https://sarabic.ae/20251215/وزيرة-لبنانية-تعلن-عودة-380-ألف-نازح-سوري-إلى-بلادهم-منذ-يوليو-الماضي-1108194576.html

وزيرة لبنانية تعلن عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ يوليو الماضي

وزيرة لبنانية تعلن عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ يوليو الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، اليوم الاثنين، أن 380 ألف نازح سوري عادوا إلى سوريا منذ يوليو/ تمّوز 2025، في إطار خطة العودة الآمنة التي... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T17:01+0000

2025-12-15T17:01+0000

2025-12-15T17:01+0000

أخبار سوريا اليوم

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104740241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f709dd5612ee803b531946254126cc63.jpg

وكتبت الوزيرة، عبر حسابها الرسمي على منصة تواصل اجتماعي، عقب اجتماع للجنة خطة لبنان للاستجابة بحضور نائب رئيس الوزراء طارق متري: "في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلفة منذ يوليو/تموز 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائياً من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وكانت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين قد انطلقت نهاية يوليو/تموز الماضي، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني.ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة تجمع العائدين في بلدة بر الياس، داخل ملعب نادي النهضة، حيث بدأت الاستعدادات لانطلاق القوافل باتجاه الأراضي السورية.وتقول الحكومة اللبنانية إنها تلقت آلاف الطلبات من لاجئين سوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".وأوضحت المفوضية، في بيان على موقعها الرسمي، أن "نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان"، لافتة إلى أن "90 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع، مع تركز الكثافة الأكبر منهم في منطقة البقاع".

https://sarabic.ae/20251015/لبنان-يطلق-المرحلة-الخامسة-من-خطة-العودة-المنظمة-للنازحين-السوريين-بالتنسيق-مع-دمشق-1106022822.html

https://sarabic.ae/20241231/وزير-المهجرين-اللبناني-لا-ذريعة-بيد-الغرب-لعرقلة-عودة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-ديارهم-1096352847.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي