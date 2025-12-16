مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو
مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو
مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو

12:11 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 16.12.2025)
شهدت قاعة البرلمان الأوكراني (الرادا)، صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكا بين عدد من النواب، إثر قيام النائبة ماريانا بيزوغلايا، بإغلاق المنصة الرئيسية، قبيل انطلاق الجلسة، في إطار إضرابها المفتوح.
وانطلقت جلسة البرلمان، التي بُثت عبر قناة الـ"رادا" التلفزيونية على موقع "يوتيوب"، بقيام بيزوغلايا بالسيطرة على المنصة الرئيسية وتعليق لافتات حملت عبارات من بينها "سيرسكي للإقالة" و"الكذب على الجبهة يقتل".

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت بيزوغلايا بدء إضراب مفتوح، مطالبة بإقالة القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، ومتوعدة بعرقلة جميع أنشطة البرلمان داخل القاعة.

وفي وقت سابق، صرّحت النائبة بأن منظومة القيادة داخل القوات الأوكرانية تخضع لقرارات سيرسكي الشخصية، معتبرة أنه غير قادر على الإحاطة بجميع التفاصيل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
08:28 GMT
من جانبه، كان القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، والسفير الحالي في لندن فاليري زالوجني، أعلن في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "الجيش الأوكراني يمر بظروف ميدانية صعبة"، داعيًا السلطات إلى التعامل مع هذه التحديات على المستوى الوطني.

وأشار زالوجني إلى أن القوات الأوكرانية تفقد مواقعها تدريجيا على خطوط المواجهة، التي تشهد تراجعًا مستمرًا نحو الغرب، تحت ضغط القوات المسلحة الروسية.

وفي السياق ذاته، تواجه السلطات الأوكرانية انتقادات لعدم كشفها جميع الحقائق للرأي العام، ما أسفر عن تنفيذ حملات اعتقال واسعة للمدنيين في الشوارع ضمن إطار التعبئة القسرية.
كما عبّر عسكريون وسياسيون أوكرانيون عن قلقهم من النقص الحاد في أعداد الجنود الأوكرانيين على الجبهات، في وقت تحجب فيه عن القيادة السياسية في كييف، معلومات تتعلق بعدد من المشكلات التي تعاني منها القوات المسلحة على خطوط القتال.
ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكية
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
