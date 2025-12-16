https://sarabic.ae/20251216/مدير-الإعلامي-الحكومي-بغزة-لـسبوتنيك-المنخفض-الجوي-يفتك-بالنازحين-في-القطاع-1108251930.html
مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع
حذر الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T20:51+0000
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
حذر الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.
ووصف الثوابتة الوضع الإنساني المتفاقم في غزة بـ "البالغ الخطورة" في ظل المنخفض الجوي الحالي وتوالي المنخفضات الجوية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح والأمطار المصاحبة للمنخفض فاقمت بشكل كبير معاناة مئات الآلاف من النازحين، الذين يقطنون في خيام مهترئة، ومراكز إيواء متهالكة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية.
ومضى قائلا: "لقد شهدنا خلال هذا المنخفض غرق عشرات الخيام، وانهيار مبان كانت قد تضررت سابقا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعطل الطرق والبنى التحتية الأساسية"، مشيرا إلى أن المنخفض الجوي تحول إلى "عامل تهديد مباشر لحياة المدنيين، وخصوصا الأطفال وكبار السن".
وفيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي أن ما يدخل إلى غزة حاليا أقل بكثير عما نصت عليه التفاهمات والاتفاقيات المعلنة، كاشفا عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الإدخال الفعلي.
وقال الثوابتة "إن نسبة التزام الاحتلال بإدخال المساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى اليوم، أي على مدار 67 يوما، لم تتجاوز 39% فقط من تعهداته"، لافتًا إلى أن هذا العجز يشمل عدد الشاحنات ونوعية المساعدات
على حد سواء، لا سيما منع إدخال مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي.
واعتبر أن هذا القصور المتعمد من قبل إسرائيل يعمل على تعميق الأزمة الإنسانية، ولا يستجيب للاحتياجات الطارئة والمتزايدة للشعب الفلسطيني في القطاع.
ووجه الثوابتة في ختام تصريحاته، رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة، وجميع الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، وكافة الدول المراقبة.
وطالب بضرورة التحرك الجاد والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر دون قيود أو شروط، والالتزام الكامل بالاتفاقيات المبرمة، مشددا على ضرورة توفير حماية إنسانية حقيقية للمدنيين، وإدخال كل ما يلزم القطاع قبل وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية.
وحذّر الدفاع المدني من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط بفعل استمرار المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن "آلاف الخيام غُمرت بالمياه منذ فجر الأربعاء الماضي، مع توقعات بتواصل الأحوال الجوية العاصفة حتى مساء الجمعة".
وأضاف البيان أن "النازحين يواجهون أوضاعا إنسانية قاسية بسبب انعدام مقومات الحياة وتراجع الخدمات الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي"، موضحا أن "فرق الطوارئ تلقت، خلال 24 ساعة، أكثر من 2500 نداء استغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم
.
ويؤثر منخفض جوي على فلسطين منذ فجر الأربعاء الماضي، ترافقه كتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات غزيرة على مختلف المناطق.
25 نوفمبر 2024, 11:30 GMT
وتزداد مخاطر الانهيارات مع وجود مئات المنازل المدمرة جزئيا أو الآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية
، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.