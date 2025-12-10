المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس.. أي دور للمرأة في صناعة الأمن؟
أثار احتضان تونس لأول مرة المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن، اهتماما واسعا لدى الدول المشاركة والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في القارة.
باعتبار هذا الحدث مناسبة لتقييم مدى نجاح قرار الأمم المتحدة عدد 1325 في تكريس حقوق النساء في أفريقيا، وخاصة في ظل نظام عالمي يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
وتختتم اليوم أشغال الدورة العادية السادسة للمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن، الذي ينتظم بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي تحت شعار "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسلم والأمن في أفريقيا في ظل نظام عالمي متغير"، وذلك بعد أن انطلقت فعالياته أمس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
ويعد المنتدى الذي تأسس سنة 2019 منصة قارية استراتيجية للحوار والتفكير المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المرتبطة بها وبلورتها.
وتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتفال المجموعة الدولية بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن، إلى جانب الذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيكين حول حقوق المرأة.
وينعقد المنتدى لأول مرة خارج مقر الاتحاد الأفريقي، مستقطبا عددا كبيرا من الشخصيات الأفريقية والدولية وممثلين عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والدول الشريكة، إضافة إلى حضور مراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة ودعم دورها في مجال السلم والأمن.
ويذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1325، المعتمد بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، كان قد دعا مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الفاعلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ومسارات السلم، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التدريب وحفظ السلم، وحماية النساء، وإضفاء منظور النوع الاجتماعي على أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
ويعتبر تبني هذا القرار نقطة تحول في مسار حماية حقوق المرأة وفي المقاربة الدولية لقضايا السلم والأمن، إذ يعد أول وثيقة قانونية صادرة عن مجلس الأمن تطالب أطراف النزاع باحترام حقوق النساء ودعم مشاركتهن في مفاوضات السلام وإعمار ما بعد النزاعات.
تجديد الالتزام بالقانون الدولي
وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الثلاثاء، إن الدول الأفريقية مدعوة إلى تجديد التمسك بالقانون الدولي وضمان احترامه، حتى تكون المرأة شريكا فاعلا في صناعة السلام لا مجرد ضحية للحروب.
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
وأضاف الوزير في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن تحقيق السلم والأمن القاريين يتطلب اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للتوتر، وعلى رأسها عدم المساواة والفقر وتداعيات التغيرات المناخية.
واعتبر النفطي أن استضافة تونس لأعمال المنتدى تمثل فرصة لتجديد التزامها بتنفيذ القرار 1325، ومنصة للحديث عن وضع المرأة الأفريقية ومدى إسهام هذا القرار في تعزيز مكانتها داخل المجتمع عبر تكريس حقوقها وجعلها عنصرا أساسيا في بناء السلم والأمن.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن انعقاد المنتدى في تونس يشكل مناسبة لمراجعة موقع المرأة في المجتمعات الأفريقية، مذكرا بأن قرار 1325 لم يكن مجرد وثيقة دبلوماسية متعددة الأطراف، بل التزام دولي وأخلاقي وإنساني تجاه النساء والفتيات حول العالم، وخاصة في مناطق النزاع.
وتابع ونيس قائلا إن القارة الأفريقية تشهد تناميا لبؤر التوتر التي تكون النساء والفتيات أبرز ضحاياها، ما يستدعي، وفق تعبيره، عملا مشتركا يتجاوز العراقيل التي تعترض المرأة الافريقية في مسارات السلام.
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
فرصة لإعادة تونس إلى محيطها الأفريقي
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لـ "سبوتنيك"، إن المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن يشكل فرصة لإعادة ربط تونس بعمقها الأفريقي من خلال طرح مختلف القضايا المشتركة التي تهم النساء في القارة.
وأضافت أن المنتدى سيتناول ملفات عديدة متصلة بحقوق النساء، على غرار وضع النساء في السودان اللواتي يتعرضن للعنف والاغتصاب، وكذلك وضع المرأة في ليبيا وعدد من الدول التي تعيش أوضاعا أمنية هشة.
وأشارت الجربي إلى أن المرأة الأفريقية لا تزال تواجه أشكالا متعددة من العنف، لا سيما العنف الناجم عن الصراعات، قائلة: "رغم اعتماد القرار 1325 الداعي إلى زيادة مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار وفي حل النزاعات والمفاوضات وفي قوات حفظ السلام، إلا أن النساء مازلن في حاجة إلى حماية حقيقية في مناطق الصراع".
كما لفتت إلى أن القارة لا تزال تعيش على وقع جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزوح من المناطق الصحراوية نحو شمال أفريقيا.
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
وأكدت أن قرار 1325 ورغم أهميته، لم يقض بعد على التهديدات التي تطال النساء، إذ أن العنف لا يزال منتشرا، ولا تزال المرأة الأفريقية مهددة في أمنها وحياتها.
مناسبة لتسليط الضوء على التجربة التونسية
وفي تصريح آخر لـ "سبوتنيك"، بينت راضية الجربي أن المنتدى يوفر فرصة لاستعراض التجربة التونسية في مجال حقوق النساء، خاصة من خلال القانون عدد 58 لسنة 2017.
ويسعى هذا القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى حماية النساء من مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، عبر تعريفات قانونية جديدة للعنف، وتوفير آليات حماية، وفرض عقوبات على المعتدين، وإقرار واجب الإبلاغ، مع التركيز على الحماية القانونية والصحية والنفسية وتيسير النفاذ إلى العدالة.
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
وأكدت الجربي أن تونس يمكنها، من خلال هذا المنتدى، عرض ملف الهجرة بالتعاون مع بقية الدول الأفريقية، بهدف الحد من موجات النزوح التي تهدد حياة النساء النازحات من جنوب الصحراء نحو شمال القارة.
وختمت بالقول إن الدولة التونسية، عبر منظومة القوانين المعتمدة، تعمل على حماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، معتبرة أن هذه "نقطة ضوء قد تكون أحد أسباب اختيار تونس لاحتضان حدث قاري بهذا الحجم".