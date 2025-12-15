فيدان: تركيا ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بأن بلاده "ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري".
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الاثنين، أن تصريحات فيدان، جاءت في خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ16، الذي عُقد في أحد فنادق العاصمة أنقرة، تحت شعار "السياسة الخارجية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار".
وأوضح فيدان أن "الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد في سوريا، تمثل مثالًا آخر على وقوف الدبلوماسية التركية في الجانب الصحيح من التاريخ".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة
12 أكتوبر, 12:32 GMT
وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده "اجتازت أصعب الاختبارات في الساحة السورية، خلال الـ15 عاما الماضية، وتحملت التكلفة السياسية والاقتصادية دون التفريط بالكرامة الإنسانية".
واستطرد: "واجهنا فترات تُركنا فيها وحدنا، ودخلت عدة دول في تعاون تكتيكي مع تنظيمات إرهابية، لكننا لم نحد عن مسارنا".
وشدد هاكان فيدان على "أن الثامن من ديسمبر 2024، يعتبر ميلاد صفحة أمل جديدة للشعب السوري"، مضيفًا: "نؤمن أن سوريا مستقرة وخالية من التدخلات الخارجية ستكون إضافة إيجابية كبيرة لمنطقتنا، وتركيا ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري الشقيق".
وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن كلا من تركيا وسوريا، بحثتا في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.
وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، وبحث المسؤولون، خلال اللقاء، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا للوكالة.
