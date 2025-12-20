عربي
وزير خارجية تونس لـ"سبوتنيك": لافروف أكد متانة العلاقات مع تونس وعلى الرغبة في تطويرها.. فيديو
وزير خارجية تونس لـ"سبوتنيك": لافروف أكد متانة العلاقات مع تونس وعلى الرغبة في تطويرها.. فيديو
سبوتنيك عربي
في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، كشف وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
وزير خارجية تونس لـ"سبوتنيك": لافروف أكد متانة العلاقات مع تونس وعلى الرغبة في تطويرها.. فيديو

© Sputnik . WAEL MAGDI وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، 2025
 وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، كشف وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد، عقب لقائهما العام الماضي في مدينة سوتشي، على متانة العلاقات التونسية-الروسية، وعلى الرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها.
وأوضح النفطي أن المجالات المستهدفة تشمل التجارة والعلوم والبحث الأكاديمي، إضافة إلى السياحة.
وأعرب الوزير عن تطلع تونس إلى أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من العمل المشترك.
لافروف ونظيره المصري يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
لافروف وعبد العاطي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
16:14 GMT
وأشار إلى أن اجتماعاً على مستوى اللجنة الاقتصادية المشتركة مقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2026، لمناقشة حزمة المشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام الماضي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في التعاون الثنائي بين تونس وروسيا.
وانطلقت، أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة روسكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي
13:18 GMT
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
وزير الخارجية الجزائري: الشراكة الروسية الأفريقية رافد أساسي لبناء نظام دولي قائم على العدالة
12:39 GMT
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
