https://sarabic.ae/20251216/مشاجرة-في-البرلمان-الأوكراني-بعد-محاولة-نائبة-فرض-إضرابها-على-المنصة-فيديو-1108226740.html

مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو

مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت قاعة البرلمان الأوكراني (الرادا)، صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكا بين عدد من النواب، إثر قيام النائبة ماريانا بيزوغلايا، بإغلاق المنصة الرئيسية، قبيل انطلاق... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T12:11+0000

2025-12-16T12:11+0000

2025-12-16T12:26+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108226171_0:122:477:390_1920x0_80_0_0_499ad69b0c0817ab3f1957fcdaa228dd.png

وانطلقت جلسة البرلمان، التي بُثت عبر قناة الـ"رادا" التلفزيونية على موقع "يوتيوب"، بقيام بيزوغلايا بالسيطرة على المنصة الرئيسية وتعليق لافتات حملت عبارات من بينها "سيرسكي للإقالة" و"الكذب على الجبهة يقتل".وفي وقت سابق، صرّحت النائبة بأن منظومة القيادة داخل القوات الأوكرانية تخضع لقرارات سيرسكي الشخصية، معتبرة أنه غير قادر على الإحاطة بجميع التفاصيل.من جانبه، كان القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، والسفير الحالي في لندن فاليري زالوجني، أعلن في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "الجيش الأوكراني يمر بظروف ميدانية صعبة"، داعيًا السلطات إلى التعامل مع هذه التحديات على المستوى الوطني.وفي السياق ذاته، تواجه السلطات الأوكرانية انتقادات لعدم كشفها جميع الحقائق للرأي العام، ما أسفر عن تنفيذ حملات اعتقال واسعة للمدنيين في الشوارع ضمن إطار التعبئة القسرية.كما عبّر عسكريون وسياسيون أوكرانيون عن قلقهم من النقص الحاد في أعداد الجنود الأوكرانيين على الجبهات، في وقت تحجب فيه عن القيادة السياسية في كييف، معلومات تتعلق بعدد من المشكلات التي تعاني منها القوات المسلحة على خطوط القتال.ريابكوف: روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وترحب بجهود الإدارة الأمريكيةترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى

https://sarabic.ae/20251216/ترامب-أوكرانيا-خسرت-أجزاء-من-أراضيها-والصراع-أقرب-إلى-نهايته-من-أي-وقت-مضى-1108208914.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم