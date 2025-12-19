https://sarabic.ae/20251219/وزارة-الحرب-الأمريكية-قتلى-إثر-استهداف-قاربين-لتهريب-المخدرات-في-المحيط-الهادئ-1108318211.html
وزارة الحرب الأمريكية: قتلى إثر استهداف قاربين لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
2025-12-19T04:22+0000
2025-12-19T04:22+0000
2025-12-19T05:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg
وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "في 18 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي، نفذت قوة المهام المشتركة "ساذرن سبير" ضربات قاتلة على سفينتين تابعتين لمنظمات إرهابية في المياه الدولية".وأضاف البيان: "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينتين كانتا تتحركان عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات وتشاركان في أنشطة مرتبطة بالاتجار غير المشروع".وأكد البيان أن الضربات أسفرت عن خمسة قتلى ، قُتل ثلاثة منهم على متن السفينة الأولى واثنان على متن الثانية، مشيرافي الوقت نفسه أن أياً من القوات الأمريكية لم يُصب بأذى خلال العملية.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تجارة المخدرات". ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرات عدة، قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا، "كانت تُنقل عليها مخدرات"، بحسب زعمها.وأعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في أواخر سبتمبر الماضي، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.واشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
2025
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b60ee535e7793041407928978ceeac00.jpg
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
وزارة الحرب الأمريكية: قتلى إثر استهداف قاربين لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
04:22 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 05:18 GMT 19.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية نفّذت ضربات عسكرية مباشرة استهدفت سفينتين في شرق المحيط الهادئ يُشتبه بارتباطهما بعمليات تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "في 18 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي، نفذت قوة المهام المشتركة "ساذرن سبير" ضربات قاتلة على سفينتين تابعتين لمنظمات إرهابية في المياه الدولية".
وأضاف البيان: "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينتين كانتا تتحركان عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات وتشاركان في أنشطة مرتبطة بالاتجار غير المشروع".
وأكد البيان أن الضربات أسفرت عن خمسة قتلى ، قُتل ثلاثة منهم على متن السفينة الأولى واثنان على متن الثانية، مشيرافي الوقت نفسه أن أياً من القوات الأمريكية لم يُصب بأذى خلال العملية.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تجارة المخدرات". ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرات عدة، قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا،
"كانت تُنقل عليها مخدرات"، بحسب زعمها.
وأعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في أواخر سبتمبر الماضي، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.