فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف

عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/فرار-جماعي-وفقدان-لزمام-السيطرةالاستخبارات-الروسية-تكشف-حالة-وهن-نظام-كييف-1108293372.html
فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف
فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن الغرب يرى بشكل متزايد أن الشعب الأوكراني أرهق بشدة من الصراع العسكري الذي بلغ مدى طويلًا، مؤكدا على... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T09:02+0000
2025-12-18T09:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_93803ea11d15b898e4b0be285c69cdc6.jpg
وأصدر المكتب الصحفي للجهاز بيانا جاء فيه: "البعثات الدبلوماسية الغربية في كييف تسجل تزايدًا حادًا في إرهاق الشعب الأوكراني من الصراع العسكري الطويل". ونوه الجهاز إلى أن العديد من الأوكرانيين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم بين قتيل وجريح، وبدأوا يدركون أن "الحرب، بالنسبة لقادة الطغمة العسكرية في أوكرانيا، أصبحت منذ فترة طويلة أداةً لنهب المساعدات المالية الغربية السخية بلا رادع". وكشف البيان، أن سلطة القائد العام لقوات كييف، ألكسندر سيرسكي، تتراجع بسرعة، وأن الضباط باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن الهزائم على الجبهة قد تكون مفيدة، مما يؤدي إلى استقالة القائد العام.وأفاد البيان، بأن أعدادًا متزايدةً من القوات الأوكرانية التي تم تجنيدها مؤخرًا تتخلى عن مواقعها، رافضةً الموت من أجل أموال زيلينسكي.وأضاف الجهاز في البيان، أن نظام كييف أوقف نشر إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة المرفوعة ضد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب ارتفاع أعدادهم بشكل غير مسبوق.وأوضح: "إن الزيادة غير المسبوقة في قضايا الفرار أجبرت مكتب المدعي العام الأوكراني على حذف إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة، المتعلقة بالانسحاب غير المصرح به من الوحدات العسكرية، من قائمة البيانات المنشورة".بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
https://sarabic.ae/20251217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غيراسيموفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1108262027.html
https://sarabic.ae/20251217/بوتين-صاروخ-أوريشنيك-الفرط-صوتي-سيدخل-الخدمة-القتالية-نهاية-العام-الحالي--عاجل-1108266940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_1f4549f5143c74273bff46d410bf995b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف

09:02 GMT 18.12.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonov
تابعنا عبر
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن الغرب يرى بشكل متزايد أن الشعب الأوكراني أرهق بشدة من الصراع العسكري الذي بلغ مدى طويلًا، مؤكدا على أن الجنود الأوكران يهربون من القتال، ويرفضون أوامر القائد العام للجيش.
وأصدر المكتب الصحفي للجهاز بيانا جاء فيه: "البعثات الدبلوماسية الغربية في كييف تسجل تزايدًا حادًا في إرهاق الشعب الأوكراني من الصراع العسكري الطويل".
ونوه الجهاز إلى أن العديد من الأوكرانيين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم بين قتيل وجريح، وبدأوا يدركون أن "الحرب، بالنسبة لقادة الطغمة العسكرية في أوكرانيا، أصبحت منذ فترة طويلة أداةً لنهب المساعدات المالية الغربية السخية بلا رادع".

وأردف أنه في ظل هذا الوضع، فإن أكثر من نصف الأوكرانيين مستعدون للاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي (الجديدة) من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، ويتزايد عددهم باستمرار.

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
أمس, 09:17 GMT
وكشف البيان، أن سلطة القائد العام لقوات كييف، ألكسندر سيرسكي، تتراجع بسرعة، وأن الضباط باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن الهزائم على الجبهة قد تكون مفيدة، مما يؤدي إلى استقالة القائد العام.

وأضاف الجهاز: تشير الأوساط الدبلوماسية الغربية إلى التراجع السريع في سلطة قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الدائرة المقربة من زيلينسكي، ويسود اعتقاد واسع بين صفوف الضباط بأن الهزائم على الجبهة قد تكون مفيدة إذا ما أدت إلى استقالة القائد الحالي.

اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي
أمس, 11:47 GMT
وأفاد البيان، بأن أعدادًا متزايدةً من القوات الأوكرانية التي تم تجنيدها مؤخرًا تتخلى عن مواقعها، رافضةً الموت من أجل أموال زيلينسكي.
وأضاف البيان: تتخلى أعداد متزايدة من القوات المسلحة الأوكرانية التي تم تجنيدها مؤخرًا عن مواقعها، رافضةً الموت أو الإصابة من أجل إثراء حسابات فريق زيلينسكي المصرفية الخارجية.
وأضاف الجهاز في البيان، أن نظام كييف أوقف نشر إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة المرفوعة ضد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب ارتفاع أعدادهم بشكل غير مسبوق.
وأوضح: "إن الزيادة غير المسبوقة في قضايا الفرار أجبرت مكتب المدعي العام الأوكراني على حذف إحصاءات القضايا الجنائية الجديدة، المتعلقة بالانسحاب غير المصرح به من الوحدات العسكرية، من قائمة البيانات المنشورة".
بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала