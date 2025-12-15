https://sarabic.ae/20251215/فيدان-تركيا-ستواصل-الوقوف-بحزم-إلى-جانب-الشعب-السوري-1108185366.html

فيدان: تركيا ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بأن بلاده "ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري". 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الاثنين، أن تصريحات فيدان، جاءت في خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ16، الذي عُقد في أحد فنادق العاصمة أنقرة، تحت شعار "السياسة الخارجية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار".وأوضح فيدان أن "الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد في سوريا، تمثل مثالًا آخر على وقوف الدبلوماسية التركية في الجانب الصحيح من التاريخ".وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده "اجتازت أصعب الاختبارات في الساحة السورية، خلال الـ15 عاما الماضية، وتحملت التكلفة السياسية والاقتصادية دون التفريط بالكرامة الإنسانية".وشدد هاكان فيدان على "أن الثامن من ديسمبر 2024، يعتبر ميلاد صفحة أمل جديدة للشعب السوري"، مضيفًا: "نؤمن أن سوريا مستقرة وخالية من التدخلات الخارجية ستكون إضافة إيجابية كبيرة لمنطقتنا، وتركيا ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري الشقيق".وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن كلا من تركيا وسوريا، بحثتا في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، وبحث المسؤولون، خلال اللقاء، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا للوكالة.

