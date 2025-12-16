https://sarabic.ae/20251216/مطار-بغداد-الدولي-يستقبل-أول-طائرة-أوروبية-منذ-35-عاما-1108214535.html

مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاما

مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاما

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام 35 عاما. 16.12.2025

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن "الرحلة تمثل تتويجًا لجهود وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في تهيئة البنى التحتية للمطارات العراقية، وفق المعايير الدولية"، مشيرًا إلى أن "الرحلة تعمل على خط بغداد– أثينا– بغداد، بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلًا حسب الطلب".وأضاف أن "الرحلة نفذتها شركة "Aegean Airlines"، لتكون أول طيران أوروبي يصل بغداد منذ أكثر من 3 عقود، ما يعكس عودة العراق إلى خريطة الطيران الأوروبي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار المكتب إلى أن "هذه الخطوة تعكس مستوى الثقة بمطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية"، مؤكدًا أن "المطارات العراقية أصبحت بيئة تشغيلية آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، خاصة مع امتلاك "Aegean Airlines" شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية".كما أعلن أن "الخطوط الجوية العمانية ستبدأ رحلاتها إلى أوروبا من بغداد، لتعزيز الربط الجوي بين العاصمة العراقية والعواصم الأوروبية، بما ينعكس إيجابا على السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي".وختم البيان بأن "الرحلة تمثل نجاحا في استعادة حضور المطارات العراقية الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي آمن ومنتظم، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير الطيران المدني والانفتاح على العالم".

