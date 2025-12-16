عربي
تحذير إسرائيلي: تل أبيب وواشنطن تواجهان تهديدات سيبرانية أكبر بكثير مما هو معروف للعامة
تحذير إسرائيلي: تل أبيب وواشنطن تواجهان تهديدات سيبرانية أكبر بكثير مما هو معروف للعامة
سبوتنيك عربي
حذر رئيس قيادة الاتصالات والدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي، اللواء أفياد داغان، اليوم الثلاثاء، من أن حجم التهديدات السيبرانية التي تواجهها إسرائيل وأمريكا... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T14:57+0000
2025-12-16T14:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097628141_0:32:1354:793_1920x0_80_0_0_6b2a0b3b6452ac6584e4eb293ab6fe01.jpg
وبينما يتحدث كبار مسؤولي الأمن السيبراني باستمرار عن عمليات اختراق أدت إلى كشف مئات الملايين أو مليارات كلمات المرور والبيانات، فقد حذر داغان من وقوع عشرات الهجمات التي كان من الممكن أن تُلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية الوطنية في العالم الحقيقي.وأشار داغان إلى أن "إسرائيل مطالبة بافتراض أن الهجمات المقبلة ستكون أشد وأوسع نطاقا مما سبق"، داعيا إلى مضاعفة الجهود العسكرية والتقنية لمواجهتها"، وأكد أن "الاكتفاء بالنجاحات السابقة يمثل خطرا حقيقيا"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وشدد رئيس قيادة الاتصالات والدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي، اللواء أفياد داغان: "بل نحن ملزمون بحماية الأمن القومي. ونعمل مع شركائنا على تطوير مشاريع وأنظمة من شأنها أن تحقق ذلك بالضبط"، مشيرا إلى أن "أمريكا بصفتها شريكتنا، نظرا لأن نحو 120 خبيرا عسكريا إلكترونيا إسرائيليا وأمريكيا من قوة المهام الوطنية الإلكترونية التابعة لقيادة القوات المشتركة للجيش (JFHQ-C) أجروا مؤخرا تدريبا مشتركا على الحرب الإلكترونية في موقع آمن بأمريكا". وتابع داغان أن "كلا من تل أبيب وواشنطن تستفيدان من هذه التدريبات المشتركة، التي تُهيئهما لأحدث تهديدات القرصنة وتُسهّل لغة مشتركة للتعاون في حال وقوع هجوم إلكتروني، وقد جرت تدريبات مشتركة مماثلة منذ حوالي عام 2015".
تحذير إسرائيلي: تل أبيب وواشنطن تواجهان تهديدات سيبرانية أكبر بكثير مما هو معروف للعامة

حذر رئيس قيادة الاتصالات والدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي، اللواء أفياد داغان، اليوم الثلاثاء، من أن حجم التهديدات السيبرانية التي تواجهها إسرائيل وأمريكا "يفوق بكثير ما يتم الإعلان عنه أو ما يدركه الرأي العام".
وبينما يتحدث كبار مسؤولي الأمن السيبراني باستمرار عن عمليات اختراق أدت إلى كشف مئات الملايين أو مليارات كلمات المرور والبيانات، فقد حذر داغان من وقوع عشرات الهجمات التي كان من الممكن أن تُلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية الوطنية في العالم الحقيقي.
وأشار داغان إلى أن "إسرائيل مطالبة بافتراض أن الهجمات المقبلة ستكون أشد وأوسع نطاقا مما سبق"، داعيا إلى مضاعفة الجهود العسكرية والتقنية لمواجهتها"، وأكد أن "الاكتفاء بالنجاحات السابقة يمثل خطرا حقيقيا"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال: "لا يمكننا أن نخدع أنفسنا، بالاعتقاد بأنه لمجرد أن إسرائيل كانت قوية في مجال الدفاع السيبراني حتى الآن، فإنها تستطيع الاكتفاء بما حققته".

وشدد رئيس قيادة الاتصالات والدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي، اللواء أفياد داغان: "بل نحن ملزمون بحماية الأمن القومي. ونعمل مع شركائنا على تطوير مشاريع وأنظمة من شأنها أن تحقق ذلك بالضبط"، مشيرا إلى أن "أمريكا بصفتها شريكتنا، نظرا لأن نحو 120 خبيرا عسكريا إلكترونيا إسرائيليا وأمريكيا من قوة المهام الوطنية الإلكترونية التابعة لقيادة القوات المشتركة للجيش (JFHQ-C) أجروا مؤخرا تدريبا مشتركا على الحرب الإلكترونية في موقع آمن بأمريكا".
وتابع داغان أن "كلا من تل أبيب وواشنطن تستفيدان من هذه التدريبات المشتركة، التي تُهيئهما لأحدث تهديدات القرصنة وتُسهّل لغة مشتركة للتعاون في حال وقوع هجوم إلكتروني، وقد جرت تدريبات مشتركة مماثلة منذ حوالي عام 2015".
