خبير: روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251217/خبير-روسيا-منذ-بداية-العملية-الخاصة-لم-تتراجع-عن-النقاط-التي-وضعتها-ولم-تفاوض-عليها-1108274554.html
خبير: روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها
خبير: روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها
سبوتنيك عربي
تطرق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، إلى العلاقات الروسية الإيرانية، وإصرار روسيا على تحقيق أهدافها المعلنة من الصراع في... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T14:29+0000
2025-12-17T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb4bb79fba974f69d213485b0781860b.jpg
ورأى ديب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاختلاف الغربي، يربك روسيا ما يجعلها تتمسك أكثر بالمبادىء التي تطرحها"، مذكرا "بتأكيد الرئيس الروسي بوتين الدائم على كلمة "الأهداف العسكرية"، لأن الغرب لا يعلم ماذا يريد، مضيفًا: "الأمور لم تصل إلى خواتيمها بعد، خاصة أن الأوروبي بمكان ما يبحث عن هيكلية وجودية".وأوضح ديب أن "هناك قراءة مختلفة منذ إدارة بايدن إلى إدارة ترامب، بكيفية التعامل مع روسيا"، معتبرا أن "الإشكالية الأساسية تبقى في الخواتيم لهذا الصراع، لا سيما وأن الأوكراني يحاول اللعب على الحبلين الأمريكي والأوروبي".وعن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى موسكو، علق ديب، قائلا إن "الشراكة الروسية- الإيرانية تمثل نموذجا خارج ما يعرف بالهيمنة الغربية".وأكد ديب أن "نهاية الصراع الأوكراني يعتبر مدخلا لاعادة صياغة النظام الدولي"، وقال: "منذ سقوط الاتحاد السوفييتي تحدثنا عن نظام القطب الواحد ومن صمود روسيا الاتحادية سنتحدث عن نظام متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20251217/بوتين-الدرع-النووي-الروسي-أكثر-حداثة-من-القوات-النووية-لأي-قوة-أخرى-1108268729.html
https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-العلاقات-الاقتصادية-بين-إيران-وروسيا-تشهد-نموا-مستمرا-ومشاريع-مشتركة-قيد-التنفيذ--1108270770.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376088_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc23a83157c3cac5123678e33d60e7d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها

14:29 GMT 17.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، إلى العلاقات الروسية الإيرانية، وإصرار روسيا على تحقيق أهدافها المعلنة من الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن "روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها، لهذا الأزمة هي لدى الغرب".
ورأى ديب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاختلاف الغربي، يربك روسيا ما يجعلها تتمسك أكثر بالمبادىء التي تطرحها"، مذكرا "بتأكيد الرئيس الروسي بوتين الدائم على كلمة "الأهداف العسكرية"، لأن الغرب لا يعلم ماذا يريد، مضيفًا: "الأمور لم تصل إلى خواتيمها بعد، خاصة أن الأوروبي بمكان ما يبحث عن هيكلية وجودية".

وقال ديب: "نحن في مرحلة ضبابية، لا سيما وأن الأوروبي لم يحسم أمره بعد"، كاشفًا أن "الغرب يستغل الانقسام في الكونغرس بين الديمقراطي، والجمهوري وما بين إدارة ترامب لصالحه"، مضيفًا: "لا أستطيع القول إننا قادمون على حلول رغم التطمينات والجهد الأمريكي الكبير، بسبب التعقيدات داخل الإدارة الأمريكية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
12:14 GMT
وأوضح ديب أن "هناك قراءة مختلفة منذ إدارة بايدن إلى إدارة ترامب، بكيفية التعامل مع روسيا"، معتبرا أن "الإشكالية الأساسية تبقى في الخواتيم لهذا الصراع، لا سيما وأن الأوكراني يحاول اللعب على الحبلين الأمريكي والأوروبي".

وردا على سؤال، أشار ديب إلى أن "الأمريكي لن يستمر كثيرا في التماهي مع زيلينسكي، الذي لم يعد مقبولا داخل الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "من يمد أمد الحرب هو الأوروبي لأنه يبحث عما يريده من التسويات القادمة، أما بالنسبة لزيلينسكي فهو بمثابة دمية يتحكمون بها"، مشددا أنه "على زيلينسكي أن يتوجه إلى أي تسوية تحفظ ماء الوجه إن كان في إدارته السيئة أو لما تبقى من أوكرانيا".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ
13:02 GMT
وعن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى موسكو، علق ديب، قائلا إن "الشراكة الروسية- الإيرانية تمثل نموذجا خارج ما يعرف بالهيمنة الغربية".

وتابع: "لو لم يدرك الإيراني أن مسارا ما في العالم العالمي يتغير، لما أقدم في هذه اللحظة على هذه الزيارة"، موضحًا أن "أهمية صمود بوتين في وجه العقوبات والحرب القائمة عليه، أثبتت أن روسيا الاتحادية لا يستطيع أحد أن يتخطاها حتى على صعيد الدول، الأمر الذي دفع بحلفاء روسيا للتوجه إليها ومنهم إيران".

وأكد ديب أن "نهاية الصراع الأوكراني يعتبر مدخلا لاعادة صياغة النظام الدولي"، وقال: "منذ سقوط الاتحاد السوفييتي تحدثنا عن نظام القطب الواحد ومن صمود روسيا الاتحادية سنتحدث عن نظام متعدد الأقطاب".
