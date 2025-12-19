الخارجية المصرية لـ"سبوتنيك": القاهرة تعول على موسكو لتعزيز التعاون في الفضاء والطاقة والتجارة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/الخارجية-المصرية-لـسبوتنيك-القاهرة-تعول-على-موسكو-لتعزيز-التعاون-في-الفضاء-والطاقة-والتجارة-1108357575.html
الخارجية المصرية لـ"سبوتنيك": القاهرة تعول على موسكو لتعزيز التعاون في الفضاء والطاقة والتجارة
الخارجية المصرية لـ"سبوتنيك": القاهرة تعول على موسكو لتعزيز التعاون في الفضاء والطاقة والتجارة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية المصري، أبو بكر حنفي، اليوم الجمعة، أن "التعاون بين مصر وروسيا يمتد ليشمل مجالات متعددة ضمن العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين"،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T17:47+0000
2025-12-19T17:47+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأشار حنفي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، إلى أن "مصر تعوّل بشكل كبير على روسيا في العديد من الملفات"، مشددًا على أن "التعاون في مجال الفضاء مع وكالة الفضاء الروسية يعد من أبرز مجالات التعاون المثمرة، نظرا لما تتمتع به روسيا من ريادة وخبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن موضوع التدريب الفني والتكنولوجي يعد من الأولويات المهمة لتعزيز قدرات الكوادر المصرية في مختلف المجالات".وتطرق نائب وزير الخارجية المصري إلى الوضع الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن "مصر تمر حاليا بظروف دولية وجيوسياسية معقدة"، لكنه أعرب عن تفاؤله الكبير "بإمكانية عودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة خلال الأشهر المقبلة".وأوضح أن "مصر تعوّل كثيرا على روسيا لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن هناك آمالا كبيرة بأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها السابقة بما يخدم مصالح المنطقة ويعزز التعاون الثنائي والإقليمي".وأضاف أن "بنك التنمية الجديد يشجع هذه الفكرة، ويعمل على وضع الأسس المناسبة لتنفيذها بشكل ناجح في المستقبل".وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20251219/نائب-وزير-الخارجية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-دعم-الدول-الأفريقية-1108347092.html
https://sarabic.ae/20251218/اقتصادي-مصري-لـسبوتنيك-مؤتمر-روسيا--أفريقيا-محطة-مفصلية-في-سباق-النفوذ-الدولي-1108313188.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_a0e0fff449a870ee7a0613ea51e631c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري

الخارجية المصرية لـ"سبوتنيك": القاهرة تعول على موسكو لتعزيز التعاون في الفضاء والطاقة والتجارة

17:47 GMT 19.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
حصري
أكد نائب وزير الخارجية المصري، أبو بكر حنفي، اليوم الجمعة، أن "التعاون بين مصر وروسيا يمتد ليشمل مجالات متعددة ضمن العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين"، موضحًا أن هذا التعاون "يشمل مجالات الفضاء، وبرامج التدريب، والطاقة النووية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية".
القاهرة – سبوتنيك. وأشار حنفي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، إلى أن "مصر تعوّل بشكل كبير على روسيا في العديد من الملفات"، مشددًا على أن "التعاون في مجال الفضاء مع وكالة الفضاء الروسية يعد من أبرز مجالات التعاون المثمرة، نظرا لما تتمتع به روسيا من ريادة وخبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن موضوع التدريب الفني والتكنولوجي يعد من الأولويات المهمة لتعزيز قدرات الكوادر المصرية في مختلف المجالات".
وتطرق نائب وزير الخارجية المصري إلى الوضع الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن "مصر تمر حاليا بظروف دولية وجيوسياسية معقدة"، لكنه أعرب عن تفاؤله الكبير "بإمكانية عودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة خلال الأشهر المقبلة".
نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود أثناء كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
نائب وزير الخارجية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في دعم الدول الأفريقية
13:01 GMT
وأوضح أن "مصر تعوّل كثيرا على روسيا لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن هناك آمالا كبيرة بأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها السابقة بما يخدم مصالح المنطقة ويعزز التعاون الثنائي والإقليمي".

كما تناول نائب وزير الخارجية المصري، أبو بكر حنفي، مع وكالة "سبوتنيك"، مسألة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، مؤكدا أن "التعامل بالعملات المحلية يعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية للتجارب السابقة، مثل التجربة الروسية–الهندية، قبل المضي قدما في تطبيقه بشكل كامل".

وأضاف أن "بنك التنمية الجديد يشجع هذه الفكرة، ويعمل على وضع الأسس المناسبة لتنفيذها بشكل ناجح في المستقبل".
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
قارة أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": مؤتمر "روسيا – أفريقيا" محطة مفصلية في سباق النفوذ الدولي
أمس, 19:36 GMT
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала