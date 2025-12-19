https://sarabic.ae/20251219/لاعبان-من-المنتخب-الأردني-يردان-على-فيديو-عدم-مصافحتهما-مدرب-المغرب-في-ختام-كأس-العرب-1108360149.html

لاعبان من المنتخب الأردني يردان على فيديو عدم مصافحتهما مدرب المغرب في ختام "كأس العرب"

أوضح لاعبا المنتخب الأردني لكرة القدم، حسام أبو الدهب، وسالم عبيد، سبب عدم رد التحية لمدرب المنتخب المغربي، طارق السكتيوي، عقب نهائي كأس العرب 2025، الذي انتهى... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وأثارت لقطة "تجاهل السلام" جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد أن حاول السكتيوي مصافحة أبو الدهب، إلا أن الأخير ورفيقه عبيد واصلا طريقهما نحو منصة التتويج دون رد التحية.ونشر اللاعبان منشورا متطابقا عبر حساباتهما على مواقع التواصل، أوضحا فيه أن "الموقف لم يكن مقصودا"، مؤكدين أنه "لا يعكس أخلاقهما كأردنيين"، وقدما اعتذارهما للمدرب المغربي مع التقدير والاحترام، وختما المنشور بالتهنئة للمغرب على الفوز.ونجح المنتخب المغربي في التتويج ببطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في قطر، بعد الفوز على نظيره الأردني.وتمكن أسود الأطلسي في تحقيق الفوز على النشامى بنتيجة 3 - 2، بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية، ليتوج المنتخب المغربي بطلا لكأس العرب 2025.وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبا عربيا، وسط منافسة قوية منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، قبل أن يبلغ النهائي منتخبا المغرب والأردن، بعد تأهلهما من الدور نصف النهائي الذي شهد أيضاً مشاركة منتخبي السعودية والإمارات ضمن المربع الذهبي.وبحسب نظام الجوائز المعتمد في البطولة، حصل منتخب المغرب، بصفته بطلاً لكأس العرب، على جائزة مالية تجاوزت 7 ملايين دولار، وهي الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة.في المقابل، نال المنتخب الأردني، وصيف البطولة، جائزة مالية بلغت 4.3 مليون دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، في حين يحصل البطل البرونزي للبطولة على 2.86 مليون دولار.كما ضمنت جميع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة مكافأة مالية ثابتة بلغت 715 ألف دولار لكل منتخب نظير المشاركة، فيما ارتفعت قيمة الجوائز للمنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات، حيث حصل كل منتخب متأهل على 1.07 مليون دولار.

