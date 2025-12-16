مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو
12:11 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 16.12.2025)
شهدت قاعة البرلمان الأوكراني (الرادا)، صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكا بين عدد من النواب، إثر قيام النائبة ماريانا بيزوغلايا، بإغلاق المنصة الرئيسية، قبيل انطلاق الجلسة، في إطار إضرابها المفتوح.
وانطلقت جلسة البرلمان، التي بُثت عبر قناة الـ"رادا" التلفزيونية على موقع "يوتيوب"، بقيام بيزوغلايا بالسيطرة على المنصة الرئيسية وتعليق لافتات حملت عبارات من بينها "سيرسكي للإقالة" و"الكذب على الجبهة يقتل".
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت بيزوغلايا بدء إضراب مفتوح، مطالبة بإقالة القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، ومتوعدة بعرقلة جميع أنشطة البرلمان داخل القاعة.
وفي وقت سابق، صرّحت النائبة بأن منظومة القيادة داخل القوات الأوكرانية تخضع لقرارات سيرسكي الشخصية، معتبرة أنه غير قادر على الإحاطة بجميع التفاصيل.
من جانبه، كان القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، والسفير الحالي في لندن فاليري زالوجني، أعلن في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "الجيش الأوكراني يمر بظروف ميدانية صعبة"، داعيًا السلطات إلى التعامل مع هذه التحديات على المستوى الوطني.
وأشار زالوجني إلى أن القوات الأوكرانية تفقد مواقعها تدريجيا على خطوط المواجهة، التي تشهد تراجعًا مستمرًا نحو الغرب، تحت ضغط القوات المسلحة الروسية.
وفي السياق ذاته، تواجه السلطات الأوكرانية انتقادات لعدم كشفها جميع الحقائق للرأي العام، ما أسفر عن تنفيذ حملات اعتقال واسعة للمدنيين في الشوارع ضمن إطار التعبئة القسرية.
كما عبّر عسكريون وسياسيون أوكرانيون عن قلقهم من النقص الحاد في أعداد الجنود الأوكرانيين على الجبهات، في وقت تحجب فيه عن القيادة السياسية في كييف، معلومات تتعلق بعدد من المشكلات التي تعاني منها القوات المسلحة على خطوط القتال.