية مستمرة ولن تتوقف، وعودة سوريا إلى مكانتها يقلق الكثير من الدول، وخصوصًا في الإقليم، وبعضها لا... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف المسالمة في حديث مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "التهديدات سترتفع مع ثبات الدولة السورية وتمكين نفسها خلال الفترة غير المستقرة".وحول المناطق المعرضة لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، أوضح المسالمة أنها "تتمثل في منطقة البادية والجنوب السوري"، وأن "الأماكن الأكثر عرضة للإرهاب هي مناطق البادية، نظرًا لطبيعتها الجغرافية المفتوحة، وكانت تشكل مناطق نفوذ للتنظيم في فترات سابقة، كما ينشط فيها ويعيد تمدده".ولفت إلى أن "الجنوب السوري، وما يعانيه من فراغ عسكري يبقيه عرضة للأعمال الإرهابية، خاصة مع التوغلات الإسرائيلية هناك".وتابع المحلل السياسي السوري: "حواضن تنظيم "داعش" في مناطق شمال شرق سوريا، حيث المخيمات، وفي البادية السورية لأنها مناطق نفوذ سابقة، ومساحات مفتوحة في الجنوب السوري، الذي يمثل بيئة غير مستقرة جاذبة للتنظيمات".وفي سياق متصل، كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "خطوطا حمراء" تتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا.ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرا من "أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة".وتأتي زيارة باراك إلى إسرائيل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.

