عربي
https://sarabic.ae/20251219/وزارة-الحرب-الأمريكية-قتلى-إثر-استهداف-قاربين-لتهريب-المخدرات-في-المحيط-الهادئ-1108318211.html
وزارة الحرب الأمريكية: قتلى إثر استهداف قاربين لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
وزارة الحرب الأمريكية: قتلى إثر استهداف قاربين لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
2025-12-19T04:22+0000
2025-12-19T05:18+0000
2025-12-19T04:22+0000
2025-12-19T05:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg
وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "في 18 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي، نفذت قوة المهام المشتركة "ساذرن سبير" ضربات قاتلة على سفينتين تابعتين لمنظمات إرهابية في المياه الدولية".وأضاف البيان: "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينتين كانتا تتحركان عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات وتشاركان في أنشطة مرتبطة بالاتجار غير المشروع".وأكد البيان أن الضربات أسفرت عن خمسة قتلى ، قُتل ثلاثة منهم على متن السفينة الأولى واثنان على متن الثانية، مشيرافي الوقت نفسه أن أياً من القوات الأمريكية لم يُصب بأذى خلال العملية.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تجارة المخدرات". ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرات عدة، قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا، "كانت تُنقل عليها مخدرات"، بحسب زعمها.وأعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في أواخر سبتمبر الماضي، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.واشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
https://sarabic.ae/20251216/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربات-على-ثلاث-سفن-مشتبه-بتهريبها-مخدرات-ومقتل-8-أشخاص-1108205722.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b60ee535e7793041407928978ceeac00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الحرب الأمريكية: قتلى إثر استهداف قاربين لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ

04:22 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 05:18 GMT 19.12.2025)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية نفّذت ضربات عسكرية مباشرة استهدفت سفينتين في شرق المحيط الهادئ يُشتبه بارتباطهما بعمليات تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "في 18 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي، نفذت قوة المهام المشتركة "ساذرن سبير" ضربات قاتلة على سفينتين تابعتين لمنظمات إرهابية في المياه الدولية".
وأضاف البيان: "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينتين كانتا تتحركان عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات وتشاركان في أنشطة مرتبطة بالاتجار غير المشروع".
وأكد البيان أن الضربات أسفرت عن خمسة قتلى ، قُتل ثلاثة منهم على متن السفينة الأولى واثنان على متن الثانية، مشيرافي الوقت نفسه أن أياً من القوات الأمريكية لم يُصب بأذى خلال العملية.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات على 3 سفن "يشتبه بتهريبها للمخدرات" ومقتل 8 أشخاص
16 ديسمبر, 03:50 GMT
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تجارة المخدرات". ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرات عدة، قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا، "كانت تُنقل عليها مخدرات"، بحسب زعمها.
وأعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في أواخر سبتمبر الماضي، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.
واشنطن تعلن شن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد "قارب لتهريب المخدرات"
