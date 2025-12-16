https://sarabic.ae/20251216/المغرب-بعد-موجة-جفاف-قاسية-فيضانات-عارمة-تجتاح-مدينة-آسفي-1108238999.html

المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي

المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة آسفي المغربية خلال الأيام الأخيرة فيضانات غير مسبوقة خلفت خسائر بشرية ومادية ووضعت السلطات والسكان أمام اختبار صعب. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T15:04+0000

2025-12-16T15:04+0000

2025-12-16T17:40+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار المغرب اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108238715_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_64ae07ff9d44fd4558cf0fd838a12add.png

المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي سبوتنيك عربي المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي

وجاءت هذه الفيضانات بعد فترة طويلة من الجفاف عاشها المغرب، وأثرت بشكل واضح على الموارد المائية والقطاع الزراعي.وانتقل المشهد من شح الأمطار إلى سيول جارفة أغرقت أحياء سكنية، وقطعت طرقا، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية، ما يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة التحولات المناخية التي تشهدها المنطقة.وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن المغرب اليوم يعيش على إيقاع فيضانات عارمة على مستوى التساقط القياسي للأمطار والثلوج التي تجتاح مجموعة من المدن، مشيرا إلى أن هذا مرتبط بظاهرة التغير المناخي، لأن المغرب كان يعاني لسنوات من الجفاف وفجأة أصبح يعاني من الفيضانات.من جهته، قال الإعلامي المغربي، محمد عبد الوهاب العلالي، إن هناك تدخلات إيجابية واستجابة فورية من السلطات المغربية على الحوادث البيئية التي تشهدها آسفي، مشيرا إلى أن تأثيرات هذه الأزمة كبيرة رغم محاولة السلطات المغربية تقليل الآثار السلبية لهذه الكارثة.إلى ذلك قال الكاتب الصحفي المغربي، عبد الإله خضيري، إن ما وقع في آسفي كارثة بمعنى الكلمة، لأنه كان بالإمكان تلافي هذه الآثار السلبية للكارثة البيئية.وقال إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في هذه الكارثة، التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح، إضافة لخسائر اقتصادية كبيرة لمدينة صغيرة مثل آسفي.إعداد وتقديم/ صبري سراج

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, аудио