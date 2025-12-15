https://sarabic.ae/20251215/مقتل-17-شخصا-وإصابة-20-في-حادث-حافلة-مدرسية-بكولومبيا-1108164653.html
مقتل 17 شخصا وإصابة 20 في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا
مقتل 17 شخصا وإصابة 20 في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا
قال حاكم منطقة أنتيوكيا في كولومبيا إن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح بعد سقوط حافلة تقل طلابا من على منحدر في منطقة ريفية بشمال كولومبيا.
وفي منشور على موقع إكس، قال الحاكم أندريس خوليان إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية.وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ.وقال "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر ديسمبر".
قال حاكم منطقة أنتيوكيا في كولومبيا إن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح بعد سقوط حافلة تقل طلابا من على منحدر في منطقة ريفية بشمال كولومبيا.
وفي منشور على موقع إكس، قال الحاكم أندريس خوليان إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية
وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ.
وقال "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر ديسمبر".