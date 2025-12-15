https://sarabic.ae/20251215/مبعوث-ترامب-إلى-سوريا-يبعث-برسالة-تحذيرية-إلى-نتنياهو-1108167166.html
مبعوث ترامب إلى سوريا يبعث برسالة تحذيرية إلى نتنياهو
مبعوث ترامب إلى سوريا يبعث برسالة تحذيرية إلى نتنياهو
كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
وأوضحت مصادر لقناة "i24 News" الإسرائيلية، أن "أمريكا تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام في سوريا، في وقت تعمل فيه أيضا على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني".ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.وتأتي زيارة باراك إلى إسرائيل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.وكانت إسرائيل بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ توغلت الآليات الإسرائيلية داخل القنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.
كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "خطوطا حمراء" تتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا.
"i24 News" الإسرائيلية، أن "أمريكا تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام في سوريا، في وقت تعمل فيه أيضا على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني".
ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرًا من "أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة"، وأشاد بجهود الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "لبناء علاقة طويلة الأمد ومثمرة بين البلدين".
وتأتي زيارة باراك إلى إسرائيل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.
وكانت إسرائيل بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ توغلت الآليات الإسرائيلية داخل القنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الشهر الجاري، أن "الفجوة اتسعت بين إسرائيل وسوريا، بشأن الاتفاق الأمني، حيث أصبح لدى السوريين مطالب جديدة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ساعر، قوله حول الاتصالات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني: "في الوقت الراهن، اتسعت الفجوة بيننا وبين سوريا، ولديهم مطالب جديدة. بالطبع، نريد اتفاقًا، لكننا بعيدون عن الاتفاق مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع".