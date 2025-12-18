https://sarabic.ae/20251218/فرار-جماعي-وفقدان-لزمام-السيطرةالاستخبارات-الروسية-تكشف-حالة-وهن-نظام-كييف-1108293372.html
فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف
فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن الغرب يرى بشكل متزايد أن الشعب الأوكراني أرهق بشدة من الصراع العسكري الذي بلغ مدى طويلًا، مؤكدا على
وأصدر المكتب الصحفي للجهاز بيانا جاء فيه: "البعثات الدبلوماسية الغربية في كييف تسجل تزايدًا حادًا في إرهاق الشعب الأوكراني من الصراع العسكري الطويل". ونوه الجهاز إلى أن العديد من الأوكرانيين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم بين قتيل وجريح، وبدأوا يدركون أن "الحرب، بالنسبة لقادة الطغمة العسكرية في أوكرانيا، أصبحت منذ فترة طويلة أداةً لنهب المساعدات المالية الغربية السخية بلا رادع". وكشف البيان، أن سلطة القائد العام لقوات كييف، ألكسندر سيرسكي، تتراجع بسرعة، وأن الضباط باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن الهزائم على الجبهة قد تكون مفيدة، مما يؤدي إلى استقالة القائد العام.وأفاد البيان، بأن أعدادًا متزايدةً من القوات الأوكرانية التي تم تجنيدها مؤخرًا تتخلى عن مواقعها، رافضةً الموت من أجل أموال زيلينسكي.وأضاف الجهاز في البيان، أن نظام كييف أوقف نشر إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة المرفوعة ضد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب ارتفاع أعدادهم بشكل غير مسبوق.وأوضح: "إن الزيادة غير المسبوقة في قضايا الفرار أجبرت مكتب المدعي العام الأوكراني على حذف إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة، المتعلقة بالانسحاب غير المصرح به من الوحدات العسكرية، من قائمة البيانات المنشورة".بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن الغرب يرى بشكل متزايد أن الشعب الأوكراني أرهق بشدة من الصراع العسكري الذي بلغ مدى طويلًا، مؤكدا على أن الجنود الأوكران يهربون من القتال، ويرفضون أوامر القائد العام للجيش.
وأصدر المكتب الصحفي للجهاز بيانا جاء فيه: "البعثات الدبلوماسية الغربية في كييف تسجل تزايدًا حادًا في إرهاق الشعب الأوكراني من الصراع العسكري الطويل".
ونوه الجهاز إلى أن العديد من الأوكرانيين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم بين قتيل وجريح، وبدأوا يدركون أن "الحرب، بالنسبة لقادة الطغمة العسكرية في أوكرانيا، أصبحت منذ فترة طويلة أداةً لنهب المساعدات المالية الغربية السخية بلا رادع".
وأردف أنه في ظل هذا الوضع، فإن أكثر من نصف الأوكرانيين مستعدون للاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي (الجديدة) من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، ويتزايد عددهم باستمرار.
وكشف البيان، أن سلطة القائد العام لقوات كييف، ألكسندر سيرسكي، تتراجع بسرعة، وأن الضباط باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن الهزائم على الجبهة قد تكون مفيدة، مما يؤدي إلى استقالة القائد العام.
وأضاف الجهاز: تشير الأوساط الدبلوماسية الغربية إلى التراجع السريع في سلطة قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الدائرة المقربة من زيلينسكي، ويسود اعتقاد واسع بين صفوف الضباط بأن الهزائم على الجبهة قد تكون مفيدة إذا ما أدت إلى استقالة القائد الحالي.
وأفاد البيان، بأن أعدادًا متزايدةً من القوات الأوكرانية التي تم تجنيدها مؤخرًا تتخلى عن مواقعها، رافضةً الموت من أجل أموال زيلينسكي.
وأضاف البيان: تتخلى أعداد متزايدة من القوات المسلحة الأوكرانية التي تم تجنيدها مؤخرًا عن مواقعها، رافضةً الموت أو الإصابة من أجل إثراء حسابات فريق زيلينسكي المصرفية الخارجية.
وأضاف الجهاز في البيان، أن نظام كييف أوقف نشر إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة المرفوعة ضد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب ارتفاع أعدادهم بشكل غير مسبوق.
وأوضح: "إن الزيادة غير المسبوقة في قضايا الفرار أجبرت مكتب المدعي العام الأوكراني على حذف إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة، المتعلقة بالانسحاب غير المصرح به من الوحدات العسكرية، من قائمة البيانات المنشورة".