بعد المقاطعة... الأحزاب الجزائرية تتهيأ للانتخابات النيابية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية المتطرفة تضرب العالم، وتطبيقات المذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/بعد-المقاطعة-الأحزاب-الجزائرية-تتهيأ-للانتخابات-النيابية-1108279398.html
بعد المقاطعة... الأحزاب الجزائرية تتهيأ للانتخابات النيابية
بعد المقاطعة... الأحزاب الجزائرية تتهيأ للانتخابات النيابية
سبوتنيك عربي
تتحضر الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة في الجزائر، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقررة في الثلث الأول من السنة المقبلة، خاصة بعد إعلان الأحزاب المحسوبة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T17:20+0000
2025-12-17T17:20+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg
الحزب جاهز لخوض غمار التشريعياتقال محمد الطويل رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، أن الحزب بعد المؤتمر السابع الذي كان بشهادة كل المتتبعين للشأن السياسي الوطني محطة فارقة، وطفرة نوعية في سجل المؤتمرات الحزبية تنظيما ومحتوى وتحولا إيجابيا في إطار تجديد الخطاب السياسي و أنماط الممارسة الحزبية و التكريس الفعلي لمبدأ التجايل السياسي.أما بالنسبة لنسبة المشاركة، فتوقّع المتحدث مشاركة أقوى مقارنة بالتشريعيات السابقة، مؤكدا أن هذا الاستحقاق الانتخابي سيشهد منافسة شرسة وتدافع وتنافس قوي خصوصا مع دخول تشكيلات سياسية لها وزنها، لم تشارك في التشريعيات السابقة، وبما أننا سنشهد قانون انتخابات جديد، نتوقع أن كل هذه المعطيات ستؤدي إلى مشاركة أقوى وتفاعل اكبر من المواطنين.التشريعيات المقبلة ستكون حاسمة نظرا للسياق الدولي والمحلي المحيط بهاقال أحمد صادوق النائب عن حركة مجتمع السلم لـ"سبوتنيك"، إن بيت حركة مجتمع السلم مرتب ويتجهز للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنهم الحزب الوحيد الذي يشتغل باستمرار خلال الانتخابات أو خارجها، ولا تتوقف أنشطة الحزب سواء على مستوى البلديات والولايات، كما يملكون هيئة دائمة تشتغل طيلة السنة سواء في فترة الانتخابات أو خارجها، ليس فقط تحضيرا للتشريعيات.وأضاف كل الأحزاب معنية بالمشاركة فيها، قياسا بالسابقة التي قاطعتها بعض المناطق والأحزاب، والجميع معني بتقديم رجاله ونسائه، مشيرا إلى أن السياق المحيط بهذه الاستحقاقات فيه نوع من التقييم للاداءات بعد حراك فبراير، لهذا من المسؤولية أن الذين بقوا ينتقدون من خارج المشهد السياسي آن الأوان أن يبينوا ما لديهم من جهود وبدائل لتتنافس الأحزاب والشعب هو الذي يقرر من يشاء.وأكد صادوق أن نسبة المشاركة ستكون متقاربة مقارنة بالانتخابات السابقة، باعتبار أن الشعب خاب أمله في الكثير من الوعود التي أطلقها الجهاز التنفيذي ولو يوفي بها، المجتمع يعاني على مستوى الكثير من القطاعات أبرزها القدرة الشرائية والتضخم، وأخشى أن يكون هناك عزوف متزايد باعتبار تقييمه السلبي لأداء الحكومة، هناك فشل ورداءة وهناك محاباة وتكميم الحريات وغيره، لهذا فإن المواطن يعبرعن هذا بالرفض من خلال المقاطعة، لكن عليه أن يدرك حساسية اللحظة ولا يفوت الانتخابات حتى لا يفسح المجال للرداءة للتمدد، ويضع المناسب في مكانه المناسب، هناك اليوم فرز والمواطن يمتلك من الوعي ما يجعله يميز بين البرامج والرجال التي تتنافس في التشريعيات المقبلة .
https://sarabic.ae/20251216/الجزائر-تعتمد-أكبر-موازنة-بتاريخها-لعام-2026-1108227927.html
https://sarabic.ae/20251213/الدفاع-الجزائرية-تنفي-إنشاء-وحدات-مرتزقة-في-منطقة-الساحل--1108135602.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:9:2553:1924_1920x0_80_0_0_cbed89d5be466e42e9626421deed3fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, العالم العربي

بعد المقاطعة... الأحزاب الجزائرية تتهيأ للانتخابات النيابية

17:20 GMT 17.12.2025
© AP Photo / Anis Belghoulالبرلمان الجزائري (مجلس الأمة)
البرلمان الجزائري (مجلس الأمة) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Anis Belghoul
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
تتحضر الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة في الجزائر، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقررة في الثلث الأول من السنة المقبلة، خاصة بعد إعلان الأحزاب المحسوبة على التيار اليساري والعلماني مشاركتها رسميا بعد مقاطعتها لكل المسار السياسي الذي عرفته البلاد منذ حراك فبراير/شباط، مبررة ذلك بالسياق الدولي المتحرك وأولوية المرحلة الراهنة.
الحزب جاهز لخوض غمار التشريعيات
قال محمد الطويل رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، أن الحزب بعد المؤتمر السابع الذي كان بشهادة كل المتتبعين للشأن السياسي الوطني محطة فارقة، وطفرة نوعية في سجل المؤتمرات الحزبية تنظيما ومحتوى وتحولا إيجابيا في إطار تجديد الخطاب السياسي و أنماط الممارسة الحزبية و التكريس الفعلي لمبدأ التجايل السياسي.

