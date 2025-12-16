https://sarabic.ae/20251216/مصر-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-نجحت-في-جذب-استثمارات-بقيمة-13-مليار-دولار-1108230190.html
مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار
مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وضع حجر أساس أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي المحلي وتوطين... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T12:53+0000
2025-12-16T12:53+0000
2025-12-16T12:53+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg
وشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة "جينفاكس" للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، المقام على مساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يُعد أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية متكاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال، وحاصلًا على الرخصة الذهبية نظرًا لأهميته الاستراتيجية.وأكد رئيس الهيئة أن "مشروع جينفاكس يمثل إضافة نوعية لمسار توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار"، موضحًا أن "المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بطاقة إنتاجية تشمل 29 لقاحًا ومصلًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني".وأضاف أن "المنطقة نجحت خلال الثلاثة أعوام والنصف الماضية في جذب استثمارات بلغت 13 مليار دولار عبر 380 مشروعًا في قطاعات صناعية ولوجستية وبحرية متنوعة".وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للتصنيع والتجارة بين القارات، ما جعلها الموقع الأمثل لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
https://sarabic.ae/20251022/رئيس-الوزراء-المصري-أكبر-شركة-شحن-عالمية-تدرس-العودة-إلى-قناة-السويس--1106283360.html
https://sarabic.ae/20251126/رئيس-هيئة-قناة-السويس-نتطلع-لموافقة-البنك-المركزي-للتعامل-بالعملات-المحلية-مع-دول-بريكس-1107508402.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_5271304eb1f1486c382a7f3eac85877d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وضع حجر أساس أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي المحلي وتوطين الصناعات الحيوية ذات القيمة المضافة.
وشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة "جينفاكس" للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، المقام على مساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يُعد أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية متكاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال، وحاصلًا على الرخصة الذهبية نظرًا لأهميته الاستراتيجية.
وأكد رئيس الهيئة أن "مشروع جينفاكس يمثل إضافة نوعية لمسار توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار"، موضحًا أن "المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بطاقة إنتاجية تشمل 29 لقاحًا ومصلًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني".
وأشار جمال الدين إلى أن "المشروع يأتي ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوطين الصناعي ونقل التكنولوجيا، وخفض الاعتماد على الاستيراد في المنتجات الحيوية"، مؤكدًا أن "اختيار المنطقة لتنفيذ المشروع يعود إلى موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، والتكامل اللوجستي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة".
وأضاف أن "المنطقة نجحت خلال الثلاثة أعوام والنصف الماضية في جذب استثمارات بلغت 13 مليار دولار عبر 380 مشروعًا في قطاعات صناعية ولوجستية وبحرية متنوعة".
من جانبه، قال آدم الضبع، الرئيس التنفيذي لشركة "جينفاكس"، إن "المشروع يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الأمن الصحي في مصر، ويسهم في تحويلها من دولة مستوردة إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار يحمل أهمية خاصة للقارة الأفريقية، التي تستورد نحو 99% من احتياجاتها من اللقاحات".
وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للتصنيع والتجارة بين القارات، ما جعلها الموقع الأمثل لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.