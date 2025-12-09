https://sarabic.ae/20251209/فيدان-تركيا-على-تواصل-مع-الأطراف-المعنية-بشأن-المبادرات-الدبلوماسية-الأخيرة-حول-أوكرانيا-1107993049.html

فيدان: تركيا على تواصل مع الأطراف المعنية بشأن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة حول أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا مستمرة في التواصل مع الأطراف في إطار المبادرات الدبلوماسية الأخيرة التي تهدف إلى دفع عملية... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال فيدان خلال اجتماع في الجمعية الوطنية: "حالياً، تواصل تركيا التفاعل مع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمبادرات الدبلوماسية الأخيرة لحل النزاع ( في أوكرانيا)".وحذر مجلس الأمن القومي التركي، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من خطر تصعيد الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع.وأعربت أنقرة مرارا عن استعدادها لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته عبر اجتماع افتراضي لقادة "تحالف الراغبين"، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل جهودها لتسهيل الاتصال بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم.ونوه إلى أن تركيا على اتصال مع الجانبين الروسي والأوكراني لبحث إمكانية عقد المفاوضات المباشرة بين الطرفين في إسطنبول.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذا النص لا يُناقش حاليا بشكل جوهري مع روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في أوكرانيا يقترب من الحل واتفاق السلام: "من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق سلام".

