المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي

15:04 GMT 16.12.2025
شهدت مدينة آسفي المغربية خلال الأيام الأخيرة فيضانات غير مسبوقة خلفت خسائر بشرية ومادية ووضعت السلطات والسكان أمام اختبار صعب.
وجاءت هذه الفيضانات بعد فترة طويلة من الجفاف عاشها المغرب، وأثرت بشكل واضح على الموارد المائية والقطاع الزراعي.
وانتقل المشهد من شح الأمطار إلى سيول جارفة أغرقت أحياء سكنية، وقطعت طرقا، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية، ما يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة التحولات المناخية التي تشهدها المنطقة.
في هذا الصدد، قال خبير المناخ والتنمية المستدامة، محمد بن عبو، إن الفيضانات والجفاف من الظواهر المناخية العنيفة، لافتا إلى أن المغرب عانى على مدار سبع سنوات متتالية من جفاف هيكلي، أثر بشكل كبير على عدد من القطاعات أهمها القطاع الفلاحي، كما أنه تسبب في إجهاد مائي.
وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن المغرب اليوم يعيش على إيقاع فيضانات عارمة على مستوى التساقط القياسي للأمطار والثلوج التي تجتاح مجموعة من المدن، مشيرا إلى أن هذا مرتبط بظاهرة التغير المناخي، لأن المغرب كان يعاني لسنوات من الجفاف وفجأة أصبح يعاني من الفيضانات.
من جهته، قال الإعلامي المغربي، محمد عبد الوهاب العلالي، إن هناك تدخلات إيجابية واستجابة فورية من السلطات المغربية على الحوادث البيئية التي تشهدها آسفي، مشيرا إلى أن تأثيرات هذه الأزمة كبيرة رغم محاولة السلطات المغربية تقليل الآثار السلبية لهذه الكارثة.
وقال إن تأثيرات هذه الكارثة كبيرة على مدينة صغيرة مثل آسفي، التي لم تكن مستعدة لهذه الفيضانات، وهو ما يستوجب ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل السلطات المغربية لمواجهة هذه الكوارث.
إلى ذلك قال الكاتب الصحفي المغربي، عبد الإله خضيري، إن ما وقع في آسفي كارثة بمعنى الكلمة، لأنه كان بالإمكان تلافي هذه الآثار السلبية للكارثة البيئية.
وقال إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في هذه الكارثة، التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح، إضافة لخسائر اقتصادية كبيرة لمدينة صغيرة مثل آسفي.

إعداد وتقديم/ صبري سراج
