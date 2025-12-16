مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاما
مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاما
مطار بغداد الدولي يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاما

10:56 GMT 16.12.2025
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام 35 عاما.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن "الرحلة تمثل تتويجًا لجهود وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في تهيئة البنى التحتية للمطارات العراقية، وفق المعايير الدولية"، مشيرًا إلى أن "الرحلة تعمل على خط بغداد– أثينا– بغداد، بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلًا حسب الطلب".
وأضاف أن "الرحلة نفذتها شركة "Aegean Airlines"، لتكون أول طيران أوروبي يصل بغداد منذ أكثر من 3 عقود، ما يعكس عودة العراق إلى خريطة الطيران الأوروبي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار المكتب إلى أن "هذه الخطوة تعكس مستوى الثقة بمطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية"، مؤكدًا أن "المطارات العراقية أصبحت بيئة تشغيلية آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، خاصة مع امتلاك "Aegean Airlines" شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية".
كما أعلن أن "الخطوط الجوية العمانية ستبدأ رحلاتها إلى أوروبا من بغداد، لتعزيز الربط الجوي بين العاصمة العراقية والعواصم الأوروبية، بما ينعكس إيجابا على السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي".
بعد أكثر من 12 عاما من التوقف.. افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
بعد توقف لأكثر من 12 عاما... افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق
7 نوفمبر, 10:47 GMT

وأكدت وزارة النقل العراقية أن "هذه التطورات تدعم رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي"، مشيرة إلى "تقدم الخطوط الجوية العراقية في برنامج "IOSA"، إذ تم تصحيح 81% من الملاحظات، ما يعكس جدّية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية".

وختم البيان بأن "الرحلة تمثل نجاحا في استعادة حضور المطارات العراقية الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي آمن ومنتظم، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير الطيران المدني والانفتاح على العالم".
