فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية ستظل قائمة في عام 2026، وأن عددا من القضايا المتعلقة بتسوية النزاع لا... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال فيدان: "ستبقى المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية قائمة في عام 2026، على الأقل خلال الربعين الأول والثاني، يبدو أن عددا من القضايا المحددة يمكن حلها من خلال استفتاء أو انتخابات في أوكرانيا".وأضاف: "السيد بوتين جاد بشأن وقف إطلاق النار ويريده. لديه شروط معينة. كلا الجانبين يوضحان بوضوح ما يريدانه وما لا يريدانه، لكن المشكلة تكمن في عدم توافق رغباتهما. سيتم التوصل إلى حل وسط أو حل بديل. لدى كلا الجانبين هامش للمناورة".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج. وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاعنجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"

