https://sarabic.ae/20251218/ترامب-الرئيس-المصري-صديقي-وأرغب-في-استضافته-1108314809.html

ترامب: الرئيس المصري صديقي وأرغب في استضافته

ترامب: الرئيس المصري صديقي وأرغب في استضافته

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في لقائه في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم التحضير للأمر... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T20:27+0000

2025-12-18T20:27+0000

2025-12-18T20:27+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

دونالد ترامب

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1287:725_1920x0_80_0_0_ce17a739e2d989773d2e447614689fa2.jpg

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد حققنا نجاحا عظيما، وهو السلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.ومضى ترامب في إجابته، أنه "من المرجح أن يجتمع بنتنياهو في ولاية فلوريدا".وردًّا على سؤال حول إن كان يرغب في لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجاب ترامب: "أرغب في لقاء السيسي، فهو صديق لي، وأرغب في استضافته".وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تزامنا مع إشارة بعض التقارير إلى أن أمريكا تسعى لعقد قمة ثلاثية بينه ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري.وشهدت قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي أقيمت في أكتوبر 2025، توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي وقع عليها أيضا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.وانطلقت قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي