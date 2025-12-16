https://sarabic.ae/20251216/مدير-الإعلامي-الحكومي-بغزة-لـسبوتنيك-المنخفض-الجوي-يفتك-بالنازحين-في-القطاع-1108251930.html

مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع

مدير "الإعلامي الحكومي" بغزة لـ"سبوتنيك": المنخفض الجوي يفتك بالنازحين في القطاع

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T20:04+0000

2025-12-16T20:04+0000

2025-12-16T20:51+0000

حصري

غزة

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196769_12:0:1272:709_1920x0_80_0_0_21cde8bbd2d079602f47fe272ddc906c.jpg

ووصف الثوابتة الوضع الإنساني المتفاقم في غزة بـ "البالغ الخطورة" في ظل المنخفض الجوي الحالي وتوالي المنخفضات الجوية.وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح والأمطار المصاحبة للمنخفض فاقمت بشكل كبير معاناة مئات الآلاف من النازحين، الذين يقطنون في خيام مهترئة، ومراكز إيواء متهالكة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية.ومضى قائلا: "لقد شهدنا خلال هذا المنخفض غرق عشرات الخيام، وانهيار مبان كانت قد تضررت سابقا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعطل الطرق والبنى التحتية الأساسية"، مشيرا إلى أن المنخفض الجوي تحول إلى "عامل تهديد مباشر لحياة المدنيين، وخصوصا الأطفال وكبار السن".وقال الثوابتة "إن نسبة التزام الاحتلال بإدخال المساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى اليوم، أي على مدار 67 يوما، لم تتجاوز 39% فقط من تعهداته"، لافتًا إلى أن هذا العجز يشمل عدد الشاحنات ونوعية المساعدات على حد سواء، لا سيما منع إدخال مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي.واعتبر أن هذا القصور المتعمد من قبل إسرائيل يعمل على تعميق الأزمة الإنسانية، ولا يستجيب للاحتياجات الطارئة والمتزايدة للشعب الفلسطيني في القطاع.ووجه الثوابتة في ختام تصريحاته، رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة، وجميع الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكافة الدول المراقبة.وحذّر الدفاع المدني من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط بفعل استمرار المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن "آلاف الخيام غُمرت بالمياه منذ فجر الأربعاء الماضي، مع توقعات بتواصل الأحوال الجوية العاصفة حتى مساء الجمعة".وأضاف البيان أن "النازحين يواجهون أوضاعا إنسانية قاسية بسبب انعدام مقومات الحياة وتراجع الخدمات الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي"، موضحا أن "فرق الطوارئ تلقت، خلال 24 ساعة، أكثر من 2500 نداء استغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم.ويؤثر منخفض جوي على فلسطين منذ فجر الأربعاء الماضي، ترافقه كتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط زخات غزيرة على مختلف المناطق.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20251211/انهيار-3-مبان-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-غزة-وغرق-آلاف-الخيام-وسط-أوضاع-إنسانية-قاسية-1108067289.html

https://sarabic.ae/20251118/مياه-الأمطار-تغرق-الخيام-وتعمق-معاناة-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة---1107200022.html

https://sarabic.ae/20241125/الأمطار-تعمق-معاناة-النازحين-في-قطاع-غزة-وسط-نقص-في-الملابس-والأغطية-1095003077.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم