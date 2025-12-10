المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس.. أي دور للمرأة في صناعة الأمن؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/المنتدى-الأفريقي-حول-المرأة-والسلم-في-تونس-أي-دور-للمرأة-في-صناعة-الأمن-1108023552.html
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس.. أي دور للمرأة في صناعة الأمن؟
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس.. أي دور للمرأة في صناعة الأمن؟
سبوتنيك عربي
أثار احتضان تونس لأول مرة المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن، اهتماما واسعا لدى الدول المشاركة والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في القارة. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T14:32+0000
2025-12-10T14:32+0000
حصري
تونس
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108022512_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_714213fe9547c43e1ab1c3fe8a9cf560.jpg
باعتبار هذا الحدث مناسبة لتقييم مدى نجاح قرار الأمم المتحدة عدد 1325 في تكريس حقوق النساء في أفريقيا، وخاصة في ظل نظام عالمي يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.وتختتم اليوم أشغال الدورة العادية السادسة للمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن، الذي ينتظم بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي تحت شعار "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسلم والأمن في أفريقيا في ظل نظام عالمي متغير"، وذلك بعد أن انطلقت فعالياته أمس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.ويعد المنتدى الذي تأسس سنة 2019 منصة قارية استراتيجية للحوار والتفكير المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المرتبطة بها وبلورتها.وتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتفال المجموعة الدولية بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن، إلى جانب الذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيكين حول حقوق المرأة.وينعقد المنتدى لأول مرة خارج مقر الاتحاد الأفريقي، مستقطبا عددا كبيرا من الشخصيات الأفريقية والدولية وممثلين عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والدول الشريكة، إضافة إلى حضور مراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة ودعم دورها في مجال السلم والأمن.ويذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1325، المعتمد بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، كان قد دعا مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الفاعلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ومسارات السلم، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التدريب وحفظ السلم، وحماية النساء، وإضفاء منظور النوع الاجتماعي على أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.ويعتبر تبني هذا القرار نقطة تحول في مسار حماية حقوق المرأة وفي المقاربة الدولية لقضايا السلم والأمن، إذ يعد أول وثيقة قانونية صادرة عن مجلس الأمن تطالب أطراف النزاع باحترام حقوق النساء ودعم مشاركتهن في مفاوضات السلام وإعمار ما بعد النزاعات.تجديد الالتزام بالقانون الدوليوقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الثلاثاء، إن الدول الأفريقية مدعوة إلى تجديد التمسك بالقانون الدولي وضمان احترامه، حتى تكون المرأة شريكا فاعلا في صناعة السلام لا مجرد ضحية للحروب.وأضاف الوزير في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن تحقيق السلم والأمن القاريين يتطلب اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للتوتر، وعلى رأسها عدم المساواة والفقر وتداعيات التغيرات المناخية.واعتبر النفطي أن استضافة تونس لأعمال المنتدى تمثل فرصة لتجديد التزامها بتنفيذ القرار 1325، ومنصة للحديث عن وضع المرأة الأفريقية ومدى إسهام هذا القرار في تعزيز مكانتها داخل المجتمع عبر تكريس حقوقها وجعلها عنصرا أساسيا في بناء السلم والأمن.ومن جانبه قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن انعقاد المنتدى في تونس يشكل مناسبة لمراجعة موقع المرأة في المجتمعات الأفريقية، مذكرا بأن قرار 1325 لم يكن مجرد وثيقة دبلوماسية متعددة الأطراف، بل التزام دولي وأخلاقي وإنساني تجاه النساء والفتيات حول العالم، وخاصة في مناطق النزاع.وتابع ونيس قائلا إن القارة الأفريقية تشهد تناميا لبؤر التوتر التي تكون النساء والفتيات أبرز ضحاياها، ما يستدعي، وفق تعبيره، عملا مشتركا يتجاوز العراقيل التي تعترض المرأة الافريقية في مسارات السلام.فرصة لإعادة تونس إلى محيطها الأفريقيوقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لـ "سبوتنيك"، إن المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن يشكل فرصة لإعادة ربط تونس بعمقها الأفريقي من خلال طرح مختلف القضايا المشتركة التي تهم النساء في القارة.