العاهل المغربي وملك الأردن يعلقان على نتيجة نهائي كأس العرب 2025

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
علّق ملك المغرب، محمد السادس، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على نتيجة المباراة الختامية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، والتي انتهت، اليوم الخميس، بفوز المنتخب المغرب على نظيره الأردني بنتيجة (3-2).
وبعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بمناسبة فوزهم ببطولة كأس العرب، قائلا: "يسعدنا أن نبعث لكم بأحر عبارات التهنئة والتقدير عقب فوزكم الرائع بكأس العرب (قطر 2025)، مضيفين لوطنكم الغالي ثاني لقب له في سجل مشاركاته في هذه البطولة، وتألقا متجددا يعزز المكانة المشرفة لكرة القدم المغربية على الصعيد العربي والدولي”.
وأضاف: "وإننا بقدر ما نشيد بما أبان عنه اللاعبون الأبطال من غيرة وطنية مثلى وأداء احترافي متميز، يرقى لتطلعات الجماهير الشغوفة، بقدر ما نثني على عمل الأطر التقنية الوطنية التي أثبتت جدارتها في تأطير المواهب وصنع أمجاد كرة القدم المغربية، في جميع الأصناف والفئات، مؤكدة بذلك الحضور القوي في المشهد الدولي للطاقات والكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في المجال، سواء من ناحية الأداء الرياضي أو التأطير التقني أو التسيير الإداري"، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".

كما أشاد ملك المغرب بالجماهير المغربية التي واكبت وآزرت "هذا الإنجاز الكبير لمنتخبنا الوطني في دولة قطر الشقيقة، بما عهدناه فيها من غيرة شديدة على القميص الوطني، ومن تشجيعات حماسية متميزة باتت محط إعجاب وتقدير من لدن مختلف الجماهير المحبة لكرة القدم ونموذجا يحتذى به"، وفق قوله.

وختم العاهل المغربي برقيته: "وإذ نبارك لكم مجددا، وبكل حرارة واعتزاز، هذا التتويج المستحق، لنرجو لكم مزيد التوفيق والتألق في مواصلة سعيكم الدؤوب من أجل رفع العلم الوطني شامخا في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا".
من ناحيته، كتب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر منصة "إكس"، تعقيبا على خسارة منتخب بلاده في نهائي كأس العرب 2025: " شكرا لنشامى منتخبنا الوطني ولجمهورنا الوفي.. رفعتوا راسنا. أمنياتنا بالتوفيق للنشامى في البطولات القادمة".
ونجح المنتخب المغربي في التتويج ببطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت في قطر، بعد الفوز على نظيره الأردني.
وتمكن أسود الأطلسي في تحقيق الفوز على النشامى بنتيجة 3 - 2، بعد الوصول إلى الأشواط الإضافية، ليتوج المنتخب المغربي بطلا لكأس العرب 2025.
وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبا عربيا، وسط منافسة قوية منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، قبل أن يبلغ النهائي منتخبا المغرب والأردن، بعد تأهلهما من الدور نصف النهائي الذي شهد أيضاً مشاركة منتخبي السعودية والإمارات ضمن المربع الذهبي.
المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
19:15 GMT
وبحسب نظام الجوائز المعتمد في البطولة، حصل منتخب المغرب، بصفته بطلاً لكأس العرب، على جائزة مالية تجاوزت 7 ملايين دولار، وهي الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة.
في المقابل، نال المنتخب الأردني، وصيف البطولة، جائزة مالية بلغت 4.3 مليون دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، في حين يحصل البطل البرونزي للبطولة على 2.86 مليون دولار.
كما ضمنت جميع المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة مكافأة مالية ثابتة بلغت 715 ألف دولار لكل منتخب نظير المشاركة، فيما ارتفعت قيمة الجوائز للمنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات، حيث حصل كل منتخب متأهل على 1.07 مليون دولار.
