لأول مرة.. 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102189/48/1021894839_0:0:4752:2674_1920x0_80_0_0_e571a1617d5c47cc2baf0096fd9de200.jpg
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الثلاثاء، القوائم القصيرة في 12 فئة، من بينها فئة أفضل فيلم دولي التي ضمت 15 فيلماً من أصل 86 ترشيحاً مؤهلاً، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية. وشملت الأفلام العربية في القائمة القصيرة: *"فلسطين 36" إخراج آن ماري جاسر، ممثلاً عن فلسطين. *"اللي باقي منك" إخراج شيرين دعيبس، ممثلاً عن الأردن. *"صوت هند رجب" إخراج كوثر بن هنية، ممثلاً عن تونس. *"كعكة الرئيس" إخراج حسن هادي، ممثلاً عن العراق. يُعد هذا الحضور العربي القوي في القائمة القصيرة دليلاً على تصاعد مكانة السينما العربية عالمياً، وقدرتها على المنافسة في أبرز المحافل السينمائية الدولية، مع تنوع في المواضيع التي تتناول قضايا تاريخية وإنسانية معاصرة. من المقرر إعلان الترشيحات النهائية في 22 يناير 2026، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في 15 مارس 2026.وفاز فيلم "صوت هند رجب"، في سبتمبر الماضي، بجائزة "الأسد الفضي"، في الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، والذي تناول الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قُتلت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي، وأثار مشاعر عميقة بين الحضور خلال عرضه الأول.وأعربت مخرجة الفيلم التونسية، كوثر بن هنية، عن فخرها بالتكريم، مؤكدة أن "السينما لا تستطيع إعادة هند إلى الحياة لكنها قادرة على حفظ صوتها"، معتبرة قصتها انعكاسا لمأساة شعب كامل يواجه إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي. وشهد فيلم "صوت هند رجب" تصفيقا حارا استمر 24 دقيقة في عرضه العالمي الأول، في رقم قياسي للمهرجان.ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.ويستعد فيلم "صوت هند رجب" لعرضه في مهرجان تورونتو السينمائي، كما اختير لتمثيل تونس في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي.
حققت السينما العربية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بوصول أربعة أفلام عربية إلى القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ98 لجوائز الأوسكار، المقرر إقامتها في مارس 2026، وهي سابقة أولى في تاريخ الجائزة.
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الثلاثاء، القوائم القصيرة في 12 فئة، من بينها فئة أفضل فيلم دولي التي ضمت 15 فيلماً من أصل 86 ترشيحاً مؤهلاً، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وشملت الأفلام العربية في القائمة القصيرة:
*"فلسطين 36" إخراج آن ماري جاسر، ممثلاً عن فلسطين.
*"اللي باقي منك" إخراج شيرين دعيبس، ممثلاً عن الأردن.
*"صوت هند رجب
" إخراج كوثر بن هنية، ممثلاً عن تونس.
*"كعكة الرئيس" إخراج حسن هادي، ممثلاً عن العراق.
كما أعلنت الأكاديمية قوائم قصيرة في فئات أخرى، منها الفيلم الوثائقي الطويل والقصير، الفيلم القصير المتحرك والحي، المكياج وتصفيف الشعر، الموسيقى التصويرية، الأغنية الأصلية، الصوت، والمؤثرات البصرية، بالإضافة إلى فئتين جديدتين لأول مرة: الإنجاز في اختيار الممثلين وأفضل تصوير سينمائي.
يُعد هذا الحضور العربي القوي في القائمة القصيرة دليلاً على تصاعد مكانة السينما العربية
عالمياً، وقدرتها على المنافسة في أبرز المحافل السينمائية الدولية، مع تنوع في المواضيع التي تتناول قضايا تاريخية وإنسانية معاصرة. من المقرر إعلان الترشيحات النهائية في 22 يناير 2026، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في 15 مارس 2026.
وفاز فيلم "صوت هند رجب"، في سبتمبر الماضي، بجائزة "الأسد الفضي"، في الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، والذي تناول الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قُتلت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي، وأثار مشاعر عميقة بين الحضور خلال عرضه الأول.
وأعربت مخرجة الفيلم التونسية، كوثر بن هنية، عن فخرها بالتكريم، مؤكدة أن "السينما لا تستطيع إعادة هند إلى الحياة لكنها قادرة على حفظ صوتها"، معتبرة قصتها انعكاسا لمأساة شعب كامل يواجه إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وشهد فيلم "صوت هند رجب" تصفيقا حارا استمر 24 دقيقة في عرضه العالمي الأول، في رقم قياسي للمهرجان.
ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.
ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.
ويستعد فيلم "صوت هند رجب" لعرضه في مهرجان تورونتو السينمائي، كما اختير لتمثيل تونس في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي.