الأمن الروسي: المرتزقة الأجانب توقفت عن طاعة قائد لواء القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وكالات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر مكسيم دانيلتشوك، قائد اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T06:10+0000
2025-12-19T06:10+0000
2025-12-19T06:10+0000
وقالت وكالة الأمن لـ"سبوتنيك": "في اللواء الآلي المنفصل السابع والأربعين، فقد قائد اللواء ماكسيم دانيلتشوك السيطرة على وحدة من المرتزقة الأجانب. ويرفض مقاتلو الفيلق الأجنبي اتخاذ مواقعهم والإقامة في مقر اللواء، مفضلين استئجار مساكن في سومي".في أوائل ديسمبر، وردت أنباء تفيد بأن مسلحين من اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية كانوا يخربون معظم أوامر قائد اللواء دانيلتشوك، الذي تم تعيينه قبل شهرين.في وقت سابق، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه سيتم محاكمة قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة انتهاك الأمن خلال حفل توزيع جوائز على أفراد عسكريين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 فرداً.صرحت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.أقر أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية لم تنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص النجاة من القتال كانت ضئيلة، حيث كانت شدة الصراع لا تقارن بتجاربهم المألوفة في أفغانستان والشرق الأوسط.الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسكالقوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
وقالت وكالة الأمن لـ"سبوتنيك": "في اللواء الآلي المنفصل السابع والأربعين، فقد قائد اللواء ماكسيم دانيلتشوك السيطرة على وحدة من المرتزقة الأجانب. ويرفض مقاتلو الفيلق الأجنبي اتخاذ مواقعهم والإقامة في مقر اللواء، مفضلين استئجار مساكن في سومي".
في أوائل ديسمبر، وردت أنباء تفيد بأن مسلحين من اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية كانوا يخربون معظم أوامر قائد اللواء دانيلتشوك، الذي تم تعيينه قبل شهرين.
في وقت سابق، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه سيتم محاكمة قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة انتهاك الأمن خلال حفل توزيع جوائز على أفراد عسكريين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 فرداً.
صرحت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
أقر أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية لم تنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص النجاة من القتال كانت ضئيلة، حيث كانت شدة الصراع لا تقارن بتجاربهم المألوفة في أفغانستان والشرق الأوسط.