الأمن الروسي: المرتزقة الأجانب توقفت عن طاعة قائد لواء القوات المسلحة الأوكرانية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الأمن الروسي: المرتزقة الأجانب توقفت عن طاعة قائد لواء القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر مكسيم دانيلتشوك، قائد اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقالت وكالة الأمن لـ"سبوتنيك": "في اللواء الآلي المنفصل السابع والأربعين، فقد قائد اللواء ماكسيم دانيلتشوك السيطرة على وحدة من المرتزقة الأجانب. ويرفض مقاتلو الفيلق الأجنبي اتخاذ مواقعهم والإقامة في مقر اللواء، مفضلين استئجار مساكن في سومي".في أوائل ديسمبر، وردت أنباء تفيد بأن مسلحين من اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية كانوا يخربون معظم أوامر قائد اللواء دانيلتشوك، الذي تم تعيينه قبل شهرين.في وقت سابق، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه سيتم محاكمة قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة انتهاك الأمن خلال حفل توزيع جوائز على أفراد عسكريين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 فرداً.صرحت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.أقر أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية لم تنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص النجاة من القتال كانت ضئيلة، حيث كانت شدة الصراع لا تقارن بتجاربهم المألوفة في أفغانستان والشرق الأوسط.الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسكالقوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
روسيا
روسيا

06:10 GMT 19.12.2025
أفادت وكالات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر مكسيم دانيلتشوك، قائد اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وكالة الأمن لـ"سبوتنيك": "في اللواء الآلي المنفصل السابع والأربعين، فقد قائد اللواء ماكسيم دانيلتشوك السيطرة على وحدة من المرتزقة الأجانب. ويرفض مقاتلو الفيلق الأجنبي اتخاذ مواقعهم والإقامة في مقر اللواء، مفضلين استئجار مساكن في سومي".
في أوائل ديسمبر، وردت أنباء تفيد بأن مسلحين من اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية كانوا يخربون معظم أوامر قائد اللواء دانيلتشوك، الذي تم تعيينه قبل شهرين.
في وقت سابق، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه سيتم محاكمة قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة انتهاك الأمن خلال حفل توزيع جوائز على أفراد عسكريين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 فرداً.
القوات المسلحة الأوكرانية. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تهزم وحدة من المرتزقة الكولومبيين قرب فوفشانسك في خاركوف- الأمن الروسي
13 ديسمبر, 07:30 GMT
صرحت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
أقر أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية لم تنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص النجاة من القتال كانت ضئيلة، حيث كانت شدة الصراع لا تقارن بتجاربهم المألوفة في أفغانستان والشرق الأوسط.
الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
