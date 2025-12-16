سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي يقدم وعودا كاذبة لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/سلوفاكيا-الاتحاد-الأوروبي-يقدم-وعودا-كاذبة-لأوكرانيا-1108237324.html
سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي يقدم وعودا كاذبة لأوكرانيا
سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي يقدم وعودا كاذبة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشارالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول الأوروبية تقدم وعودا كاذبة لكييف في وقت ينبغي عليها فيه التركيزعلى حل سريع للنزاع وإعادة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T14:19+0000
2025-12-16T14:19+0000
سلوفاكيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108237544_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_aeef5c957d3993f49830149c21d8ccc2.jpg
وقال بيلغريني، أثناء اجتماعه مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في براتيسلافا: "من المهم لكلينا أن تنتهي الحرب في شرقنا بأسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع، وجهة نظرنا، وأعتقد أن وجهة نظر الرئيس (رئيس كرواتيا)، عملية للغاية، ونحن ندرك الواقع. غالبًا ما يتعين علينا الاعتراف بأن بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وكبار ممثلي الاتحاد الأوروبي يقدمون وعودًا كاذبة لأوكرانيا، أو وعودًا يعلمون مسبقًا أنها غير واقعية".وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".وأضاف فيكو أن "سلوفاكيا تتبنى نهجا بناء تجاه العلاقات مع روسيا، وأنها مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا".سلوفاكيا تدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي مع روسيافيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
https://sarabic.ae/20251213/سلوفاكيا-تدعو-لاستئناف-عمل-اللجان-المشتركة-المعنية-بالتعاون-الاقتصادي-مع-روسيا-1108122708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108237544_182:0:917:551_1920x0_80_0_0_014344b579a3dd973c8774cdb789ee03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلوفاكيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
سلوفاكيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي يقدم وعودا كاذبة لأوكرانيا

14:19 GMT 16.12.2025
© Photoرئيس سلوفاكيا الجديد
رئيس سلوفاكيا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Photo
تابعنا عبر
أشارالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول الأوروبية تقدم وعودا كاذبة لكييف في وقت ينبغي عليها فيه التركيزعلى حل سريع للنزاع وإعادة إعمار أوكرانيا مستقبلًا.
وقال بيلغريني، أثناء اجتماعه مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في براتيسلافا: "من المهم لكلينا أن تنتهي الحرب في شرقنا بأسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع، وجهة نظرنا، وأعتقد أن وجهة نظر الرئيس (رئيس كرواتيا)، عملية للغاية، ونحن ندرك الواقع. غالبًا ما يتعين علينا الاعتراف بأن بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وكبار ممثلي الاتحاد الأوروبي يقدمون وعودًا كاذبة لأوكرانيا، أو وعودًا يعلمون مسبقًا أنها غير واقعية".

وأضاف: "أرى أنه يجب التعامل مع هذا الوضع بواقعية شديدة، وأنه يجب علينا السعي جاهدين للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى التوصل إلى حل دبلوماسي على طاولة المفاوضات يكون مقبولًا لكل من روسيا وأوكرانيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
سلوفاكيا تدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي مع روسيا
13 ديسمبر, 13:29 GMT

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".

وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".
وأضاف فيكو أن "سلوفاكيا تتبنى نهجا بناء تجاه العلاقات مع روسيا، وأنها مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا".
سلوفاكيا تدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي مع روسيا
فيكو: التوقيع على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا سيجعل روسيا منتصرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала