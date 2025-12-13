فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251213/فيدان-يكشف-التوقيت-المتوقع-لانتهاء-الصراع-الأوكراني-1108135772.html
فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية ستظل قائمة في عام 2026، وأن عددا من القضايا المتعلقة بتسوية النزاع لا... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T19:59+0000
2025-12-13T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
وقال فيدان: "ستبقى المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية قائمة في عام 2026، على الأقل خلال الربعين الأول والثاني، يبدو أن عددا من القضايا المحددة يمكن حلها من خلال استفتاء أو انتخابات في أوكرانيا".وأضاف: "السيد بوتين جاد بشأن وقف إطلاق النار ويريده. لديه شروط معينة. كلا الجانبين يوضحان بوضوح ما يريدانه وما لا يريدانه، لكن المشكلة تكمن في عدم توافق رغباتهما. سيتم التوصل إلى حل وسط أو حل بديل. لدى كلا الجانبين هامش للمناورة".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج. وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاعنجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"
https://sarabic.ae/20251213/أردوغان-السلام-ليس-بعيدا-في-أوكرانيا-وعلى-مجلس-السلام-في-غزة-معالجة-المشكلة-الأمنية-1108115276.html
https://sarabic.ae/20251212/أردوغان-يؤكد-لبوتين-تركيا-مستعدة-لاستضافة-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-بأي-صيغة-1108082710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5320cff2b6c2d452786b1dbd7615437.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني

19:59 GMT 13.12.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية ستظل قائمة في عام 2026، وأن عددا من القضايا المتعلقة بتسوية النزاع لا يمكن حلها إلا من خلال استفتاء في أوكرانيا.
وقال فيدان: "ستبقى المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية قائمة في عام 2026، على الأقل خلال الربعين الأول والثاني، يبدو أن عددا من القضايا المحددة يمكن حلها من خلال استفتاء أو انتخابات في أوكرانيا".

وأوضح فيدان أن بعض البنود المحتملة في أي اتفاق سلام لا يمكن أن يوقعها زعيم سياسي بمفرده، نظرا لحساسيتها، ما يستدعي الحصول على تفويض شعبي مباشر عبر الاستفتاء.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
10:57 GMT
وأضاف: "السيد بوتين جاد بشأن وقف إطلاق النار ويريده. لديه شروط معينة. كلا الجانبين يوضحان بوضوح ما يريدانه وما لا يريدانه، لكن المشكلة تكمن في عدم توافق رغباتهما. سيتم التوصل إلى حل وسط أو حل بديل. لدى كلا الجانبين هامش للمناورة".

وفي السياق ذاته، ذكر فيدان بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهما في عشق آباد، استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة كانت.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
أمس, 13:52 GMT
وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.

وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.
ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاع
نجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала