"الخط المباشر" مع بوتين يستقبل أكثر من 1.6 مليون استفسار من المواطنين

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بتلقي أكثر من 1.6 مليون سؤال عبر "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر الكرملين عبر منصة "ماكس": "تم تلقي أكثر من 1.6 مليون سؤال لبرنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين".وأكمل: "وردت 175 ألف استفسار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و61 ألفا عبر الموقع الإلكتروني، و49 ألفا عبر رسائل الوسائط المتعددة، و20 ألفا عبر التطبيق"."الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.
https://sarabic.ae/20251216/نتائج-العام-مع-بوتين-الموعد-ومكان-المتابعة-وكيفية-طرح-الأسئلة-1108230730.html
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بتلقي أكثر من 1.6 مليون سؤال عبر "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر الكرملين عبر منصة "ماكس": "تم تلقي أكثر من 1.6 مليون سؤال لبرنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين".
وتابع: "حتى الساعة السادسة مساءً، بلغ عدد المكالمات الواردة 702 ألف مكالمة، و327 ألف سؤال عبر تطبيق "ماكس"، و262 ألف رسالة نصية قصيرة".
وأكمل: "وردت 175 ألف استفسار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و61 ألفا عبر الموقع الإلكتروني، و49 ألفا عبر رسائل الوسائط المتعددة، و20 ألفا عبر التطبيق".
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
وتتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024.