العاهل المغربي وملك الأردن يعلقان على نتيجة نهائي كأس العرب 2025

العاهل المغربي وملك الأردن يعلقان على نتيجة نهائي كأس العرب 2025

علّق ملك المغرب، محمد السادس، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على نتيجة المباراة الختامية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، والتي انتهت، اليوم الخميس، بفوز...

وبعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بمناسبة فوزهم ببطولة كأس العرب، قائلا: "يسعدنا أن نبعث لكم بأحر عبارات التهنئة والتقدير عقب فوزكم الرائع بكأس العرب (قطر 2025)، مضيفين لوطنكم الغالي ثاني لقب له في سجل مشاركاته في هذه البطولة، وتألقا متجددا يعزز المكانة المشرفة لكرة القدم المغربية على الصعيد العربي والدولي”.وأضاف: "وإننا بقدر ما نشيد بما أبان عنه اللاعبون الأبطال من غيرة وطنية مثلى وأداء احترافي متميز، يرقى لتطلعات الجماهير الشغوفة، بقدر ما نثني على عمل الأطر التقنية الوطنية التي أثبتت جدارتها في تأطير المواهب وصنع أمجاد كرة القدم المغربية، في جميع الأصناف والفئات، مؤكدة بذلك الحضور القوي في المشهد الدولي للطاقات والكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في المجال، سواء من ناحية الأداء الرياضي أو التأطير التقني أو التسيير الإداري"، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".وختم العاهل المغربي برقيته: "وإذ نبارك لكم مجددا، وبكل حرارة واعتزاز، هذا التتويج المستحق، لنرجو لكم مزيد التوفيق والتألق في مواصلة سعيكم الدؤوب من أجل رفع العلم الوطني شامخا في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا".من ناحيته، كتب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر منصة "إكس"، تعقيبا على خسارة منتخب بلاده في نهائي كأس العرب 2025: " شكرا لنشامى منتخبنا الوطني ولجمهورنا الوفي.. رفعتوا راسنا. أمنياتنا بالتوفيق للنشامى في البطولات القادمة".ونجح المنتخب المغربي في التتويج ببطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في قطر، بعد الفوز على نظيره الأردني.وتمكن أسود الأطلسي في تحقيق الفوز على النشامى بنتيجة 3 - 2، بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية، ليتوج المنتخب المغربي بطلا لكأس العرب 2025.وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبا عربيا، وسط منافسة قوية منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، قبل أن يبلغ النهائي منتخبا المغرب والأردن، بعد تأهلهما من الدور نصف النهائي الذي شهد أيضاً مشاركة منتخبي السعودية والإمارات ضمن المربع الذهبي.وبحسب نظام الجوائز المعتمد في البطولة، حصل منتخب المغرب، بصفته بطلاً لكأس العرب، على جائزة مالية تجاوزت 7 ملايين دولار، وهي الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة.في المقابل، نال المنتخب الأردني، وصيف البطولة، جائزة مالية بلغت 4.3 مليون دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، في حين يحصل البطل البرونزي للبطولة على 2.86 مليون دولار.كما ضمنت جميع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة مكافأة مالية ثابتة بلغت 715 ألف دولار لكل منتخب نظير المشاركة، فيما ارتفعت قيمة الجوائز للمنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات، حيث حصل كل منتخب متأهل على 1.07 مليون دولار.

