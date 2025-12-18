عربي
https://sarabic.ae/20251218/ترامب-الرئيس-المصري-صديقي-وأرغب-في-استضافته-1108314809.html
ترامب: الرئيس المصري صديقي وأرغب في استضافته
ترامب: الرئيس المصري صديقي وأرغب في استضافته
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في لقائه في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم التحضير للأمر... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T20:27+0000
2025-12-18T20:27+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
دونالد ترامب
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1287:725_1920x0_80_0_0_ce17a739e2d989773d2e447614689fa2.jpg
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد حققنا نجاحا عظيما، وهو السلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.ومضى ترامب في إجابته، أنه "من المرجح أن يجتمع بنتنياهو في ولاية فلوريدا".وردًّا على سؤال حول إن كان يرغب في لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجاب ترامب: "أرغب في لقاء السيسي، فهو صديق لي، وأرغب في استضافته".وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تزامنا مع إشارة بعض التقارير إلى أن أمريكا تسعى لعقد قمة ثلاثية بينه ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري.وشهدت قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي أقيمت في أكتوبر 2025، توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي وقع عليها أيضا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.وانطلقت قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108314652_0:0:1145:858_1920x0_80_0_0_b02f56dc9cb7b1b02327d8638d556465.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

ترامب: الرئيس المصري صديقي وأرغب في استضافته

20:27 GMT 18.12.2025
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة غزة الدولية للسلام في شرم الشيخ، مصر، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال قمة غزة الدولية للسلام في شرم الشيخ، مصر، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في لقائه في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم التحضير للأمر رسميا.
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد حققنا نجاحا عظيما، وهو السلام في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ومضى ترامب في إجابته، أنه "من المرجح أن يجتمع بنتنياهو في ولاية فلوريدا".
وردًّا على سؤال حول إن كان يرغب في لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجاب ترامب: "أرغب في لقاء السيسي، فهو صديق لي، وأرغب في استضافته".
رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة
13 أكتوبر, 05:46 GMT
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تزامنا مع إشارة بعض التقارير إلى أن أمريكا تسعى لعقد قمة ثلاثية بينه ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وشهدت قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي أقيمت في أكتوبر 2025، توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي وقع عليها أيضا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.
وانطلقت قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.
