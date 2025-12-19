https://sarabic.ae/20251219/تركيا-لا-ترغب-في-اللجوء-لعمل-عسكري-ضد-قسد-وموسكو-تؤيد-نهج-مادورو-في-حماية-مصالح-فنزويلا-1108351097.html
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"... وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
2025-12-19
2025-12-19T14:46+0000
2025-12-19T14:46+0000
سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده لا ترغب في اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، محذرا في الوقت نفسه من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد بسبب التأخير في تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار، المبرم بين "قسد" والحكومة السورية.
وأضاف الوزير التركي أنه على "قسد" الالتزام باتفاق 10 مارس
المبرم مع الحكومة السورية دون تأخير أو مماطلة"، مشددا على أهمية إتمام عملية الاندماج لضمان استقرار سوريا وأمن المنطقة.
في هذا السياق، ثمّن رئيس حزب الوسط الكردي في سوريا، شلال كدو، الدعوة التركية للمحادثات بين دمشق وقوات "قسد"، مشيرا إلى "التغيرات التي حصلت في الموقف التركي خلال الأشهر الماضية، عبر محاولة تطبيق اتفاق العاشر من مارس عن طريق الحوار".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطاب التركي دعوة لمزيد من الاندماج بين المكونات السورية، والدفع بالمسار الوحدوي السوري"، مشددا على "ضرورة أن يغض الأطراف الطرف عن الأصول القومية أو الدينية والمذهبية، ويتشاركون في بناء البلد".
واستبعد كدو "القيام بعمل عسكري مع قوات سوريا الديموقراطية، في ظل عدم الرغبة للحرب مجددا، لا سيما أن أمريكا تضغط لتنفيذ الاتفاق في المهلة التي تنتهي نهاية هذا الشهر".
البرهان يبحث مع السيسي في القاهرة سبل إنهاء الحرب في السودان
أكدت مصر على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدراته، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية المصرية
، بمناسبة زيارة، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى القاهرة، إذ أوضح البيان الرئاسي المصري أن مصر تجدد في هذا السياق رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلاقات الدولية د. طارق فهمي، إن "المشهد السوداني اتضح بصورة كبيرة، عقب لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن "البيان الصادر من القاهرة أكد على تطابق الرؤية المصرية مع رؤية الجيش السوداني بشأن إنهاء الحرب الدائرة في السودان".
وأوضح فهمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النقطة الرئيسة في هذا الإطار هي التلويح بإمكانية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، بما يعكس الدعم المصري الكامل للجيش السوداني".
وأضاف أن "الخطوط الحمراء التي رسمتها السياسة المصرية بعد هذا اللقاء بالغة الأهمية، وتشبه إلى حد كبير ما جرى في الحالة الليبية عند تحديد خط سرت – الجفرة".
لافروف يقول إن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلا حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤل
ا حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب.
وأعلن لافروف أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي د. سمير أيوب، إن "الجدل حول شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس سوى وسيلة ضغط سياسية، تستخدم في إطار الإجراءات التي يعتمدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للضغط على كييف والدول الأوروبية الداعمة لها".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تسريب ملفات الفساد الأخيرة، التي طالت مدير مكتب الرئيس الأوكراني وبعض المقربين منه، يعكس أزمة داخلية عميقة، لكنه في الوقت نفسه يُستثمر سياسيا لإضعاف القيادة الأوكرانية".
وأضاف أيوب أن "تهديد ترامب بوقف المساعدات العسكرية والمالية وربطها بضرورة إجراء انتخابات، يعكس نفاد صبر واشنطن من مماطلة القيادة الأوكرانية، ومحاولتها الالتفاف على المبادرة الأميركية عبر التمسك بمبادرات أوروبية معاكسة".
موسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا.. والنواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، تضامنها مع الشعب الفنزويلي في مواجهة المحن التي يمر بها، ودعمها لنهج حكومة نيكولاس مادورو الرامية إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة.
يأتي ذلك فيما رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار، كان يهدف إلى حظر أي عمل عسكري أمريكي ضد فنزويلا، أو على أراضيها، دون موافقة من الكونغرس.
في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، إن "أمريكا ما زالت تتحرك وفق منطق "مبدأ مونرو"، الذي أُعلن عام 1823، حين اعتبرت الأمريكيتين مجالا أمنيا وجيوسياسيا خاصا بها، ومنعت أي نفوذ خارجي في هذه المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "واشنطن اليوم تعيد تطبيق هذا المبدأ، رغم تغير موازين القوى".
وأشار عازار إلى أن "فنزويلا اليوم تمثل الظاهرة الأبرز في هذا المشهد، بينما دول أخرى مثل نيكاراغوا وكوبا تواصل توجهها اليساري، لكن ضمن حدود تأثير محدودة على المسرح الدولي".
ولفت إلى أن "قمة الـ25" الأخيرة كانت أقرب إلى حدث إعلامي منها إلى قوة فعلية قادرة على تغيير موازين القوى".
الصين تدين صفقة الأسلحة الأميركية لتايوان وتحذّر من "نتائج عكسية"
قالت وزارة الخارجية الصينية، إنها تدين بيع أمريكا أسلحة جديدة لتايوان
، متهمة واشنطن بأنها "انتهكت بشكل خطير" مبدأ "الصين الواحدة"، وأضرت بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في إفادة صحافية في بكين، إن تسليح أمريكا لتايوان لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، وحض الولايات المتحدة على "التوقف فوراً عن التصرف الخطير المتمثل في تسليح تايوان".
في هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة زيجيانغ، د. أدهم السيد، إن "واشنطن لن تستجيب إلى المطالب الصينية لوقف الدعم العسكري لتايوان، حتى تبقي ورقة ابتزاز للصين".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا تعترف بمبدأ "الصين الواحدة" وأن تايوان جزء من الصين، في ظل العلاقات بين البلدين القائمة منذ عام 1971 على هذا الأساس، ولكنها دائما تخرق هذا المبدأ بشكل دوري"، مؤكدا أنه "مهما تم تسليح تايوان لن تكون هناك أي إمكانية لمعركة عسكرية مع الصين".