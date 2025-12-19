https://sarabic.ae/20251219/الخارجية-المصرية-لـسبوتنيك-القاهرة-تعول-على-موسكو-لتعزيز-التعاون-في-الفضاء-والطاقة-والتجارة-1108357575.html

الخارجية المصرية لـ"سبوتنيك": القاهرة تعول على موسكو لتعزيز التعاون في الفضاء والطاقة والتجارة

الخارجية المصرية لـ"سبوتنيك": القاهرة تعول على موسكو لتعزيز التعاون في الفضاء والطاقة والتجارة

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية المصري، أبو بكر حنفي، اليوم الجمعة، أن "التعاون بين مصر وروسيا يمتد ليشمل مجالات متعددة ضمن العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين"،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T17:47+0000

2025-12-19T17:47+0000

2025-12-19T17:47+0000

مصر

أخبار مصر الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وأشار حنفي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، إلى أن "مصر تعوّل بشكل كبير على روسيا في العديد من الملفات"، مشددًا على أن "التعاون في مجال الفضاء مع وكالة الفضاء الروسية يعد من أبرز مجالات التعاون المثمرة، نظرا لما تتمتع به روسيا من ريادة وخبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن موضوع التدريب الفني والتكنولوجي يعد من الأولويات المهمة لتعزيز قدرات الكوادر المصرية في مختلف المجالات".وتطرق نائب وزير الخارجية المصري إلى الوضع الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن "مصر تمر حاليا بظروف دولية وجيوسياسية معقدة"، لكنه أعرب عن تفاؤله الكبير "بإمكانية عودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة خلال الأشهر المقبلة".وأوضح أن "مصر تعوّل كثيرا على روسيا لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن هناك آمالا كبيرة بأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها السابقة بما يخدم مصالح المنطقة ويعزز التعاون الثنائي والإقليمي".وأضاف أن "بنك التنمية الجديد يشجع هذه الفكرة، ويعمل على وضع الأسس المناسبة لتنفيذها بشكل ناجح في المستقبل".وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html

https://sarabic.ae/20251218/اقتصادي-مصري-لـسبوتنيك-مؤتمر-روسيا--أفريقيا-محطة-مفصلية-في-سباق-النفوذ-الدولي-1108313188.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري