الإمارات ترحب بتصريحات أمريكا بشأن السودان
الإمارات ترحب بتصريحات أمريكا بشأن السودان
رحب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بتصريحات نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن السودان، التي أكد فيها أهمية وقف الأعمال...
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
وثمّن ابن زايد تأكيد روبيو على أهمية التهدئة الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني، مشددا على أن وقف إطلاق النار فورا وضمان وصول المساعدات بأمان يمثلان أولوية قصوى لحماية المدنيين وتمهيد الطريق لمسار سياسي يحقق انتقالاً مدنياً مستقلاً ويضمن الأمن والاستقرار والسلام.وأكد وزير الخارجية الإماراتي التزام بلاده بالعمل مع المجموعة الرباعية بقيادة أمريكا، مشيرا إلى أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيدعم جهود المجموعة لتحقيق حل سياسي مدني مستدام يحفظ مصلحة الشعب السوداني أولا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أمس الجمعة، أن بلاده تركز جهودها على التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، وتسعى جاهدة لتحقيق ذلك خلال العطلات القادمة.وقال روبيو للصحفيين في وزارة الخارجية: "أولويتنا القصوى، التي نركز عليها بنسبة 99%، هي هذه الهدنة الإنسانية، ونسعى جاهدين لتحقيقها في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أن العام الجديد والعطلات القادمة فرصة عظيمة للطرفين للاتفاق على ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد".ومنذ نيسان/ أبريل 2023، تدور معارك ضارية في السودان بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، وقد حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن هذه الاشتباكات المستمرة قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي.وفي 26 مارس/ آذار 2025، أعلنت القوات المسلحة السودانية طردها لـ"قوات الدعم السريع" من العاصمة الخرطوم، لتكثف "الدعم السريع" في الشهر التالي هجماتها في غرب وجنوب السودان، معلنة تشكيل حكومة منافسة، ويتبادل الطرفان الاتهامات باستهداف المدنيين.وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رسميا على هدنة اقترحها الوسطاء، وهم أمريكا والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، رفض بنودها.