وأضافت أن المنتدى سيتناول ملفات عديدة متصلة بحقوق النساء، على غرار وضع النساء في السودان اللواتي يتعرضن للعنف والاغتصاب، وكذلك وضع المرأة في ليبيا وعدد من الدول التي تعيش أوضاعا أمنية هشة.وأشارت الجربي إلى أن المرأة الأفريقية لا تزال تواجه أشكالا متعددة من العنف، لا سيما العنف الناجم عن الصراعات، قائلة: "رغم اعتماد القرار 1325 الداعي إلى زيادة مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار وفي حل النزاعات والمفاوضات وفي قوات حفظ السلام، إلا أن النساء مازلن في حاجة إلى حماية حقيقية في مناطق الصراع".كما لفتت إلى أن القارة لا تزال تعيش على وقع جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزوح من المناطق الصحراوية نحو شمال أفريقيا.وأكدت أن قرار 1325 ورغم أهميته، لم يقض بعد على التهديدات التي تطال النساء، إذ أن العنف لا يزال منتشرا، ولا تزال المرأة الأفريقية مهددة في أمنها وحياتها.مناسبة لتسليط الضوء على التجربة التونسيةوفي تصريح آخر لـ "سبوتنيك"، بينت راضية الجربي أن المنتدى يوفر فرصة لاستعراض التجربة التونسية في مجال حقوق النساء، خاصة من خلال القانون عدد 58 لسنة 2017.ويسعى هذا القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى حماية النساء من مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، عبر تعريفات قانونية جديدة للعنف، وتوفير آليات حماية، وفرض عقوبات على المعتدين، وإقرار واجب الإبلاغ، مع التركيز على الحماية القانونية والصحية والنفسية وتيسير النفاذ إلى العدالة.وأكدت الجربي أن تونس يمكنها، من خلال هذا المنتدى، عرض ملف الهجرة بالتعاون مع بقية الدول الأفريقية، بهدف الحد من موجات النزوح التي تهدد حياة النساء النازحات من جنوب الصحراء نحو شمال القارة.وختمت بالقول إن الدولة التونسية، عبر منظومة القوانين المعتمدة، تعمل على حماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، معتبرة أن هذه "نقطة ضوء قد تكون أحد أسباب اختيار تونس لاحتضان حدث قاري بهذا الحجم".
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108022512_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_d8c17a08f0c9342cf569d56204555ecd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, الأخبار
حصري, تونس, الأخبار

المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس.. أي دور للمرأة في صناعة الأمن؟

14:32 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أثار احتضان تونس لأول مرة المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن، اهتماما واسعا لدى الدول المشاركة والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في القارة.
باعتبار هذا الحدث مناسبة لتقييم مدى نجاح قرار الأمم المتحدة عدد 1325 في تكريس حقوق النساء في أفريقيا، وخاصة في ظل نظام عالمي يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
وتختتم اليوم أشغال الدورة العادية السادسة للمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن، الذي ينتظم بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي تحت شعار "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسلم والأمن في أفريقيا في ظل نظام عالمي متغير"، وذلك بعد أن انطلقت فعالياته أمس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
ويعد المنتدى الذي تأسس سنة 2019 منصة قارية استراتيجية للحوار والتفكير المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المرتبطة بها وبلورتها.
وتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتفال المجموعة الدولية بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن، إلى جانب الذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيكين حول حقوق المرأة.
وينعقد المنتدى لأول مرة خارج مقر الاتحاد الأفريقي، مستقطبا عددا كبيرا من الشخصيات الأفريقية والدولية وممثلين عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والدول الشريكة، إضافة إلى حضور مراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة ودعم دورها في مجال السلم والأمن.
ويذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1325، المعتمد بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، كان قد دعا مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الفاعلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ومسارات السلم، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التدريب وحفظ السلم، وحماية النساء، وإضفاء منظور النوع الاجتماعي على أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
ويعتبر تبني هذا القرار نقطة تحول في مسار حماية حقوق المرأة وفي المقاربة الدولية لقضايا السلم والأمن، إذ يعد أول وثيقة قانونية صادرة عن مجلس الأمن تطالب أطراف النزاع باحترام حقوق النساء ودعم مشاركتهن في مفاوضات السلام وإعمار ما بعد النزاعات.
