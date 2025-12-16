مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/مدير-الإعلامي-الحكومي-بغزة-لـسبوتنيك-المنخفض-الجوي-يفتك-بالنازحين-في-القطاع-1108251930.html
مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع
مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع
سبوتنيك عربي
حذر الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T20:04+0000
2025-12-16T20:51+0000
حصري
غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196769_12:0:1272:709_1920x0_80_0_0_21cde8bbd2d079602f47fe272ddc906c.jpg
ووصف الثوابتة الوضع الإنساني المتفاقم في غزة بـ "البالغ الخطورة" في ظل المنخفض الجوي الحالي وتوالي المنخفضات الجوية.وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح والأمطار المصاحبة للمنخفض فاقمت بشكل كبير معاناة مئات الآلاف من النازحين، الذين يقطنون في خيام مهترئة، ومراكز إيواء متهالكة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية.ومضى قائلا: "لقد شهدنا خلال هذا المنخفض غرق عشرات الخيام، وانهيار مبان كانت قد تضررت سابقا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعطل الطرق والبنى التحتية الأساسية"، مشيرا إلى أن المنخفض الجوي تحول إلى "عامل تهديد مباشر لحياة المدنيين، وخصوصا الأطفال وكبار السن".وقال الثوابتة "إن نسبة التزام الاحتلال بإدخال المساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى اليوم، أي على مدار 67 يوما، لم تتجاوز 39% فقط من تعهداته"، لافتًا إلى أن هذا العجز يشمل عدد الشاحنات ونوعية المساعدات على حد سواء، لا سيما منع إدخال مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي.واعتبر أن هذا القصور المتعمد من قبل إسرائيل يعمل على تعميق الأزمة الإنسانية، ولا يستجيب للاحتياجات الطارئة والمتزايدة للشعب الفلسطيني في القطاع.ووجه الثوابتة في ختام تصريحاته، رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة، وجميع الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكافة الدول المراقبة.وحذّر الدفاع المدني من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط بفعل استمرار المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن "آلاف الخيام غُمرت بالمياه منذ فجر الأربعاء الماضي، مع توقعات بتواصل الأحوال الجوية العاصفة حتى مساء الجمعة".وأضاف البيان أن "النازحين يواجهون أوضاعا إنسانية قاسية بسبب انعدام مقومات الحياة وتراجع الخدمات الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي"، موضحا أن "فرق الطوارئ تلقت، خلال 24 ساعة، أكثر من 2500 نداء استغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم.ويؤثر منخفض جوي على فلسطين منذ فجر الأربعاء الماضي، ترافقه كتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات غزيرة على مختلف المناطق.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20251211/انهيار-3-مبان-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-غزة-وغرق-آلاف-الخيام-وسط-أوضاع-إنسانية-قاسية-1108067289.html
https://sarabic.ae/20251118/مياه-الأمطار-تغرق-الخيام-وتعمق-معاناة-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة---1107200022.html
https://sarabic.ae/20241125/الأمطار-تعمق-معاناة-النازحين-في-قطاع-غزة-وسط-نقص-في-الملابس-والأغطية-1095003077.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196769_170:0:1115:709_1920x0_80_0_0_98d4b33cab12c4fffe130b16c2fee478.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم

مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع

20:04 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 20:51 GMT 16.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
حذر الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.
ووصف الثوابتة الوضع الإنساني المتفاقم في غزة بـ "البالغ الخطورة" في ظل المنخفض الجوي الحالي وتوالي المنخفضات الجوية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح والأمطار المصاحبة للمنخفض فاقمت بشكل كبير معاناة مئات الآلاف من النازحين، الذين يقطنون في خيام مهترئة، ومراكز إيواء متهالكة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
انهيار 3 مبان جراء الأمطار الغزيرة في غزة وغرق آلاف الخيام وسط أوضاع إنسانية قاسية
11 ديسمبر, 22:24 GMT
ومضى قائلا: "لقد شهدنا خلال هذا المنخفض غرق عشرات الخيام، وانهيار مبان كانت قد تضررت سابقا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعطل الطرق والبنى التحتية الأساسية"، مشيرا إلى أن المنخفض الجوي تحول إلى "عامل تهديد مباشر لحياة المدنيين، وخصوصا الأطفال وكبار السن".
وفيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي أن ما يدخل إلى غزة حاليا أقل بكثير عما نصت عليه التفاهمات والاتفاقيات المعلنة، كاشفا عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الإدخال الفعلي.
وقال الثوابتة "إن نسبة التزام الاحتلال بإدخال المساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى اليوم، أي على مدار 67 يوما، لم تتجاوز 39% فقط من تعهداته"، لافتًا إلى أن هذا العجز يشمل عدد الشاحنات ونوعية المساعدات على حد سواء، لا سيما منع إدخال مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي.
واعتبر أن هذا القصور المتعمد من قبل إسرائيل يعمل على تعميق الأزمة الإنسانية، ولا يستجيب للاحتياجات الطارئة والمتزايدة للشعب الفلسطيني في القطاع.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
18 نوفمبر, 11:30 GMT
ووجه الثوابتة في ختام تصريحاته، رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة، وجميع الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكافة الدول المراقبة.
وطالب بضرورة التحرك الجاد والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر دون قيود أو شروط، والالتزام الكامل بالاتفاقيات المبرمة، مشددا على ضرورة توفير حماية إنسانية حقيقية للمدنيين، وإدخال كل ما يلزم القطاع قبل وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية.
وحذّر الدفاع المدني من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط بفعل استمرار المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن "آلاف الخيام غُمرت بالمياه منذ فجر الأربعاء الماضي، مع توقعات بتواصل الأحوال الجوية العاصفة حتى مساء الجمعة".
وأضاف البيان أن "النازحين يواجهون أوضاعا إنسانية قاسية بسبب انعدام مقومات الحياة وتراجع الخدمات الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي"، موضحا أن "فرق الطوارئ تلقت، خلال 24 ساعة، أكثر من 2500 نداء استغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم.
ويؤثر منخفض جوي على فلسطين منذ فجر الأربعاء الماضي، ترافقه كتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات غزيرة على مختلف المناطق.
الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط شح الملابس والأغطية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
الأمطار تعمق معاناة النازحين في قطاع غزة وسط نقص في الملابس والأغطية
25 نوفمبر 2024, 11:30 GMT
وتزداد مخاطر الانهيارات مع وجود مئات المنازل المدمرة جزئيا أو الآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала