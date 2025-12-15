https://sarabic.ae/20251215/مبعوث-ترامب-إلى-سوريا-يبعث-برسالة-تحذيرية-إلى-نتنياهو-1108167166.html

مبعوث ترامب إلى سوريا يبعث برسالة تحذيرية إلى نتنياهو

كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت مصادر لقناة "i24 News" الإسرائيلية، أن "أمريكا تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام في سوريا، في وقت تعمل فيه أيضا على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني".ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.وتأتي زيارة باراك إلى إسرائيل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.وكانت إسرائيل بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ توغلت الآليات الإسرائيلية داخل القنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ساعر، قوله حول الاتصالات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني: "في الوقت الراهن، اتسعت الفجوة بيننا وبين سوريا، ولديهم مطالب جديدة. بالطبع، نريد اتفاقًا، لكننا بعيدون عن الاتفاق مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع".