تجديد الالتزام بالقانون الدولي
وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الثلاثاء، إن الدول الأفريقية مدعوة إلى تجديد التمسك بالقانون الدولي وضمان احترامه، حتى تكون المرأة شريكا فاعلا في صناعة السلام لا مجرد ضحية للحروب.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأضاف الوزير في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن تحقيق السلم والأمن القاريين يتطلب اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للتوتر، وعلى رأسها عدم المساواة والفقر وتداعيات التغيرات المناخية.
واعتبر النفطي أن استضافة تونس لأعمال المنتدى تمثل فرصة لتجديد التزامها بتنفيذ القرار 1325، ومنصة للحديث عن وضع المرأة الأفريقية ومدى إسهام هذا القرار في تعزيز مكانتها داخل المجتمع عبر تكريس حقوقها وجعلها عنصرا أساسيا في بناء السلم والأمن.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن انعقاد المنتدى في تونس يشكل مناسبة لمراجعة موقع المرأة في المجتمعات الأفريقية، مذكرا بأن قرار 1325 لم يكن مجرد وثيقة دبلوماسية متعددة الأطراف، بل التزام دولي وأخلاقي وإنساني تجاه النساء والفتيات حول العالم، وخاصة في مناطق النزاع.
وتابع ونيس قائلا إن القارة الأفريقية تشهد تناميا لبؤر التوتر التي تكون النساء والفتيات أبرز ضحاياها، ما يستدعي، وفق تعبيره، عملا مشتركا يتجاوز العراقيل التي تعترض المرأة الافريقية في مسارات السلام.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
فرصة لإعادة تونس إلى محيطها الأفريقي
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لـ "سبوتنيك"، إن المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم والأمن يشكل فرصة لإعادة ربط تونس بعمقها الأفريقي من خلال طرح مختلف القضايا المشتركة التي تهم النساء في القارة.
وأضافت أن المنتدى سيتناول ملفات عديدة متصلة بحقوق النساء، على غرار وضع النساء في السودان اللواتي يتعرضن للعنف والاغتصاب، وكذلك وضع المرأة في ليبيا وعدد من الدول التي تعيش أوضاعا أمنية هشة.
وأشارت الجربي إلى أن المرأة الأفريقية لا تزال تواجه أشكالا متعددة من العنف، لا سيما العنف الناجم عن الصراعات، قائلة: "رغم اعتماد القرار 1325 الداعي إلى زيادة مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار وفي حل النزاعات والمفاوضات وفي قوات حفظ السلام، إلا أن النساء مازلن في حاجة إلى حماية حقيقية في مناطق الصراع".
كما لفتت إلى أن القارة لا تزال تعيش على وقع جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزوح من المناطق الصحراوية نحو شمال أفريقيا.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأكدت أن قرار 1325 ورغم أهميته، لم يقض بعد على التهديدات التي تطال النساء، إذ أن العنف لا يزال منتشرا، ولا تزال المرأة الأفريقية مهددة في أمنها وحياتها.
مناسبة لتسليط الضوء على التجربة التونسية
وفي تصريح آخر لـ "سبوتنيك"، بينت راضية الجربي أن المنتدى يوفر فرصة لاستعراض التجربة التونسية في مجال حقوق النساء، خاصة من خلال القانون عدد 58 لسنة 2017.
ويسعى هذا القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى حماية النساء من مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، عبر تعريفات قانونية جديدة للعنف، وتوفير آليات حماية، وفرض عقوبات على المعتدين، وإقرار واجب الإبلاغ، مع التركيز على الحماية القانونية والصحية والنفسية وتيسير النفاذ إلى العدالة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
المنتدى الأفريقي حول المرأة والسلم في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأكدت الجربي أن تونس يمكنها، من خلال هذا المنتدى، عرض ملف الهجرة بالتعاون مع بقية الدول الأفريقية، بهدف الحد من موجات النزوح التي تهدد حياة النساء النازحات من جنوب الصحراء نحو شمال القارة.
وختمت بالقول إن الدولة التونسية، عبر منظومة القوانين المعتمدة، تعمل على حماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، معتبرة أن هذه "نقطة ضوء قد تكون أحد أسباب اختيار تونس لاحتضان حدث قاري بهذا الحجم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала