إعلام: منفذ هجوم سيدني باكستاني دخل إلى أستراليا بتأشيرة طالب
كشفت السلطات الأسترالية عن معلومات جديدة بشأن حادثة إطلاق النار على تجمع احتفالي يهودي بعيد "حانوكا" في مدينة سيدني، مؤكدة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16 شخصا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، عن السلطات الأسترالية أن منفذي الحادث، أب وولده، إذ يبلغ الأب ويدعى ساجد أكرم من العمر 50 عاما، والذي قتل خلال الاشتباك مع الشرطة على جسر مطل على شاطئ "بوندي" الشهير، الذي شهد الهجوم المروع.وأوضحت أن "ساجد أكرم، باكستاني الجنسية دخل أستراليا بتأشيرة طالب، وابنه نافيد (ناظم) البالغ من العمر 24 عاما، مواطن أسترالي المولد"، مشيرة إلى أنه "حصل على رخصة سلاح، وعثر في منزله على 6 بنادق مرخصة، وقد تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله".وأشارت إلى أن "المحققين من فريق مكافحة الإرهاب المشترك (JCTT)، وهو وحدة تضم وكالات حكومية وفيدرالية، يعتقدون أن المسلحين بايعا "داعش"، حيث وُجدت رايتان للتنظيم في سيارتهما عند شاطئ بوندي".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ "بوندي" كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
06:35 GMT 15.12.2025
كشفت السلطات الأسترالية عن معلومات جديدة بشأن حادثة إطلاق النار على تجمع احتفالي يهودي بعيد "حانوكا" في مدينة سيدني، مؤكدة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16 شخصا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، عن السلطات الأسترالية أن منفذي الحادث، أب وولده، إذ يبلغ الأب ويدعى ساجد أكرم من العمر 50 عاما، والذي قتل خلال الاشتباك مع الشرطة على جسر مطل على شاطئ "بوندي" الشهير، الذي شهد الهجوم المروع.
وأوضحت أن "ساجد أكرم، باكستاني الجنسية دخل أستراليا بتأشيرة طالب، وابنه نافيد (ناظم) البالغ من العمر 24 عاما، مواطن أسترالي المولد"، مشيرة إلى أنه "حصل على رخصة سلاح، وعثر في منزله على 6 بنادق مرخصة، وقد تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله".
ولفتت الشرطة الأسترالية إلى أن "نافيد لا يزال يرقد في المستشفى وحالته حرجة، إثر إصابته بعيارات نارية خلال اشتباكه مع عناصر الأمن"، منوّهة بأن "هيئة الاستخبارات الداخلية الأسترالية (ASIO) قد قامت بالتحقيق قبل 6 سنوات مع نافيد، بسبب علاقته بخلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) مقرها في سيدني".
وأشارت إلى أن "المحققين من فريق مكافحة الإرهاب المشترك (JCTT)، وهو وحدة تضم وكالات حكومية وفيدرالية، يعتقدون أن المسلحين بايعا "داعش"، حيث وُجدت رايتان للتنظيم في سيارتهما عند شاطئ بوندي".
يتجمع الناس حول باقة زهور متنامية تكريماً لضحايا إطلاق النار خارج جناح بوندي في شاطئ بوندي بسيدني أستراليا، يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد يوم من وقوع حادث إطلاق نار. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
ألبانيزي: أستراليا ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ "بوندي"
05:09 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرًا إلى أن "نحو 12 شخصا قتلوا (ارتفع لاحقا إلى 16 قتيلا) ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن شاطئ "بوندي" كان يحتضن فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.
