مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وضع حجر أساس أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي المحلي وتوطين... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وضع حجر أساس أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي المحلي وتوطين الصناعات الحيوية ذات القيمة المضافة.
وشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة "جينفاكس" للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، المقام على مساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يُعد أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية متكاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال، وحاصلًا على الرخصة الذهبية نظرًا لأهميته الاستراتيجية.
وأكد رئيس الهيئة أن "مشروع جينفاكس يمثل إضافة نوعية لمسار توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار"، موضحًا أن "المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بطاقة إنتاجية تشمل 29 لقاحًا ومصلًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني".

وأشار جمال الدين إلى أن "المشروع يأتي ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوطين الصناعي ونقل التكنولوجيا، وخفض الاعتماد على الاستيراد في المنتجات الحيوية"، مؤكدًا أن "اختيار المنطقة لتنفيذ المشروع يعود إلى موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، والتكامل اللوجستي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة".

وأضاف أن "المنطقة نجحت خلال الثلاثة أعوام والنصف الماضية في جذب استثمارات بلغت 13 مليار دولار عبر 380 مشروعًا في قطاعات صناعية ولوجستية وبحرية متنوعة".
من جانبه، قال آدم الضبع، الرئيس التنفيذي لشركة "جينفاكس"، إن "المشروع يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الأمن الصحي في مصر، ويسهم في تحويلها من دولة مستوردة إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار يحمل أهمية خاصة للقارة الأفريقية، التي تستورد نحو 99% من احتياجاتها من اللقاحات".
وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للتصنيع والتجارة بين القارات، ما جعلها الموقع الأمثل لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
