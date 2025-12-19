https://sarabic.ae/20251219/وزير-التعليم-العالي-في-مالي-روسيا-تقدم-مساعدات-كبيرة-لأفريقيا-ومعنيون-بالتعاون-معها-في-مجال-الطاقة--1108353315.html
وزير التعليم العالي في مالي: روسيا تقدم مساعدات كبيرة لأفريقيا ومعنيون بالتعاون معها في مجال الطاقة
وزير التعليم العالي في مالي: روسيا تقدم مساعدات كبيرة لأفريقيا ومعنيون بالتعاون معها في مجال الطاقة
أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مالي، بورما كانساي، عن شكر بلاده العميق لروسيا على الدعم الكبير الذي تقدمه للدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذا...
حصري
أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مالي، بورما كانساي، عن شكر بلاده العميق لروسيا على الدعم الكبير الذي تقدمه للدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذا الدعم مكّن مالي من إعداد العديد من المشاريع التنموية.
جاءت تصريحات الوزير المالي، خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، الذي يعقد حالياً في القاهرة، حيث أشاد بمبدأ المساواة الذي تتعامل به روسيا
مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى مساعداتها الكبيرة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة.
وأكد كانساي أن مالي تعتبر روسيا شريكاً استراتيجياً، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة وإعداد الكوادر البشرية. وقال: "نقوم ببناء أول محطة كهربائية شمسية بالتعاون مع روسيا، ونحن معنيون بالتعاون في مجال الطاقة بما يسمح باستقلال البلدان الأفريقية في هذا المجال".
وأوضح الوزير أن التعاون مع موسكو ليس قصير الأمد، إذ يشمل بناء محطات شمسية وطموحات لبناء محطات نووية، إلى جانب تطوير الشراكة في مجال الفضاء.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري
الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري
الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.