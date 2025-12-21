https://sarabic.ae/20251221/وزير-الخارجية-الإسرائيلية-لا-إعمار-لغزة-ما-لم-تنزع-حماس-سلاحها-بالكامل---1108434583.html
وزير الخارجية الإسرائيلية: لا إعمار لغزة ما لم تنزع "حماس" سلاحها بالكامل
وقال ساعر إنه ناقش مع السيناتور غراهام الوضع في غزة ومستقبل المنطقة، مشدداً على أن حماس "لا تنزع سلاحها، بل تحاول للأسف ترسيخ سلطتها في القطاع بدلاً من التخلي عنها". واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على منصة "إكس" عقب لقائه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في إسرائيل، أن إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق مستقبل أفضل لسكانه "لن يكونا ممكنين إلا إذا نزعت حماس سلاحها بالكامل".
وقال ساعر إنه ناقش مع السيناتور غراهام الوضع في غزة ومستقبل المنطقة، مشدداً على أن حماس
"لا تنزع سلاحها، بل تحاول للأسف ترسيخ سلطتها في القطاع بدلاً من التخلي عنها".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لن نقبل ذلك".
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل
بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.