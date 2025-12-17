https://sarabic.ae/20251217/خبير-روسيا-منذ-بداية-العملية-الخاصة-لم-تتراجع-عن-النقاط-التي-وضعتها-ولم-تفاوض-عليها-1108274554.html
خبير: روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها
تطرق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، إلى العلاقات الروسية الإيرانية، وإصرار روسيا على تحقيق أهدافها المعلنة من الصراع في...
وقال ديب: "نحن في مرحلة ضبابية، لا سيما وأن الأوروبي لم يحسم أمره بعد"، كاشفًا أن "الغرب يستغل الانقسام في الكونغرس بين الديمقراطي، والجمهوري وما بين إدارة ترامب لصالحه"، مضيفًا: "لا أستطيع القول إننا قادمون على حلول رغم التطمينات والجهد الأمريكي الكبير، بسبب التعقيدات داخل الإدارة الأمريكية".

وردا على سؤال، أشار ديب إلى أن "الأمريكي لن يستمر كثيرا في التماهي مع زيلينسكي، الذي لم يعد مقبولا داخل الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "من يمد أمد الحرب هو الأوروبي لأنه يبحث عما يريده من التسويات القادمة، أما بالنسبة لزيلينسكي فهو بمثابة دمية يتحكمون بها"، مشددا أنه "على زيلينسكي أن يتوجه إلى أي تسوية تحفظ ماء الوجه إن كان في إدارته السيئة أو لما تبقى من أوكرانيا".

وتابع: "لو لم يدرك الإيراني أن مسارا ما في العالم العالمي يتغير، لما أقدم في هذه اللحظة على هذه الزيارة"، موضحًا أن "أهمية صمود بوتين في وجه العقوبات والحرب القائمة عليه، أثبتت أن روسيا الاتحادية لا يستطيع أحد أن يتخطاها حتى على صعيد الدول، الأمر الذي دفع بحلفاء روسيا للتوجه إليها ومنهم إيران".
تطرق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، إلى العلاقات الروسية الإيرانية، وإصرار روسيا على تحقيق أهدافها المعلنة من الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن "روسيا منذ بداية العملية الخاصة لم تتراجع عن النقاط التي وضعتها ولم تفاوض عليها، لهذا الأزمة هي لدى الغرب".
ورأى ديب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاختلاف الغربي، يربك روسيا ما يجعلها تتمسك أكثر بالمبادىء التي تطرحها"، مذكرا "بتأكيد الرئيس الروسي بوتين الدائم على كلمة "الأهداف العسكرية"، لأن الغرب لا يعلم ماذا يريد، مضيفًا: "الأمور لم تصل إلى خواتيمها بعد، خاصة أن الأوروبي بمكان ما يبحث عن هيكلية وجودية".
وقال ديب: "نحن في مرحلة ضبابية، لا سيما وأن الأوروبي لم يحسم أمره بعد"، كاشفًا أن "الغرب يستغل الانقسام في الكونغرس بين الديمقراطي، والجمهوري وما بين إدارة ترامب لصالحه"، مضيفًا: "لا أستطيع القول إننا قادمون على حلول رغم التطمينات والجهد الأمريكي الكبير، بسبب التعقيدات داخل الإدارة الأمريكية".
وأوضح ديب أن "هناك قراءة مختلفة منذ إدارة بايدن إلى إدارة ترامب، بكيفية التعامل مع روسيا"، معتبرا أن "الإشكالية الأساسية تبقى في الخواتيم لهذا الصراع، لا سيما وأن الأوكراني يحاول اللعب على الحبلين الأمريكي والأوروبي".
وردا على سؤال، أشار ديب إلى أن "الأمريكي لن يستمر كثيرا في التماهي مع زيلينسكي، الذي لم يعد مقبولا داخل الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "من يمد أمد الحرب هو الأوروبي لأنه يبحث عما يريده من التسويات القادمة، أما بالنسبة لزيلينسكي فهو بمثابة دمية يتحكمون بها"، مشددا أنه "على زيلينسكي أن يتوجه إلى أي تسوية تحفظ ماء الوجه إن كان في إدارته السيئة أو لما تبقى من أوكرانيا".
وعن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى موسكو، علق ديب، قائلا إن "الشراكة الروسية- الإيرانية تمثل نموذجا خارج ما يعرف بالهيمنة الغربية".
وتابع: "لو لم يدرك الإيراني أن مسارا ما في العالم العالمي يتغير، لما أقدم في هذه اللحظة على هذه الزيارة"، موضحًا أن "أهمية صمود بوتين في وجه العقوبات والحرب القائمة عليه، أثبتت أن روسيا الاتحادية لا يستطيع أحد أن يتخطاها حتى على صعيد الدول، الأمر الذي دفع بحلفاء روسيا للتوجه إليها ومنهم إيران".
وأكد ديب أن "نهاية الصراع الأوكراني يعتبر مدخلا لاعادة صياغة النظام الدولي"، وقال: "منذ سقوط الاتحاد السوفييتي تحدثنا عن نظام القطب الواحد ومن صمود روسيا الاتحادية سنتحدث عن نظام متعدد الأقطاب".