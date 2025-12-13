https://sarabic.ae/20251213/فيدان-يكشف-التوقيت-المتوقع-لانتهاء-الصراع-الأوكراني-1108135772.html
فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية ستظل قائمة في عام 2026، وأن عددا من القضايا المتعلقة بتسوية النزاع لا... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T19:59+0000
2025-12-13T19:59+0000
2025-12-13T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
وقال فيدان: "ستبقى المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية قائمة في عام 2026، على الأقل خلال الربعين الأول والثاني، يبدو أن عددا من القضايا المحددة يمكن حلها من خلال استفتاء أو انتخابات في أوكرانيا".
وأوضح فيدان أن بعض البنود المحتملة في أي اتفاق سلام لا يمكن أن يوقعها زعيم سياسي بمفرده، نظرا لحساسيتها، ما يستدعي الحصول على تفويض شعبي مباشر عبر الاستفتاء.
وأضاف: "السيد بوتين جاد بشأن وقف إطلاق النار ويريده. لديه شروط معينة. كلا الجانبين يوضحان بوضوح ما يريدانه وما لا يريدانه، لكن المشكلة تكمن في عدم توافق رغباتهما. سيتم التوصل إلى حل وسط أو حل بديل. لدى كلا الجانبين هامش للمناورة".
وفي السياق ذاته، ذكر فيدان بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهما في عشق آباد، استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة كانت.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.
وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.