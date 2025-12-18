https://sarabic.ae/20251218/الموسيقى-تخفف-توتر-حديثي-الولادة-وذويهم-في-غرف-العناية-المركزة-1108299372.html

الموسيقى تخفف توتر حديثي الولادة وذويهم في غرف العناية المركزة

الموسيقى تخفف توتر حديثي الولادة وذويهم في غرف العناية المركزة

سبوتنيك عربي

في بيئة طبية مليئة بأصوات الإنذارات والأجهزة الطبية، تبرز الموسيقى الحية كأداة فعالة لتخفيف التوتر لدى حديثي الولادة وآبائهم، وتعزيز الروابط العاطفية بينهم،... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T12:53+0000

2025-12-18T12:53+0000

2025-12-18T12:53+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104047630_0:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_bccb696a8a81c041a2e0c2a187ec7767.jpg

وأكد التقرير، الذي يسلط الضوء على برنامج "ساعة التهويدات" الذي تنفذه منظمة "Music in Hospitals & Care" الخيرية البريطانية، أن تشغيل الموسيقى الهادئة الحية داخل وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة يمنح العائلات لحظات نادرة من الهدوء وسط الضغط النفسي الشديد، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وتنظم المنظمة، منذ عام 2017، جلسات منتظمة يقدمها موسيقيون محترفون، يؤدون تهويدات هادئة مخصصة للرضع وذويهم في بيئات طبية حساسة، تشمل وحدات العناية المركزة للأطفال والبالغين. ويدعم عدد من الدراسات السابقة فوائد العلاج بالموسيقى للأطفال الخدج، حيث يساهم في خفض معدل ضربات القلب والتنفس، وزيادة كميات التغذية التي يتلقاها الرضيع. ومع ذلك، أشار تحليل نشر عام 2021 إلى أن مستوى اليقين في هذه الأدلة لا يزال منخفضًا، مما يدعو إلى مزيد من الأبحاث. ورغم ذلك، يؤكد العاملون في المجال على التأثيرات الإيجابية الملاحظة عمليًا. وأظهرت أبحاث المنظمة أن الرضع غالبًا ما ينامون أو يستمرون في النوم أثناء الجلسات، خلافًا لمخاوف بعض الآباء من أن الموسيقى قد تزعجهم. كما تعزف الموسيقى أحيانًا خلال إجراءات طبية صعبة أو تغيير الحفاضات لتخفيف التوتر لدى الطفل والأهل. من جانبه، أكد الدكتور جاي بانيرجي، استشاري طب حديثي الولادة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإمبريال كوليدج للرعاية الصحية، أن هذه الجلسات تتجاوز الجانب الطبي، إذ تقوي الرابط بين الأهل والطفل وتمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس وسط عدم اليقين. وأضاف: "كانت ردود الفعل من العائلات والفريق الطبي إيجابية بالإجماع". ويحمل عنصر الترابط العاطفي أهمية خاصة للآباء الذين لا يتمكنون من حمل أطفالهم بسبب الحاضنات، حيث تصبح الموسيقى وسيلة نادرة للتواصل مع الرضيع.

https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-لماذا-تزيد-الشهرة-من-خطر-الوفاة-المبكرة-لدى-الموسيقيين--1107675283.html

https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html

https://sarabic.ae/20250927/دراسة-تكشف-أن-الموسيقيين-يشعرون-بألم-أخف-مقارنة-بالآخرين-1105324680.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, بريطانيا