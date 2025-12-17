عربي
من القاهرة إلى موسكو… الفريق المصري يتأهل لنهائي بطولة العالم للغة الروسية 2025
من القاهرة إلى موسكو… الفريق المصري يتأهل لنهائي بطولة العالم للغة الروسية 2025
من القاهرة إلى موسكو… الفريق المصري يتأهل لنهائي بطولة العالم للغة الروسية 2025
سبوتنيك عربي
كشفت أوكسانا حسب النبي، مدربة الفريق المصري "فراعنة اللغويات" الذي تأهل إلى نهائي بطولة العالم للغة الروسية لغير الناطقين بها 2025، عن تفاصيل رحلة فريقها نحو... 17.12.2025
وأفادت حسب النبي ومنسقة الفعاليات الاجتماعية والإنسانية في مكتب "روس سوترودنيتشستفو" في مصر في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، عن بداية مشاركة الفريق في البطولة موضحة أن طلاب نادي الشباب التابع لـ"روس سوترودنيتشستفو"، والذي تشرف عليه، هم من بادروا بتشكيل الفريق وطلبوا منها أن تكون مدربتهم.وقالت حسب النبي: "تواصلوا معي وطلبوا مساعدتي ودعوني للمشاركة. بالنسبة لي، كان ذلك تحديا، وقد وجدته مثيرا للاهتمام. عندما رأيت اهتمام الشباب ورغبتهم وتطلعاتهم، وحلمهم الكبير بالقدوم إلى هنا، إلى روسيا، إلى موسكو، لرؤية هذا البلد الرائع، قررت أن أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم".وأشارت حسب النبي إلى أن المرحلة النهائية من البطولة تختلف عن المراحل السابقة التي أقيمت عبر الإنترنت، إذ تجرى المنافسات النهائية حضوريا، وهو ما شكل مصدر قلق إضافي لبعض أفراد الفريق بسبب المواجهة المباشرة مع الفرق الأخرى.وشددت حسب النبي على أهمية دور "روس سوترودنيتشستفو" ووكالة سبوتنيك" في مصر، مشيرة إلى أنهما تساعدان المقيمين على التعرف على روسيا وتقّدمان معلومات دقيقة للشباب.ومن المقرر أن يقام المباراة النهائية بمشاركة خمسة فرق، في 17 ديسمبر/كانون الأول، داخل مركز الابتكار "سكولكوفو" في موسكو، وسيعلن اسم البطل المطلق خلال مؤتمر صحفي رسمي في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" الوكالة الأم لـ"سبوتنيك"، يوم 18 ديسمبر."سبوتنيك" في الحوار الإعلامي العربي: كيف يتحول الإعلام من ناقل للأخبار إلى حاضنة للابتكار الشبابيبشراكة إعلامية مع "سبوتنيك" دبي تستعد لإطلاق أكبر معرض للذهب والمجوهرات
https://sarabic.ae/20251217/سبوتنيك-في-الحوار-الإعلامي-العربي-كيف-يتحول-الإعلام-من-ناقل-للأخبار-إلى-حاضنة-للابتكار-الشبابي-1108267871.html
https://sarabic.ae/20251217/بشراكة-إعلامية-مع-سبوتنيك-دبي-تستعد-لإطلاق-أكبر-معرض-للذهب-والمجوهرات-1108263476.html
من القاهرة إلى موسكو… الفريق المصري يتأهل لنهائي بطولة العالم للغة الروسية 2025

مدربة فريق "فراعنة اللغويات" المصري تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس الوصول إلى نهائي بطولة العالم للغة الروسية 2025
كشفت أوكسانا حسب النبي، مدربة الفريق المصري "فراعنة اللغويات" الذي تأهل إلى نهائي بطولة العالم للغة الروسية لغير الناطقين بها 2025، عن تفاصيل رحلة فريقها نحو النجاح، وتجربتها في الإشراف على الطلاب، إضافة إلى خصوصية المرحلة النهائية من البطولة التي تقام حضوريا في موسكو.
وأفادت حسب النبي ومنسقة الفعاليات الاجتماعية والإنسانية في مكتب "روس سوترودنيتشستفو" في مصر في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، عن بداية مشاركة الفريق في البطولة موضحة أن طلاب نادي الشباب التابع لـ"روس سوترودنيتشستفو"، والذي تشرف عليه، هم من بادروا بتشكيل الفريق وطلبوا منها أن تكون مدربتهم.
وقالت حسب النبي: "تواصلوا معي وطلبوا مساعدتي ودعوني للمشاركة. بالنسبة لي، كان ذلك تحديا، وقد وجدته مثيرا للاهتمام. عندما رأيت اهتمام الشباب ورغبتهم وتطلعاتهم، وحلمهم الكبير بالقدوم إلى هنا، إلى روسيا، إلى موسكو، لرؤية هذا البلد الرائع، قررت أن أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم".
وأشارت حسب النبي إلى أن المرحلة النهائية من البطولة تختلف عن المراحل السابقة التي أقيمت عبر الإنترنت، إذ تجرى المنافسات النهائية حضوريا، وهو ما شكل مصدر قلق إضافي لبعض أفراد الفريق بسبب المواجهة المباشرة مع الفرق الأخرى.

وتحدثت عن دورها كمدربة في مساعدة الطلاب على تجاوز التوتر والضغط النفسي خلال المنافسات، قائلة: "سأكون صادقة، أحياناً أكون صارمة، وأحياناً أقدم النصائح، وأحيانا أحاول طمأنتهم. بطبيعة الحال أراقب الفرق الأخرى وألاحظ نقاط القوة والضعف لديهم، ثم أشرح لفريقي كيف يمكن تجاوز أي موقف صعب".

وشددت حسب النبي على أهمية دور "روس سوترودنيتشستفو" ووكالة سبوتنيك" في مصر، مشيرة إلى أنهما تساعدان المقيمين على التعرف على روسيا وتقّدمان معلومات دقيقة للشباب.
وأضافت: "المصريون فضوليون للغاية، ويهتمون بوجهات النظر المختلفة. على سبيل المثال، إحدى الفتيات في فريقنا التحقت بمدرسة أمريكية، لكنها بدأت بتعلم اللغة الروسية رغبةً منها في تجربة روسيا من منظور روسي. ولكن من أين لها بهذه المعلومات؟ ومن سينقلها إلى مصر؟ لهذا السبب أعتقد أن منظمات مثل إذاعة سبوتنيك ووكالة روس سوترودنيتشيستفو تتحمل مسؤولية التواجد في الخارج والمساهمة في نشر معلومات دقيقة".

ومن المقرر أن يقام المباراة النهائية بمشاركة خمسة فرق، في 17 ديسمبر/كانون الأول، داخل مركز الابتكار "سكولكوفو" في موسكو، وسيعلن اسم البطل المطلق خلال مؤتمر صحفي رسمي في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" الوكالة الأم لـ"سبوتنيك"، يوم 18 ديسمبر.
