هل يمكن للشراكة السعودية أن تعيد رسم خارطة الاقتصاد التونسي؟

هل يمكن للشراكة السعودية أن تعيد رسم خارطة الاقتصاد التونسي؟

تتزايد في الآونة الأخيرة مؤشرات التقارب الاقتصادي بين تونس والمملكة العربية السعودية، في وقت تبحث فيه تونس عن شركاء قادرين على ضخ استثمارات كبرى تدعم قطاعاتها... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

ويطرح هذا التقارب الذي ترجم باتفاقيات ومشاريع ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية تساؤلات حول خلفياته الاقتصادية وأبعاده الاستراتيجية، وحول ما إذا كان يعكس تحولا في موقع تونس ضمن خريطة الاستثمارات السعودية في المنطقة.ولا يحمل هذا المشروع، وفقا لمراقبين، بعدا اجتماعيا وصحيا فقط، بل يعكس في الآن ذاته عودة الثقة السعودية في الاستثمار العمومي التونسي، وإرادة سياسية مشتركة لإخراج مشاريع كبرى من دائرة الوعود إلى حيز التنفيذ.وعززت اللجنة السعودية التونسية المشتركة هذا المسار في دورتها الحادية عشرة بالرياض، في ديسمبر/كانون الأول 2023، بتوقيع 7 مذكرات تفاهم شملت مجالات الصناعة والزراعة وحماية البيئة والمناخ والسياحة والعمل والمياه، وهي قطاعات تتقاطع مع أولويات التنمية في تونس، ومع توجهات السعودية لتنويع استثماراتها ضمن رؤية 2030، بما يفتح المجال أمام تساؤلات حول حجم الرهان السعودي على السوق التونسية كمنصة استثمارية مستقرة في شمال أفريقيا.ويجد هذا التقارب جذوره في تاريخ طويل من التعاون يعود إلى سنة 1975 عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم لتونس منحا وقروضا قدرت بنحو مليار و350 مليون دولار، أنجزت بها مشاريع تنموية وبنى تحتية في عدة جهات.ووفق أرقام رسمية للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، "يبلغ عدد الشركات ذات المساهمة السعودية المنتصبة في تونس 49 شركة، بحجم استثمارات فاق 1082,17 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تجاوزت 7500 موطن شغل".تنويع مصادر التمويلوفي قراءة اقتصادية للتقارب السعودي التونسي، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، محمود سامي، إن هذه الشراكة تترجم توجه تونس نحو تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وتتيح للسعودية من ناحية أخرى توسيع حضورها الإقليمي بطريقة براغماتية.ولفت إلى أن هذا القطب الطبي سيسهم أيضا في تخفيف الضغط عن المستشفيات الجهوية وسط البلاد وتحفيز استثمارات لاحقة في قطاع الصحة.وأضاف محمود سامي، أن التقارب السعودي التونسي يكتسب أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها تونس، حيث سجلت الموازنة العامة للسنة المالية 2026 عجزا قدره 11 مليار دينار (ما يعادل 3.7 مليار دولار).وتابع: "الاستثمارات والهبات السعودية تمنح تونس مسارات تمويلية أكثر مرونة، تتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية دون التضحية بالاستقلالية الاقتصادية أو الانخراط في شروط تقشفية صارمة".وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والسعودية ديناميكية متنامية تبرز خاصة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي عرف تطورا ملحوظا في 2024، حيث بلغ نحو 417 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2023.وأشار محمود سامي إلى أن تونس مرشحة لتتحول إلى وجهة استراتيجية ضمن خارطة الاستثمار السعودي، ولكن هذا الزخم يبقى رهينا بقدرة البلاد على تحسين مناخ الأعمال وضمان استقرار تشريعي واقتصادي طويل المدى، وفقا لتأكيده.سياسة النفوذ الهادئوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الخبير في العلاقات الدولية، توفيق وناس، إن "التقارب السعودي التونسي لا يمكن قراءته فقط من زاوية اقتصادية أو استثمارية"، معتبرا أن خلفياته السياسية حاضرة وإن كانت تتحرك في مستوى هادئ وغير معلن.وأضاف وناس أن الدعم المالي والمشاريع الكبرى، مثل المستشفى الجامعي في القيروان أو الاتفاقيات القطاعية الأخيرة، تحمل بعدا سياسيا بقدر ما تحمل بعدا تنمويا، قائلا إن "الرياض تسعى إلى دعم الدولة التونسية ومؤسساتها لضمان قدر من الاستقرار، لأن الاستثمار في بيئات هشة سياسيا يبقى محفوفا بالمخاطر".وفي قراءته للسياق الإقليمي، أشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن السعودية تعمل على تنويع شراكاتها خارج الدائرة التقليدية للخليج والمشرق، معتبرا أن تونس تمثل بوابة نحو أفريقيا، وفي الوقت ذاته شريكا لا يفرض كلفة سياسية عالية.وختم تصريحه بالتأكيد أن الرهان الحقيقي لا يكمن في حجم الاستثمارات أو عدد الاتفاقيات، بل في قدرة تونس على توفير مناخ قانوني ومؤسساتي مستقر يطمئن المستثمرين ويضمن استدامة المشاريع، متسائلا عما إذا كانت البلاد قادرة على استثمار هذا التقارب سياسيا واقتصاديا دون التفريط في استقلالية قرارها الوطني.