وتنفيذًا لمخرجات المؤتمر والمجلس الوطني، يشهد الحزب إعادة الهيكلة محليًا بشكل عادي مع العمل بروية وبثبات لتحقيق أهدافه، ومنه تلقائيًا التحضير الجيد للتشريعيات المقبلة في كنف الهدوء والفعالية وتوسيع هامش المشاركة لعنصري الشباب والمرأة في إطار طبعا ما تعرفه البلاد من رهانات و تحديات مختلفة.

الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
الجزائر تعتمد أكبر موازنة بتاريخها لعام 2026
أمس, 12:17 GMT
أما بالنسبة لنسبة المشاركة، فتوقّع المتحدث مشاركة أقوى مقارنة بالتشريعيات السابقة، مؤكدا أن هذا الاستحقاق الانتخابي سيشهد منافسة شرسة وتدافع وتنافس قوي خصوصا مع دخول تشكيلات سياسية لها وزنها، لم تشارك في التشريعيات السابقة، وبما أننا سنشهد قانون انتخابات جديد، نتوقع أن كل هذه المعطيات ستؤدي إلى مشاركة أقوى وتفاعل اكبر من المواطنين.

واعتبر المتحدث أن البرلمان المقبل سيشهد تغيرًا في الخارطة النيابية نوعا ما، تبعا للمعطيات السالفة الذكر وأن لكل عهدة تشريعية طابعها الخاص، مؤكدا أن التشكيلات الكبيرة ستحافظ على حظوظها مع ما ستفرزه النتائج من دخول تشكيلات جديدة أو كتل جديدة.

التشريعيات المقبلة ستكون حاسمة نظرا للسياق الدولي والمحلي المحيط بها
قال أحمد صادوق النائب عن حركة مجتمع السلم لـ"سبوتنيك"، إن بيت حركة مجتمع السلم مرتب ويتجهز للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنهم الحزب الوحيد الذي يشتغل باستمرار خلال الانتخابات أو خارجها، ولا تتوقف أنشطة الحزب سواء على مستوى البلديات والولايات، كما يملكون هيئة دائمة تشتغل طيلة السنة سواء في فترة الانتخابات أو خارجها، ليس فقط تحضيرا للتشريعيات.

وشدد المتحدث أن الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر التي ستكون مطلع السنة الجديدة مهمة كثيرا، وتأتي في سياقات جديدة دوليا ومحليا، وهذا يفرض على الأحزاب نوع من الجدية في تقديم النساء والرجال الذي يستجيبون لهذه التحديات.

الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
"الدفاع" الجزائرية تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في منطقة الساحل
13 ديسمبر, 19:29 GMT
وأضاف كل الأحزاب معنية بالمشاركة فيها، قياسا بالسابقة التي قاطعتها بعض المناطق والأحزاب، والجميع معني بتقديم رجاله ونسائه، مشيرا إلى أن السياق المحيط بهذه الاستحقاقات فيه نوع من التقييم للاداءات بعد حراك فبراير، لهذا من المسؤولية أن الذين بقوا ينتقدون من خارج المشهد السياسي آن الأوان أن يبينوا ما لديهم من جهود وبدائل لتتنافس الأحزاب والشعب هو الذي يقرر من يشاء.
وأكد صادوق أن نسبة المشاركة ستكون متقاربة مقارنة بالانتخابات السابقة، باعتبار أن الشعب خاب أمله في الكثير من الوعود التي أطلقها الجهاز التنفيذي ولو يوفي بها، المجتمع يعاني على مستوى الكثير من القطاعات أبرزها القدرة الشرائية والتضخم، وأخشى أن يكون هناك عزوف متزايد باعتبار تقييمه السلبي لأداء الحكومة، هناك فشل ورداءة وهناك محاباة وتكميم الحريات وغيره، لهذا فإن المواطن يعبرعن هذا بالرفض من خلال المقاطعة، لكن عليه أن يدرك حساسية اللحظة ولا يفوت الانتخابات حتى لا يفسح المجال للرداءة للتمدد، ويضع المناسب في مكانه المناسب، هناك اليوم فرز والمواطن يمتلك من الوعي ما يجعله يميز بين البرامج والرجال التي تتنافس في التشريعيات المقبلة .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала