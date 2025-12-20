https://sarabic.ae/20251220/وزير-خارجية-تونس-لـسبوتنيك-لافروف-أكد-متانة-العلاقات-مع-تونس-وعلى-الرغبة-في-تطويرها-فيديو--1108397817.html
وزير خارجية تونس لـ"سبوتنيك": لافروف أكد متانة العلاقات مع تونس وعلى الرغبة في تطويرها.. فيديو
في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، كشف وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي
وأوضح النفطي أن المجالات المستهدفة تشمل التجارة والعلوم والبحث الأكاديمي، إضافة إلى السياحة.وأعرب الوزير عن تطلع تونس إلى أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من العمل المشترك. وأشار إلى أن اجتماعاً على مستوى اللجنة الاقتصادية المشتركة مقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2026، لمناقشة حزمة المشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام الماضي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في التعاون الثنائي بين تونس وروسيا.وانطلقت، أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، كشف وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد، عقب لقائهما العام الماضي في مدينة سوتشي، على متانة العلاقات التونسية-الروسية، وعلى الرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها.
وأوضح النفطي أن المجالات المستهدفة تشمل التجارة والعلوم والبحث الأكاديمي، إضافة إلى السياحة.
وأعرب الوزير عن تطلع تونس إلى أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من العمل المشترك.
وأشار إلى أن اجتماعاً على مستوى اللجنة الاقتصادية المشتركة مقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2026، لمناقشة حزمة المشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام الماضي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في التعاون الثنائي بين تونس وروسيا.
وانطلقت، أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري
الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري
الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
يعقد في القارة الأفريقية.