مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": منع واشنطن دخول حاملي الجواز الفلسطيني إجراء سياسي بامتياز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": منع واشنطن دخول حاملي الجواز الفلسطيني إجراء سياسي بامتياز
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": منع واشنطن دخول حاملي الجواز الفلسطيني إجراء سياسي بامتياز
انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع دخول مواطني عدد من الدول، بمن في ذلك...
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": منع واشنطن دخول حاملي الجواز الفلسطيني إجراء سياسي بامتياز

17:03 GMT 18.12.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع دخول مواطني عدد من الدول، بمن في ذلك الفلسطينيون حاملو جواز سفر السلطة الوطنية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن قرار واشنطن يمثل إجراء سياسيا من الدرجة الأولى، مشددا على أن هذا القرار لا صلة له بالإجراءات الأمنية كما ادعت السلطات الأمريكية في معرض تبريرها للقرار.
وأكد مجدلاني أن هذا الإجراء يمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وحرية التنقل، خاصة وأن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة هي جالية عريقة تمتد لأكثر من 100 عام، ويتجاوز عدد أفرادها المليون شخص، ولهم ارتباطات وثيقة وعائلية مع جذورهم في الوطن، معتبرا أن هذا التوجه ليس له ما يبرره رغم كل الادعاءات الأمنية المساقة.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن السلطة الوطنية تلتزم بأعلى المعايير الأمنية الدولية عند إصدار الجواز الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء هذا القرار ليس تدابير أمنية تخص الولايات المتحدة، بل هو إجراء سياسي بحت يأتي استكمالاً لموقف الإدارة الأمريكية المناهض لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
دول ممنوع دخول مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
وسائط متعددة
دول ممنوع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
14:26 GMT
كما أشار مجدلاني إلى أن هذا القرار يعكس الشراكة السياسية للولايات المتحدة مع سلطات الاحتلال، التي تواصل حرب الإبادة والتدمير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن المبررات الأمنية الأمريكية لا تعدو كونها غطاءً لمواقف سياسية.
ووسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني الدول الأجنبية للأراضي الأمريكية، ليشمل دولا أخرى غير التي تم حظرها في السابق، وبرر ذلك بأنه لدواع أمنية.
وبعد هذا القرار، أصبح عدد الدول التي لا يستطيع مواطنوها دخول الولايات المتحدة الأمريكية، 17 دولة، بينها 6 دول عربية.
ووفق القرار تم فرض قيود كاملة أيضا على الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
ويستثنى من القيود، المقيمون الدائمون، مزدوجو الجنسية إذا سافروا بجواز دولة غير مشمولة، فئات تأشيرات دبلوماسية أو منظمات دولية محددة، رياضيون وفرقهم القادمين لكأس العالم، الأولمبياد، والأحداث الرياضية الكبيرة، تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) لموظفي الحكومة الأميركية، بعض تأشيرات الهجرة لأقليات عرقية أو دينية تتعرض للاضطهاد في إيران، إمكانية استثناءات حالة بحالة لمصلحة وطنية أميركية بقرارات من وزارات العدل، الخارجية، الأمن الداخلي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من 1 يناير 2026، ويطبق على من كانوا خارج الولايات المتحدة في تاريخ السريان ولا يملكون تأشيرة سارية في ذلك التاريخ.
