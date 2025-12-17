https://sarabic.ae/20251217/خبير-روسيا-منذ-بداية-العملية-الخاصة-لم-تتراجع-عن-النقاط-التي-وضعتها-ولم-تفاوض-عليها-1108274554.html

خبير: روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها

تطرق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، إلى العلاقات الروسية الإيرانية، وإصرار روسيا على تحقيق أهدافها المعلنة من الصراع في...

ورأى ديب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاختلاف الغربي، يربك روسيا ما يجعلها تتمسك أكثر بالمبادىء التي تطرحها"، مذكرا "بتأكيد الرئيس الروسي بوتين الدائم على كلمة "الأهداف العسكرية"، لأن الغرب لا يعلم ماذا يريد، مضيفًا: "الأمور لم تصل إلى خواتيمها بعد، خاصة أن الأوروبي بمكان ما يبحث عن هيكلية وجودية".وأوضح ديب أن "هناك قراءة مختلفة منذ إدارة بايدن إلى إدارة ترامب، بكيفية التعامل مع روسيا"، معتبرا أن "الإشكالية الأساسية تبقى في الخواتيم لهذا الصراع، لا سيما وأن الأوكراني يحاول اللعب على الحبلين الأمريكي والأوروبي".وعن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى موسكو، علق ديب، قائلا إن "الشراكة الروسية- الإيرانية تمثل نموذجا خارج ما يعرف بالهيمنة الغربية".وأكد ديب أن "نهاية الصراع الأوكراني يعتبر مدخلا لاعادة صياغة النظام الدولي"، وقال: "منذ سقوط الاتحاد السوفييتي تحدثنا عن نظام القطب الواحد ومن صمود روسيا الاتحادية سنتحدث عن نظام متعدد الأقطاب".

