فيدان: تركيا على تواصل مع الأطراف المعنية بشأن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة حول أوكرانيا
فيدان: تركيا على تواصل مع الأطراف المعنية بشأن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة حول أوكرانيا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا مستمرة في التواصل مع الأطراف في إطار المبادرات الدبلوماسية الأخيرة التي تهدف إلى دفع عملية
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
وقال فيدان خلال اجتماع في الجمعية الوطنية: "حالياً، تواصل تركيا التفاعل مع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمبادرات الدبلوماسية الأخيرة لحل النزاع ( في أوكرانيا)".وحذر مجلس الأمن القومي التركي، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من خطر تصعيد الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع.وأعربت أنقرة مرارا عن استعدادها لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته عبر اجتماع افتراضي لقادة "تحالف الراغبين"، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل جهودها لتسهيل الاتصال بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم.ونوه إلى أن تركيا على اتصال مع الجانبين الروسي والأوكراني لبحث إمكانية عقد المفاوضات المباشرة بين الطرفين في إسطنبول.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذا النص لا يُناقش حاليا بشكل جوهري مع روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في أوكرانيا يقترب من الحل واتفاق السلام: "من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق سلام".
فيدان: تركيا على تواصل مع الأطراف المعنية بشأن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة حول أوكرانيا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا مستمرة في التواصل مع الأطراف في إطار المبادرات الدبلوماسية الأخيرة التي تهدف إلى دفع عملية التسوية الأوكرانية.
وقال فيدان خلال اجتماع في الجمعية الوطنية: "حالياً، تواصل تركيا التفاعل مع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمبادرات الدبلوماسية الأخيرة لحل النزاع ( في أوكرانيا)".
وحذر مجلس الأمن القومي التركي، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من خطر تصعيد الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن مجلس الأمن القومي قيم خلال اجتماعه آخر تطورات النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وشدد على أهمية الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في ظل التطورات التي تنذر بخطر تصعيد الحرب"، وأشار البيان إلى أن "تركيا ستواصل جهودها مع شركائها الدوليين لإرساء سلام عادل ودائم في أوكرانيا".
وأعربت أنقرة مرارا عن استعدادها لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته عبر اجتماع افتراضي لقادة "تحالف الراغبين"، الشهر الماضي، أن بلاده ستواصل جهودها لتسهيل الاتصال بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم.
ونوه إلى أن تركيا على اتصال مع الجانبين الروسي والأوكراني لبحث إمكانية عقد المفاوضات المباشرة بين الطرفين في إسطنبول.
وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا. وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذا النص لا يُناقش حاليا بشكل جوهري مع روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في أوكرانيا يقترب من الحل واتفاق السلام: "من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق سلام".