سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم قريتين في ريف القنيطرة ويقيم حاجزين مؤقتين قبل الانسحاب

عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/سوريا-الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-قريتين-في-ريف-القنيطرة-ويقيم-حاجزين-مؤقتين-قبل-الانسحاب-1108381688.html
سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم قريتين في ريف القنيطرة ويقيم حاجزين مؤقتين قبل الانسحاب
سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم قريتين في ريف القنيطرة ويقيم حاجزين مؤقتين قبل الانسحاب
سبوتنيك عربي
توغلت دوريتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في قريتي عين زيوان والعجرف، بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بحسب وسائل إعلام سورية. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T11:58+0000
2025-12-20T11:58+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092637314_0:46:850:524_1920x0_80_0_0_f889f7133da2bee8c36c6eb643ff683d.jpg
وتوغلت دورية إسرائيلية تضم 7 آليات عسكرية من تل أحمر غربي، عبر طريق قرية كودنة، وصولًا إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا، وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة، قبل أن تنسحب.فيما توغلت قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي، مكونة من 3 عربات "هامر" وآلية "هايلوكس"، داخل قرية العجرف في ريف المحافظة الأوسط، ونصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة قبل الانسحاب، دون ورود معلومات عن اعتقالات، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وذكرت وسائل إعلام سورية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".
https://sarabic.ae/20251219/إسرائيل-تطالب-بمنطقة-منزوعة-السلاح-تمتد-من-دمشق-إلى-المنطقة-العازلة-وسوريا-ترد-1108330838.html
https://sarabic.ae/20251216/إعلام-سوري-الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-قرية-جملة-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1108232371.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092637314_46:0:805:569_1920x0_80_0_0_ad4deec6284621ae8feb78fc747917aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم قريتين في ريف القنيطرة ويقيم حاجزين مؤقتين قبل الانسحاب

11:58 GMT 20.12.2025
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
توغلت دوريتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في قريتي عين زيوان والعجرف، بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بحسب وسائل إعلام سورية.
وتوغلت دورية إسرائيلية تضم 7 آليات عسكرية من تل أحمر غربي، عبر طريق قرية كودنة، وصولًا إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا، وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة، قبل أن تنسحب.
فيما توغلت قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي، مكونة من 3 عربات "هامر" وآلية "هايلوكس"، داخل قرية العجرف في ريف المحافظة الأوسط، ونصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة قبل الانسحاب، دون ورود معلومات عن اعتقالات، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
إسرائيل تطالب بمنطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى المنطقة العازلة.. وسوريا ترد
أمس, 10:00 GMT

وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، توغل الجيش الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا.
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا
16 ديسمبر, 13:30 GMT
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، وتزامن القصف مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة".
وأكدت القناة أن "الانتهاك الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، خاصة في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала