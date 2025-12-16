https://sarabic.ae/20251216/سلوفاكيا-الاتحاد-الأوروبي-يقدم-وعودا-كاذبة-لأوكرانيا-1108237324.html
سلوفاكيا: الاتحاد الأوروبي يقدم وعودا كاذبة لأوكرانيا
أشارالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول الأوروبية تقدم وعودا كاذبة لكييف في وقت ينبغي عليها فيه التركيزعلى حل سريع للنزاع وإعادة
وقال بيلغريني، أثناء اجتماعه مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في براتيسلافا: "من المهم لكلينا أن تنتهي الحرب في شرقنا بأسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع، وجهة نظرنا، وأعتقد أن وجهة نظر الرئيس (رئيس كرواتيا)، عملية للغاية، ونحن ندرك الواقع. غالبًا ما يتعين علينا الاعتراف بأن بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وكبار ممثلي الاتحاد الأوروبي يقدمون وعودًا كاذبة لأوكرانيا، أو وعودًا يعلمون مسبقًا أنها غير واقعية".وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".وأضاف فيكو أن "سلوفاكيا تتبنى نهجا بناء تجاه العلاقات مع روسيا، وأنها مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا".
أشارالرئيس السلوفاكي، بيتر بيليغريني، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول الأوروبية تقدم وعودا كاذبة لكييف في وقت ينبغي عليها فيه التركيزعلى حل سريع للنزاع وإعادة إعمار أوكرانيا مستقبلًا.
وقال بيلغريني، أثناء اجتماعه مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في براتيسلافا: "من المهم لكلينا أن تنتهي الحرب في شرقنا بأسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع، وجهة نظرنا، وأعتقد أن وجهة نظر الرئيس (رئيس كرواتيا)، عملية للغاية، ونحن ندرك الواقع. غالبًا ما يتعين علينا الاعتراف بأن بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وكبار ممثلي الاتحاد الأوروبي
يقدمون وعودًا كاذبة لأوكرانيا، أو وعودًا يعلمون مسبقًا أنها غير واقعية".
وأضاف: "أرى أنه يجب التعامل مع هذا الوضع بواقعية شديدة، وأنه يجب علينا السعي جاهدين للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى التوصل إلى حل دبلوماسي على طاولة المفاوضات يكون مقبولًا لكل من روسيا وأوكرانيا".
وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في وقت سابق، بأنه كان دائما "يدعو وسيواصل الدعوة إلى استعادة العلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أنه "سيطلب من وزارة الخارجية السلوفاكية الإسراع في استئناف عمل اللجان المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي".
وقال فيكو خلال في برنامج "حوارات السبت": "أنا من بين الذين دعوا، وسيواصلون الدعوة، إلى استئناف العلاقات مع روسيا
، سأطلب من وزير خارجية سلوفاكيا إعادة تفعيل اجتماعات اللجان القائمة بين البلدين والمعنية بالتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن".
وأضاف فيكو أن "سلوفاكيا تتبنى نهجا بناء تجاه العلاقات مع روسيا، وأنها مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا".