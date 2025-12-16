الداخلية السورية تصدر بيانا جديدا بشأن هجوم تدمر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
https://sarabic.ae/20251216/الداخلية-السورية-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-هجوم-تدمر-1108245490.html
الداخلية السورية تصدر بيانا جديدا بشأن هجوم تدمر
الداخلية السورية تصدر بيانا جديدا بشأن هجوم تدمر
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
عقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم قائد الأمن في البادية، العميد سفيان محمد الشيخ صالح، وعددا من المسؤولين الأمنيين للاطلاع... 16.12.2025
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير خطاب استعرض خلال الاجتماع نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق المكلف بمتابعة مجريات حادث الهجوم الأخير في مدينة تدمر.وناقش أنس خطاب التوصيات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الوحدات الأمنية ومعالجة أي ثغرات في الأداء داخل البلاد، مؤكداً على التنسيق التام فيما بينها، مع ضرورة إجراء تقييم للمخاطر القائمة لضمان استقرار المنطقة وحماية المواطنين.وشدّد وزير الداخلية على تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق المختصة لضمان سرعة الاستجابة لمواجهة تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".وكانت وحدات وزارة الداخلية السورية قد نفذت أول أمس "عملية أمنية نوعية وحاسمة" في مدينة تدمر، عقب الهجوم الذي نفذه عنصر تابع لـ"داعش" في الـ13 من الشهر الجاري، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، واثنين من عناصر الأمن السوري.
الداخلية السورية تصدر بيانا جديدا بشأن هجوم تدمر

16:21 GMT 16.12.2025
عقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم قائد الأمن في البادية، العميد سفيان محمد الشيخ صالح، وعددا من المسؤولين الأمنيين للاطلاع على الوضع الأمني في المنطقة عقب حادث مدينة تدمر.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير خطاب استعرض خلال الاجتماع نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق المكلف بمتابعة مجريات حادث الهجوم الأخير في مدينة تدمر.
وناقش أنس خطاب التوصيات الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الوحدات الأمنية ومعالجة أي ثغرات في الأداء داخل البلاد، مؤكداً على التنسيق التام فيما بينها، مع ضرورة إجراء تقييم للمخاطر القائمة لضمان استقرار المنطقة وحماية المواطنين.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
14 ديسمبر, 16:42 GMT
وشدّد وزير الداخلية على تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق المختصة لضمان سرعة الاستجابة لمواجهة تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة "التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة "داعش" بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".
وكانت وحدات وزارة الداخلية السورية قد نفذت أول أمس "عملية أمنية نوعية وحاسمة" في مدينة تدمر، عقب الهجوم الذي نفذه عنصر تابع لـ"داعش" في الـ13 من الشهر الجاري، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، واثنين من عناصر الأمن السوري.
