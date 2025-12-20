وزير الخارجية الموريتاني يؤكد عمق الشراكة مع روسيا ويدعو لتعزيز التعاون الأفريقي الروسي

عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
وقال ولد مرزوك، في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، إن "انعقاد المؤتمر يأتي في ظل إرث عميق من العلاقات المتجذرة، التي أسهمت خلالها روسيا بدور بارز في دعم الدول الأفريقية"، لافتاً إلى أن هذه العلاقات شهدت نقلة نوعية مع إطلاق قمة روسيا–أفريقيا الأولى في سوتشي، باعتبارها إطاراً مؤسسياً منتظماً للتعاون، تلتها القمة الثانية في سان بطرسبورغ، واعتماد خطة العمل للشراكة الروسية الأفريقية، التي يجري اليوم تقييم مخرجاتها.وأوضح أن "الشراكة مع روسيا تتيح فرصة لبناء تعاون متوازن يستند إلى الدور الدولي المؤثر لروسيا بثقلها السياسي والاقتصادي والعلمي، إلى جانب الحضور المتنامي للدول الأفريقية على الساحة الدولية، وما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وتجارية وطموحات تنموية مشروعة".وشدد وزير الخارجية الموريتاني، على أن هذه الشراكة تسهم في صون العلاقات المتبادلة في إطار احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون القائم على العدل والمساواة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لخفض حدة التوترات على المستويين الدولي والإقليمي.وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أشار ولد مرزوك إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تواجه تحديات أمنية وتنموية مترابطة، مؤكداً أن موريتانيا تواصل جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، بما يدعم مسارات التنمية، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام في الساحل يتطلب معالجة حقيقية للأزمات، وتعزيز فرص التنمية وبناء المؤسسات.وأكد مرزوك، أهمية العمل من أجل نظام دولي متعدد الأقطاب يقوم على العدل والشفافية والمساواة، بما يعزز قدرة الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الأفريقي الروسي بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبورغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
وزير الخارجية الموريتاني يؤكد عمق الشراكة مع روسيا ويدعو لتعزيز التعاون الأفريقي الروسي

13:15 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 13:16 GMT 20.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، عمق العلاقات التي تجمع بلاده بروسيا، مشيراً إلى أن موسكو قدمت ولا تزال دعماً متواصلاً لتطوير شراكتها مع أفريقيا على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.
وقال ولد مرزوك، في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، إن "انعقاد المؤتمر يأتي في ظل إرث عميق من العلاقات المتجذرة، التي أسهمت خلالها روسيا بدور بارز في دعم الدول الأفريقية"، لافتاً إلى أن هذه العلاقات شهدت نقلة نوعية مع إطلاق قمة روسيا–أفريقيا الأولى في سوتشي، باعتبارها إطاراً مؤسسياً منتظماً للتعاون، تلتها القمة الثانية في سان بطرسبورغ، واعتماد خطة العمل للشراكة الروسية الأفريقية، التي يجري اليوم تقييم مخرجاتها.
وأوضح أن "الشراكة مع روسيا تتيح فرصة لبناء تعاون متوازن يستند إلى الدور الدولي المؤثر لروسيا بثقلها السياسي والاقتصادي والعلمي، إلى جانب الحضور المتنامي للدول الأفريقية على الساحة الدولية، وما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وتجارية وطموحات تنموية مشروعة".
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
وزير الخارجية الجزائري: الشراكة الروسية الأفريقية رافد أساسي لبناء نظام دولي قائم على العدالة
12:39 GMT
وشدد وزير الخارجية الموريتاني، على أن هذه الشراكة تسهم في صون العلاقات المتبادلة في إطار احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون القائم على العدل والمساواة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لخفض حدة التوترات على المستويين الدولي والإقليمي.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أشار ولد مرزوك إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تواجه تحديات أمنية وتنموية مترابطة، مؤكداً أن موريتانيا تواصل جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، بما يدعم مسارات التنمية، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام في الساحل يتطلب معالجة حقيقية للأزمات، وتعزيز فرص التنمية وبناء المؤسسات.
وأكد مرزوك، أهمية العمل من أجل نظام دولي متعدد الأقطاب يقوم على العدل والشفافية والمساواة، بما يعزز قدرة الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الأفريقي الروسي بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
السيسي يستقبل لافروف ويؤكد أهمية منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" لأجندة 2063
11:33 GMT
وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبورغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
